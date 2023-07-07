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Признаки того, что ваша печень перегружена

Автор: Econet 07 июля 2023 6924
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Печень выполняет в организме целый ряд ключевых функций. Это детоксикация, секреция желчи и метаболизм. Если у печени снижена активность, она не может полноценно выводить токсины из организма, и те откладываются в жировой ткани. Как понять, что ваша печень нуждается в отдыхе?

Признаки того, что ваша печень перегружена

Печень – универсальный фильтр нашего организма. Она имеет важное значение в обеспечении обмена веществ, именно в ней нейтрализуются токсичные соединения, попавшие в организм. Но этот важный для поддержания здоровья орган может «уставать» из-за непомерных нагрузок, вызванных порочным питанием, злоупотреблением алкоголем и другими факторами.

Как печень сигнализирует о своих проблемах

Ключевые функции печени в организме

  • Метаболизм. С этим процессом связаны расщепление белков, синтез гликогена (в него перерабатывается избыток глюкозы), жировой обмен, витаминный и гормональный метаболизм.
  • Детоксикация. Заключается в обезвреживании токсичных соединений и вредоносных бактерий с последующим выведением с помощью почек.
  • Синтез. Это секреция желчи. Последняя принимает участие в переваривании жиров, усвоении витаминов и стимуляции перистальтики кишечника.

Если у печени ослаблена активность, она не может полноценно выводить токсичные соединения из организма. И те собираются в жировой ткани и «ожидают» когда же печень заработает должным образом и удалит их. Здесь может скрываться истинная причина того, почему не уходит избыточный вес, вопреки здоровому рациону и физическим нагрузкам.

Как понять, что с вашей печенью начались проблемы? Ведь совсем не обязательно дисфункции органа проявляются болями в том месте, где он располагается. 

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Признаки того, что ваша печень перегружена

15 типичных симптомов, свидетельствующих о том, что имеются дисфункции печени:

  • хроническое состояние усталости;
  • преобладание отрицательных эмоций;
  • затуманенный рассудок, чувство измождения;
  • тупая головная боль, проходящая после отдыха, боль в зоне позади глаз;
  • частые боли в суставах, мускулах;
  • активное потоотделение;
  • проблемы с перевариванием жирной еды;
  • различные виды аллергии;
  • акне, прочие дерматологические проблемы;
  • газообразование, вздутие, боли в животе, запоры, поносы;
  • гормональный сбой;
  • тревожные и депрессивные состояния;
  • повышенная чувствительность к химическим продуктам;
  • стойкий неприятный «аромат» из полости рта;
  • необъяснимый набор веса.

Как можно помочь своей печени реабилитироваться?

Какие мероприятия будут способствовать восстановлению этого органа? Первым делом рекомендуется перейти на здоровый рацион питания. Это не предполагает подключение сложной и строгой диеты. 

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Достаточно придерживаться предложенных диетических рекомендаций:

  • приобретаем органические пищевые продукты и максимально избегаем ГМО;
  • в питании соблюдаем здоровый баланс;
  • из рациона удаляем растительные масла (они провоцируют воспаления);
  • пьем значительный объем чистой воды;
  • вводим в пищевой протокол необходимые жиры: кокосовое, масло авокадо, сливочное масло;
  • потребляем клетчатку – по меньшей мере 35 г в день;
  • исключаем ил рациона рафинированный сахар;
  • минимизируем потребление фруктозы (20–25 г в день);
  • употребляем большое количество листовой зелени;
  • вводим в пищевой протокол аминокислоты в продуктах животного и растительного происхождения;
  • включаем в меню продукты с высокой концентрацией серы: яйца, брокколи, чеснок, лук;
  • ограничиваем/полностью исключаем спиртные напитки.

3 продукта – «спасителя» печени

  • Артишок испанский - оберегает печень и поддерживает ее функции, стимулирует секрецию желчи, помогает ее выведению и понижает показатель плохого холестерина.
  • Куркума – дает возможность энзимам выводить канцерогенные соединения. Оберегает печень от различных повреждений, помогает регенерировать пораженные клетки печени.
  • Расторопша пятнистая – имеет противофиброзный, противовирусный, противовоспалительный и антиоксидантный эффект. Оберегает клетки печени от повреждений вирусами, токсичными веществами, спиртными напитками и медикаментозными препаратами.

Печень несет большую нагрузку в организме. И сохранить ее здоровье на долгие годы, помочь функционировать без перебоев – в наших силах. А для начала достаточно пересмотреть свой рацион питания в пользу здоровых продуктов, не нагружающих печень. Будьте здоровы!опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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