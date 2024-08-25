Проблемное пищеварение: источник уныния и плохого здоровья

Врачи уверены, что плохое пищеварение – ключевой фактор, влияющий на здоровье и настроение человека. Многие заболевания возникают или обостряются при дисбалансе в работе кишечного тракта. Поэтому диеты и лечебное питание являются важной и эффективной частью терапии при любых патологиях.
Современные исследования доказали, что для улучшения здоровья и поддержания самочувствия без лекарств многим людям достаточно правильно и полноценно питаться. Речь идет о качественных продуктах без обработки, усилителей вкуса и добавок. Важно поддерживать работу пищеварительного тракта, который отвечает за усвоение витаминов и питательных веществ.
В последнее время возросло количество людей, которые утверждают, что имеют непереносимость глютена. На деле при диагностике и проведении анализов врожденная проблема или целиакия обнаруживается только у 15–20% пациентов. Остальные просто испытывают легкий дискомфорт при употреблении подобной пищи.
Глютен – растительный белок, содержащийся в зерновых крупах, муке, хлебе и выпечке. При повышенной чувствительности кишечника он провоцирует воспаление слизистых оболочек, плохо переваривается с сильным брожением. Поэтому у человека может наблюдаться боль в желудке, расстройство стула, вялость и головные боли. Но такая острая реакция возникает только при болезни целиакии.
В остальных случаях пациентам необходимо найти причину, почему кишечник плохо переваривает глютен:
При появлении проблем с пищеварением не стоит винить глютен и самостоятельно ставить себе диагноз. Следите за микрофлорой, разнообразьте меню. Кроме каш и выпечки, в ежедневный рацион включайте больше овощей, фруктов, ягод, свежей зелени и рыбы.
Около 90% гормона серотонина и 50% дофамина вырабатывается слизистыми оболочками кишечника. Его рецепторы регулируют работу 30 важных нейромедиаторов, передавая информацию головному мозгу. При плохом переваривании пищи не всасывается часть питательных веществ, поэтому возникает дисбаланс в работе нервной системы и всего организма.
Если пищеварение нарушено, могут возникать неприятные симптомы:
При лечении подобных состояний обязательно рекомендуется диета. При очищении пищеварительного тракта повышается концентрация гормонов, отвечающих за настроение и получение удовольствия. Но для поддержки баланса и здоровья кишечника важно исключить факторы, ухудшающие его работу:
Нормализовать пищеварение во многих случаях можно без применения лекарственных препаратов. Достаточно скорректировать питание, исключить вредные продукты, не увлекаться голоданием и строгими ограничениями. Подготовьтесь, что процесс очищения и оздоровления потребует времени и терпения.
Прислушивайтесь к своему телу: если в процессе перехода на рациональное питание возникает дискомфорт, меняйте меню, исключайте или добавляйте определенные продукты. Основные рекомендации и советы диетологов:
Для поддержания работы кишечника употребляйте больше продуктов, приготовленных с минимальной термической обработкой. Постепенно по мере восстановления микрофлоры включайте свежие овощи и фрукты, орехи, сухофрукты.
Слаженная работа пищеварительной системы стимулирует выработку полезных бактерий. Кишечник производит больше гормонов, отвечающих за отличное настроение, активность, поддерживающих нервную систему. Это улучшает самочувствие, устраняя причины плохого здоровья и уныния. опубликовано econet
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