Признаки нарушения работы ПЕЧЕНИ

Самостоятельная оценка работы печени – первый шаг к профилактике серьезных нарушений этого органа. Одним из первых признаков сбоев в работе печени является изменение характера.

Издавна считалось, что люди с повышенной раздражительностью, злые имеют «плохую» печень. Кроме того, при нарушении работы печени появляется повышенная утомляемость, сопровождающаяся тяжестью во всем теле, потерей аппетита. Фактически печень выполняет в организме роль энергетических станций клеток.

Признаки болезни печени

Еще один признак «неисправности» органа – избыточный вес. Это связано с тем, что печень перестает выполнять свою дезинтоксикационную функцию, снижается ее способность выводить с желчью из организма токсины, канцерогены и т.п. Жировая ткань формируется именно из клеток иммунной системы, переполненных токсинами.

Нередко признаком больной печени у молодых людей является низкое артериальное давление (гипотония, 90х60 мм рт. ст.), вызванное слабостью венозной системы. А венозная система, своей очередью, зависит от работы печени, в которой производится белок, повышающий тонус сосудистых стенок.

Косметически больная печень проявляется варикозным расширением вен в виде венозной сеточки, в системе большой подкожной вены, венозного сплетения в прямой кишке (геморрой) и т.п.

Появление пигментных пятен также свидетельствует о накоплении продуктов обмена веществ в коже, а это значит, что печень уже не способна выводить обменные шлаки.

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Еще характерными признаками слабой печени является частое развитие простудных заболеваний, ОРВИ или ОРЗ, повышенная склонность к аллергическим реакциям и т.п.

Нарушение испражнения кишечника (чаще запоры, но может быть и расстройство желудка) также должны насторожить.

Постоянная боль в правом подреберье дает сигнал о больной печени. Об этом свидетельствует и дисбактериоз кишечника, и покрасневшие глаза. Неслучайно представители медицины Востока считают, что глаза – зеркало печени.

Также интенсивность процесса раздражения печеночной ткани отражает красная поверхность ладони, чем часто сопровождается хроническое заболевание печени.

Кроме того, повышение показателей уровня сахара в крови, холестерина, изменение биохимических показателей крови свидетельствуют о возникновении серьезных нарушений функции печени.опубликовано econet

Автор Борис Скачко, врач, фитотерапевт

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