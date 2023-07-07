Признаки того, что ваша печень перегружена

Печень выполняет в организме целый ряд ключевых функций. Это детоксикация, секреция желчи и метаболизм. Если у печени снижена активность, она не может полноценно выводить токсины из организма, и те откладываются в жировой ткани. Как понять, что ваша печень нуждается в отдыхе?
Печень – универсальный фильтр нашего организма. Она имеет важное значение в обеспечении обмена веществ, именно в ней нейтрализуются токсичные соединения, попавшие в организм. Но этот важный для поддержания здоровья орган может «уставать» из-за непомерных нагрузок, вызванных порочным питанием, злоупотреблением алкоголем и другими факторами.
Как печень сигнализирует о своих проблемах
Ключевые функции печени в организме
Метаболизм. С этим процессом связаны расщепление белков, синтез гликогена (в него перерабатывается избыток глюкозы), жировой обмен, витаминный и гормональный метаболизм.
Детоксикация. Заключается в обезвреживании токсичных соединений и вредоносных бактерий с последующим выведением с помощью почек.
Синтез. Это секреция желчи. Последняя принимает участие в переваривании жиров, усвоении витаминов и стимуляции перистальтики кишечника.
Если у печени ослаблена активность, она не может полноценно выводить токсичные соединения из организма. И те собираются в жировой ткани и «ожидают» когда же печень заработает должным образом и удалит их. Здесь может скрываться истинная причина того, почему не уходит избыточный вес, вопреки здоровому рациону и физическим нагрузкам.
Как понять, что с вашей печенью начались проблемы? Ведь совсем не обязательно дисфункции органа проявляются болями в том месте, где он располагается.
Артишок испанский - оберегает печень и поддерживает ее функции, стимулирует секрецию желчи, помогает ее выведению и понижает показатель плохого холестерина.
Куркума – дает возможность энзимам выводить канцерогенные соединения. Оберегает печень от различных повреждений, помогает регенерировать пораженные клетки печени.
Расторопша пятнистая – имеет противофиброзный, противовирусный, противовоспалительный и антиоксидантный эффект. Оберегает клетки печени от повреждений вирусами, токсичными веществами, спиртными напитками и медикаментозными препаратами.
Печень несет большую нагрузку в организме. И сохранить ее здоровье на долгие годы, помочь функционировать без перебоев – в наших силах. А для начала достаточно пересмотреть свой рацион питания в пользу здоровых продуктов, не нагружающих печень. Будьте здоровы!опубликовано econet
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