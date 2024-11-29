Признаки заболеваний щитовидной железы: когда бить тревогу?

Щитовидная железа - наиболее крупная железа внутренней секреции, находится в шее под гортанью. Свое название получила благодаря близкому расположению к щитовидному хрящу. Работа щитовидки заключается в производстве гормонов, регулирующих важные процессы в организме человека. Какие заболевания могут быть связаны с работой этой железы?

Щитовидка имеет большое значение для всего организма. Гормоны, производимые ею, контролируют обмен веществ и состояние нервной системы, работу половых и молочных желез. Работа щитовидки управляется гипоталамусом и гипофизом. Она имеет значение для энергообмена в организме. Если щитовидка синтезирует избыток гормонов, она таким образом «приказывает» клеткам питаться глюкозой. И возникает энергия для всех ключевых процессов в организме. Если щитовидка производит недостаточно гормонов, в клетки поступает обратный сигнал. Обмен энергии задерживается. И низкое содержание гормонов вызывает дефицит энергии в теле.

Что полезно знать про патологии щитовидки, пониженной и гиперфункции этой железы

Сбои в работе щитовидки можно по праву назвать тихой эпидемией современности. Подобно ряду сегодняшних недугов, частота возникновения патологий щитовидной железы обусловлена экологией, токсинами, стрессами. Многие случаи болезней щитовидки просто не диагностированы. Если вовремя не провести терапию, есть риск прогрессирования ряда расстройств: сердечно-сосудистых патологий, бесплодия, депрессивных состояний, остеопороза, неврозов.

Ключевая работа щитовидной железы заключается в производстве гормонов (тироксина и трийодтиронина), регулирующих такие процессы в организме: скорость обмена веществ, рост и развитие.

Болезни щитовидки

Воспаление щитовидки (тиреоидит)

Тиреоидит разрушает клетки, которые синтезируют гормоны щитовидки, и в итоге есть риск их нехватки и в перспективе – возникновение патологий.

Пониженная функция щитовидки (гипотиреоз)

При ослабленной функции щитовидки гормоны не синтезируются в нужном объеме. И их недостаточно поступает в кровь. Руководит производством гормонов гипофиз (область мозга), вырабатывающий стимулирующие щитовидку гормоны (ТТГ).

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Симптоматика пониженной функции щитовидки:

избыточный вес вне связи с калорийностью пищи,

запор,

повышенный холестерин,

стабильная утомляемость и холодобоязнь,

сложности с волосами и кожей,

нарушения цикла менструаций.

Гипофункция щитовидки (гипертиреоз)

Возникает, когда щитовидка синтезирует избыток гормонов.

Признаки чрезмерно активной функции щитовидки:

потеря веса,

сильный аппетит,

неврозы,

тревожность,

учащенное сердцебиение,

непереносимость высоких температур,

диарея,

паника,

потливость,

утомляемость,

судороги в мускулах,

боли в костных тканях,

диарея, сбои в менструальном цикле.

возможны выпученные глаза.

В сложных случаях не исключены помутнение разума и кома с недостаточностью надпочечников и недостаточной свертываемостью крови.

Увеличение щитовидки (зоб, струма)

Это распухание органа, увеличение его вы размерах. Нормы объёма щитовидки у женщин - 18 мл, у мужчин – 25 мл. У женщин патология отмечается чаще. Ощупывание и УЗИ помогут констатировать увеличение железы, а также узлы, кисты.

Аутоиммунный тиреоидит (болезнь Хашимото)

Также называют хроническим аутоиммунным териоидитом. Это значит, что наш иммунитет видит щитовидку как инородное тело. И приступает к борьбе с ним посредством антител. Значение в развитии недуга имеет наследственность. Развивается в разном возрасте, но чаще отмечается у женщин средневозрастной группы.

В данной ситуации поможет анализ антител к тиреопероксидазе (АТ-ТПО). Референтные показатели АТ-ТПО: < 60 МЕ/мл.

Онкология щитовидки

Рак щитовидки – это заболевание, когда имеет место бесконтрольный рост клеток органа. Воспаления щитовидки вызываются патогенными и вирусными организмами, радиоактивным излучением, токсичными веществами.

Общие симптомы болезней щитовидки:

утомляемость,

сонливость в дневное время,

сбои сна,

приливы жара,

озноб,

замедленное сердцебиение,

проблемы с функциями памяти/концентрации,

нарушение цикла менструаций,

нарушения нервной системы,

проблемы пищеварения,

немотивированное изменение массы тела,

выпученные глаза.

Полезно знать:

Воспаление щитовидки прогрессирует долгое время.

95% патологий щитовидки спровоцированы вирусной инфекцией. Оставшиеся 5% - радиационным излучением.

Вирус, носящий название вирус Эпштейна - Барр (ВЭБ), провоцирует сбои в функциях иммунитета.

ВЭБ

ВЭБ привлек внимание специалистов на заре ХХ столетия. В то время индустриальные предприятия стали сливать токсичные стоки в водоемы и применять химикаты в агрокультуре.

ВЭБ со временем эволюционировал, и каждое последующее поколение вируса все более агрессивно.

ВЭБ выступает ключевым фактором целого перечня патологий, и доктора не знают, как ему противостоять.

ВЭБ активируется при серьезных стрессах. Триггерами в данном случае выступают гормоны стресса и токсины.

Как лечить болезни щитовидки

Пациентам назначают искусственные/произведенные из щитовидки животных медикаменты, они ослабляют проявления заболеваний. Когда терапевтические мероприятия не дают желаемого эффекта, применяется лечение радиоактивным йодом, но она может нанести больший ущерб щитовидке.

При лечении применяются и антибиотики, противовоспалительные препараты (ибупрофен), глюкокортикоидные гормоны (преднизолон) и препараты, включающие гормоны щитовидки.

Аутоиммунное воспаление щитовидки, появившееся на фоне ослабленной функции, лечат гормонами. Проблему узлов решают при помощи глюкокортикоидных гормонов/хирургического вмешательства.

Фактически, препараты лишь тормозят реакцию иммунитета на соответствующие симптомы. Но облегчение болезненных проявлений не исцеляет сам недуг.

Итак: современные препараты для терапии щитовидки – это стероидные вещества, представляющие собой концентрированными гормонами.

Продукты и добавки для лечения болезней щитовидной железы

Продукты

красные водоросли (атлантические)

черника – восстановление функций нервной системы, вывод токсичных соединений из организма

проростки – имеют высокую концентрацию таких минералов как цинк и селен, усиливают иммунитет

петрушка – устранение избытка микроэлементов меди и алюминия

чеснок – против вирусов и микробов

конопляные семена

кокосовое масло - против вирусов и микробов

малина – высокая концентрация антиоксидантов.

Пищевые добавки

Цинк

Витамины комплекса B

Л-тирозин – (аминокислота)

Хром

Марганец

Селен

Магний

Витамин D3.опубликовано econet

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