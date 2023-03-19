Признаки и принципы диагностики подагры

✅ Одним из ключевых факторов развития подагры, является фактор наследственности и характер питания. В группе риска находятся пациенты страдающие ожирением, гипертонической болезнью, сахарным диабетом, имеющие в анамнезе заболевания почек и желудочно-кишечного тракта. Малоподвижный образ жизни, регулярное употребление алкоголя, употребление пищи белкового характера, в особенности, животного происхождения, все это также непосредственно влияет на развитие подагры.

Описания признаков подагры встречается в манускриптах Гиппократа и врачей средних веков. Первое четкое описание этой болезни принадлежит английскому доктору Сиденхаму, а отделение ее от ревматоидного артрита было проведено известным клиницистом Гарро.

Подагра: стадии, признаки и принципы диагностики

Стадии подагры

Признаки и симптомы

Принципы диагностики подагры

Ранее больных с подагрой изображали в виде человека, в ногу которого вгрызается огромное животное или чудовище. Многие из пациентов, излагая жалобы врачу, используют такие выражения: «как будто ногу грызет собака» или «эта болезнь изъела меня». И это соответствует действительности, т. к. подагра вызывает интенсивные боли в суставах и приводит к их полному разрушению.

Особенного внимания заслуживает и обследование больного при появлении признаков воспаления суставов, т. к. от правильности постановки диагноза зависит дальнейшая тактика лечения тех признаков и симптомов, которые могут быть характерны как для подагрического поражения суставов, так и для других видов артритов. Значимую роль в этом отношении сыграло введение в клиническую практику лабораторных методик диагностики, которые позволяют выявлять кристаллы уратов в суставных тканях, крови и моче.

Стадии подагры

В своем развитии подагра проходит IV основные стадии:

I – острый приступ артрита подагрической природы;

II – межприступная подагра;

III – хронический артрит;

IV – хроническая тофусная подагра.

По длительности подагрического артрита выделяют:

острый – эпизод воспаления суставных тканей длится не более 3 недель;

затяжной – длится 3-12 недель;

хронический – продолжается более 12 недель.

Признаки и симптомы

Подагра в подавляющем большинстве случаев начинается приступом острого подагрического артрита, которому предшествовала длительная и бессимптомная гиперурикемия.

Острый приступ артрита подагрической природы

В большинстве случаев подагрический артрит дебютирует с острого приступа болезни, который проявляется болью и припухлостью суставов первого пальца стопы.

Чаще он затрагивает один сустав: коленный, голеностопный, сустав большого пальца и стопы на одной из нижних конечностей и др. В более редких случаях артрит поражает локтевые, плечевые, лучезапястные, грудинно-ключичные и тазобедренные сочленения.

Характерной особенностью такого первого приступа является тот факт, что он чаще развивается ночью или ранним утром на фоне полного здоровья. Приступ проявляет себя такими, развивающимися в течение одного часа, симптомами:

интенсивной болью давящего характера, которая усиливается в ночное время и ослабевает днем;

кожа в области сустава становится горячей;

припухлостью и покраснением кожи над пораженным суставом;

значительным повышением температуры до высоких цифр;

боли не устраняются приемом обычных обезболивающих препаратов (Аспирина, Нурофена и т. п.);

из-за выраженного болевого синдрома многие больные становятся обездвиженными;

длительность боли составляет от 3 до 10 дней.

У мужчин чаще воспаляется один из суставов, а у женщин и людей пожилого возраста – несколько. Также для лиц преклонного возраста характерно менее острое течение первого приступа.

Спровоцировать острый приступ подагры могут различные факторы: обострение хронических заболеваний, хирургическое лечение, переохлаждения, прием алкогольных напитков или жирных и острых блюд, посещение бани или сауны, резкая смена климата.

После завершения острого подагрического приступа у больного исчезает боль, восстанавливается функциональность сустава, пропадает отечность и покраснение кожи. Характерной особенностью этой болезни является тот факт, что первый приступ может проходить самостоятельно и даже спонтанно. За несколько часов или дней все симптомы полностью исчезают, и болезнь переходит в межприступную стадию.

Если больной не обращается за врачебной помощью или лечение проводится не в полной мере, то последующий приступ подагры протекает более выраженно и длительно. До его появления могут пройти недели или месяцы, и в подагрический процесс будут вовлекаться другие суставы.

Межприступная стадия

На этой стадии подагры наблюдаются периоды полного отсутствия болей и кратковременные периоды неинтенсивных артралгий. Именно в межприступном периоде у больного появляются сопутствующие патологии, вызываемые подагрой: атеросклероз сосудов, инсулинрезистентность, первые признаки поражения почек (пиелонефриты и симптомы нефросклероза), артериальная гипертензия и др.

Хронический подагрический полиартрит

Эта стадия подагры определяется наличием в анамнезе больного нескольких эпизодов подагрического артрита. Она характеризуется появлением затяжных приступов болезни и началом формирования тофусов.

У больного усугубляются признаки дисфункции суставов, развивается атрофия мышц из-за их малой подвижности. На этой стадии пациенты испытывают сложности в передвижении и в некоторых случаях становятся нетрудоспособными. Как правило, на этой стадии подагры, приблизительно через 5 лет после начала ее хронической стадии, у больного образуются тофусы: узлы, состоящие из солевых отложений и окруженные соединительнотканной капсулой.

Они могут располагаться на локтях, стопах, фалангах пальцев, разгибательных поверхностях предплечий, голеней, бедер, на лбу, ушных раковинах и хрящевой перегородке носа. Над тофусом наблюдается истончение кожи, и могут образовываться свищи, из которых в спонтанном порядке выделяется пастообразная белая масса, включающая в себя ураты.

Также постоянно повышенный уровень мочевой кислоты, сопровождающий течение этой стадии заболевания, может приводить к выраженному нефросклерозу и формированию камней в почках уратного происхождения. Далее эта патология может вызывать развитие почечной недостаточности и наступление смерти больного.

Принципы диагностики подагры

Тофусы вблизи суставов — характерный признак подагры.

При диагностике подагры врач может опираться на такие классификационные критерии заболевания:

наличие характерных кристаллов уратных солей в суставной жидкости;

наличие тофусов, которые содержат кристаллы уратов, и этот факт подтвержден поляризационной микроскопией или химическим анализом.

Самым надежным способом обнаружения уратных кристаллов является поляризационная микроскопия.

При невозможности проведения таких анализов врач может опираться на метод дифференциальной диагностики, который основан на присутствие 6 клинических, рентгенологических или лабораторных признаков из 12:

1. максимально выраженные признаки воспаления сустава в первые сутки приступа боли;

2. первый приступ артрита поражает только один сустав;

3. покраснение кожи над воспаленным суставом;

4. более чем один эпизод острого приступа в анамнезе;

5. асимметричность в признаках воспаления плюснефалангового сустава;

6. боль и воспалительная реакция, локализирующиеся в первом плюснефаланговом суставе;

7. гиперурикемия;

8. поражение одного тарзального сустава;

9. наличие похожих на тофусы образований;

10. асимметричность в воспалении суставов;

11. отсутствие патологических микроорганизмов в посеве суставной жидкости;

12. выявление на рентгеновских снимках кист в области тофусов.

Комбинации из 6 вышеприведенных признаков подагры может подтверждать заболевание.

При исследовании крови у больных с подагрой определяются такие показатели:

повышение СОЭ;

повышение уровня С-реактивного белка, фибрина, сиаловых кислот, серомукоида.опубликовано econet

Автор Юлия Карпова

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