Признаки заболевания почек

✅Каждый десятый взрослый житель нашей планеты живет с различными заболеваниями ПОЧЕК и узнает об этом только при развитии осложнений. У большой части этих людей со временем развивается почечная недостаточность, означающая лечение гемодиализом или другими методами заместительной почечной терапии. Эти люди имеют гораздо больший, чем те у кого нет заболевания почек, риск инфарктов и инсультов, развития тяжелой анемии и проблем с костями.

К сожалению, при многих серьезных заболеваниях почки не болят и, соответственно не зовут к врачу, да и жить в свое удовольствие не мешают. Поэтому огромное количество нефрологических больных узнают о том, что имеют проблемы с почками через много лет после того, как они начались.

Как определить есть ли у вас заболевание почек?

Признаками заболевания почек могут быть:

повышение артериального давления ;

; изменения при мочеиспускании: пенистая моча, кровь в моче, увеличение или уменьшение объема мочи (по сравнению с обычным диурезом), необходимость вставать ночью, чтобы помочиться;

пенистая моча, кровь в моче, увеличение или уменьшение объема мочи (по сравнению с обычным диурезом), необходимость вставать ночью, чтобы помочиться; усталость — недостаток энергии и чувство подавляющей усталости могут быть связаны с заболеванием почек;

— недостаток энергии и чувство подавляющей усталости могут быть связаны с заболеванием почек; отеки на руках и/или ногах . Больные почки не удаляют лишнюю жидкость, которая накапливается в организме;

. Больные почки не удаляют лишнюю жидкость, которая накапливается в организме; кожный зуд — токсины, накапливающиеся в крови, могут вызывать очень сильный зуд;

— токсины, накапливающиеся в крови, могут вызывать очень сильный зуд; боль в пояснице. Эта боль не усиливается при движении.

Как же понять есть ли у человека заболевание почек? Ведь белок в моче (протеинурия), небольшое количество крови (микрогематурия) или лейкоциты и цилиндры в моче человек не ощущает никак. Да и к повышенному артериальному давлению часто быстро привыкают.

И получается, что более 500 миллионов человек во всем мире, т.е. примерно каждый десятый взрослый житель нашей планеты живет с различными заболеваниями почек и узнает об этом только при развитии осложнений. У большой части этих людей со временем развивается почечная недостаточность, означающая лечение гемодиализом или другими методами заместительной почечной терапии. Эти люди имеют гораздо больший, чем те у кого нет заболевания почек, риск инфарктов и инсультов, развития тяжелой анемии и проблем с костями.

Это происходит потому, что почки кроме очищения организма от токсичных продуктов еще и участвуют в кровообразовании и метаболизме витамина D, отвечают за поддержание химического постоянства внутренней среды.

Чтобы понять есть ли у человека проблемы с почками достаточно сделать всего лишь несколько рутинных анализов: общий анализ мочи, общий анализ крови, биохимический анализ «из вены» (креатинин, мочевина, мочевая кислота) и ультразвуковое исследование почек и мочевыводящих путей, доступные практически везде.

Важно хотя бы иногда, особенно при плохом самочувствии измерять артериальное давление и записывать результаты. Повышение артериального давления, особенно в молодом возрасте может свидетельствовать о болезни почек. Появление отеков так же может говорить о почечном заболевании. Их появление можно заподозрить, если вдруг стала мала вся обувь, остаются глубокие следы от колец или резинок носков и при нажатии на голень в районе большеберцовой кости остаются отчетливые вмятины.

Правда есть состояния, когда почки действительно болят. Это камни в почках, пиелонефрит, паранефрит, иногда нефроптоз и кисты почек. Но для их лечения также нужно определиться с рядом показателей, чтобы избежать осложнений и необоснованных назначений.

Заболеваний почек очень много, многие из них развиваются в результате болезней, казалось бы, не имеющих к почкам никакого отношения: артериальной гипертензии, сахарного диабета, инфекционных и ревматических заболеваний, применения токсичных веществ и некоторых лекарств и пр.

Самое главное, к чему стремятся при лечении любого почечного недуга — предупреждение наступления почечной недостаточности, когда почки не справляются со своими функциями и приходится проводить заместительную почечную терапию: гемодиализ, перитонеальный диализ и трансплантацию почки.

Лечением почечных заболеваний занимается врач-нефролог. Он ориентируется по первым данным и назначает соответствующее обследование, определяет диагноз, подбирает специальную, «почечную» диету разную при различных заболеваниях и назначает лечение. Более того при правильно построенной диете и подобранной терапии наступление почечной недостаточности можно отодвинуть на десятилетия, а то и предупредить ее вовсе.* опубликовано econet

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