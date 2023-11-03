Признаки хронического стресса: ТОП-13

Коварство хронического стресса заключается в том, что здоровье человека медленно и незаметно подтачивается. Если вовремя не принять меры, могут пострадать волосы, зубы, зрение, кожа и не только. Ухудшаются когнитивные способности, могут развиться различные заболевания.

Хронический стресс незаметно, но методично подтачивает телесное здоровье. Стрессовая реакция организма под девизом «бежать или сражаться» запускает повышенный выброс адреналина и кортизола, а это выступает сигналом к мобилизации для всех систем: организм готов к опасности. Если стресс прочно вошел в вашу будничную жизнь, он провоцирует перечень тревожных симптомов. Вот основные из них.

Симптомы затяжного стресса

1. Снятся кошмары

Если ночью приснился сон об умершем родственнике или преследуют видения о падении с головокружительной высоты, не стоит трактовать их буквально.

Это загнанный глубоко стресс заставляет снова и снова переживать во сне катастрофические события. А снятся подобные сновидения к тому, что пришло время организовать себе хотя бы непродолжительный отдых.

2. Частые простуды

Стресс современного человека по большому счету не связан с угрозой для жизни, (ничего особо опасного нет в дорожных пробках и на работе в офисе). Однако, организм реагирует на стресс так же, как в доисторические времена, - «выбросом» в кровь гормонов адреналина и кортизола.

Значительные дозы кортизола применяются при терапии аллергии: кортизол «отключает» реакцию иммунной системы и тем самым снимает раздражение. Выходит, что отключается иммунитет, а хронический стресс вынуждает организм раз за разом секретировать большое количество кортизола.

Кажется, что стресс управляет нами, когда холодеют ладони и учащается сердцебиение. Но на самом деле это мы сами руководим стрессом, создаем его на пустом месте — одной мыслью можем запустить нежелательный механизм, когда начинаем нервничать из-за ерунды.

3. Выпадение волос

Данное явление, конечно, может быть связано с экологией или неподходящим шампунем. Но волосы нуждаются в полноценном питании и спокойствии. Если эти условия не соблюдаются, значительная часть вашей шевелюры может остаться на расческе.

4. Рассеянность и неловкость

Стрессовая ситуация отрицательно действует на когнитивные возможности, память, речь, моторику людей даже с крепкими нервами. Теряются и находятся в неожиданных местах банковские карты, забыт пароль от компьютера, память будто играет с вами.

Если подобные «симптомы» стали обычным делом, пришло время «встать на паузу». После полноценного отдыха все навыки и способности восстановятся.

5. Прибавка в весе

Тортик – замечательный антидепрессант. Шоколадка поднимет испорченное настроение. А потом вы неожиданно констатируете, что в области талии образовался «спасательный круг». Почему в минуты переживаний или хандры хочется сладенького и жирненького? Это работает следующим образом: в определенной ситуации гормоны стресса активируют реакцию «сражайся или беги», и головной мозг начинает подготовку к тому, что, возможно понадобится большое количество энергии, а калорийная, сладкая пища выступает источником такой дополнительной энергии.

6. Кишечные сбои

Стресс вреден для пищеварительной системы. В такие моменты кровь приливает к жизненно важным органам, чтобы обеспечить работу последних. Этими органами в критической ситуации выступают дыхательная система, сердце и мозг. Переполненный желудок и кишечник в данной ситуации является помехой для сражения или бега.

Если в продолжение какого-то времени кишечник «ведет себя нехорошо», хотя ваш рацион кардинально не менялся, есть смысл задуматься о стрессе как причине расстройства и первым делом перейти на легкую пищу.

7. Частые почесывания

Когда человек периодически почесывает бровь или другую область лица, или ему чудится, что насекомое село на руку и его хочется смахнуть, это может быть психосоматическим проявлением стресса.

8. Участились визиты к стоматологу

Скрежет зубами во время сна и привычка стискивать зубы могут появиться при стрессе. И даже кариес может быть связан с переживанием стресса, потому что в такие моменты меняется содержание иммуноглобулина в слюне и другие защитные факторы, нейтрализующие бактерии.

9. Медленное выздоровление при простудных заболеваниях

Стресс ослабляет иммунную защиту и вызывает ряд воспалительных процессов. Организм становится уязвимым перед вирусами в таком состоянии.

10. Дерматологические высыпания

Стресс негативно влияет на здоровье кожи, провоцируя акне и прочие высыпания. Один из факторов возникновения угрей — переизбыток кортизола, активирующего работу сальных желез кожи. Стресс имеет связь со следующими дерматологическими заболеваниями: псориаз и розацеа.

11. Длительное заживление ран.

В состоянии стресса механические повреждения кожи заживают дольше. Причина этому – дефицит увлажнения поверхности кожного покрова, что осложняет заживление тканей.

12. Трудности с дыханием

Специалисты связывают хронический стресс с астмой и прочими патологиями дыхания.

13. Патологии зрения

Чувство жжения в глазах или резкое помутнение зрения не всегда означают наличие офтальмологического недуга, а может выступать симптомом затяжного стресса. Стрессовая реакция провоцирует дисфункции кровообращения: слабеет приток крови к коже, глазам и головному мозгу. Стресс может быть причиной подергивания век и расширения зрачков.

Не позволяйте стрессу овладеть вами настолько, что это станет причиной патологических состояний. Берегите здоровье, больше отдыхайте и прислушивайтесь к симптомам собственного организма. Он всегда сигнализирует, если что-то не в порядке.опубликовано econet

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