Признаками, ко которым можно заподозрить почечную недостаточность

Симптомы ✅почечной недостаточности проявляются таким образом, что многие люди даже не подозревают о своем недуге. Если вы заметили у себя перечисленные признаки, следует моментально обратиться к врачу.

Почки выполняют в организме очень важную функцию. Они выводят из нашего организма отходы и лишнюю воду, регулируют артериальное давление (АД) и состав крови. Если почки перестанут нормально выполнять свою работу, то начнется почечная недостаточность. Плохо то, что 9 из 10 людей не подозревают о своей почечной недостаточности.

Распространенные симптомы почечной недостаточности

Вот самые распространенные симптомы, по которым можно заподозрить почечную недостаточность:

Повышение АД. Почки регулируют АД. При повреждении почек эта регуляция нарушается, и АД повышается.

Что-то не то с мочой. Мочи может быть слишком мало, слишком много, изменится цвет.

Отеки на ногах или на лице.

Тошнота, рвота или просто снижение аппетита (отсутствие аппетита - это эквивалент тошноты). Почки выводят отходы жизнедеятельности. Если отходы остаются в нашем организме, то организму становится тошно.

Что-то не то с головой. Отходы действуют не только на желудок, но и на голову. Мозги работают хуже, появляется вялость, упадок сил, торможение и дурнота (предобморочное странное состояние).

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Все эти симптомы могут встречаться в разных сочетаниях.

Еще до того, как почки повредятся, можно заподозрить, что дело закончится почечной недостаточностью.

Первый железный фактор риска - это повышенное АД. Тут одно может зависеть от другого. От почек может повышаться АД, и повышенное АД с годами может разрушать почки.

Семейная история почечной недостаточности. Некоторые болезни или предрасположенность к ним передаются по наследству.

Регулярный прием противовоспалительных препаратов вроде ибупрофена или блокаторов протонной помпы вроде омепразола (похоже, что это лекарство от изжоги повреждает почки).

Острая почечная недостаточность в прошлом. Такое бывает при некоторых заболеваниях. Даже если все обошлось, то остается риск повторных эпизодов.

Некоторые режимы химиотерапии. Это понятно. Химиотерапия сама по себе действует как яд.

Если что-то заподозрили, то не ждите, а моментально пожалуйтесь своему врачу. В этом вопросе лучше перестраховаться.опубликовано econet

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