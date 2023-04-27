Продукты, которые помогают регенерации печени

Знаете ли вы, что есть продукты, которые могут способствовать регенерации печени? И знаете ли вы, что печень является единственным органом в организме, который может восстанавливаться? Это так. Возможно, вы слышали, что морская звезда может отрастить недостающую конечность, а ящерица может отрастить хвост; Точно так же, если часть печени повреждена, со временем она возобновится.

В исследовании, опубликованном в «Журнале биологической химии», ученые обнаружили, что функции регенерации печени гораздо проще, чем считалось ранее. В прошлом было показано, что клетки, которые являются частью регенерации, действуют так же, как если бы они находились в зародыше. Ученые обнаружили специфические белки, которые вызывают регенерацию. Ученые подумали, что, будучи способными стимулировать такие белки, они смогут эффективнее помочь тем, у кого серьезное повреждение печени, или тем, у кого удалена часть печени.

Продукты, полезные для процесса регенерации печени

Несмотря на то, что печень способна к самовосстановлению, важно поддерживать ее здоровье. Следующие продукты могут помочь улучшить здоровье печени, а также ее функции.

Чеснок: помогает снизить уровень вредного холестерина, который связан с плохим состоянием печени; регулярное употребление чеснока может способствовать укреплению здоровья печени. Ферменты в чесноке также помогают печени выводить токсины, тем самым положительно влияя на организм в целом.

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Грейпфрут: содержит мощные антиоксиданты и клетчатку. Грейпфрут может способствовать повышению уровня хорошего холестерина и ускоряет процесс очищения печени. Но будьте внимательны, грейпфрут может негативно взаимодействовать с лекарствами, поэтому поговорите с врачом, прежде чем включать грейпфрут в свой рацион.

Зеленые листовые овощи: шпинат, брокколи и капуста - лишь некоторые примеры зеленых листовых овощей. Все зеленые листовые овощи помогают печени очищаться и улучшают ее функции. Кроме того, они снабжают организм хлорофиллом, который защищает организм от токсинов.

Авокадо: содержит около 20 необходимых питательных веществ и витаминов; они не только полезны для вашего тела, но и питают вашу печень всем необходимым. Авокадо может помочь нейтрализовать свободные радикалы, а также способствовать выработке глутатиона, который помогает удалять токсины.

Яблоки: помогают очистить печень и удалить токсины в пищеварительном тракте.

Брюссельская капуста: по свойствам похожа на чеснок, потому что она также содержит серу. Уже этот факт делает капусту супер продуктом для укрепления печени. Кроме того, брюссельская капуста содержит антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами. Для максимальной пользы приготовьте брюссельскую капусту с чесноком.

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Другие продукты для регенерации печени

Помимо вышеупомянутых продуктов, есть и другие, которые могут поддерживать здоровье печени, способствуют ее очищению и гарантируют, что вы будете максимально здоровыми. В следующий раз, когда вы будете выбирать продукты, убедитесь, что вы включили необходимое в свой рацион.

Горькая тыква

Пробиотический йогурт

лук

Лимон

Ягоды

Руккола

артишоки

порей

Как белки могут помочь регенерации печени

Как и в предыдущем упомянутом исследовании, ученый из Калифорнийского университета в Дэвисе дополнительно исследовал использование белков для регенерации печени. Идентифицированный белок называется PPARα, и в опытах на мышах было обнаружено, что он довольно быстро работает при регенерации печени.

Однако исследователи обнаружили, что для повышения PPARα у людей для более быстрой регенерации печени нам необходим белок-фактор 21 фибробластов (FGF21). Автор статьи Yu-Jui Yvonne Wan сказал: «Мы обнаружили, что FGF21 является хорошей спасающей молекулой, которая способствует регенерации печени и, возможно, восстановлению тканей. Наши данные показывают, что FGF21 может помочь с регенерацией печени, либо после удаления, либо после повреждения, вызванного алкоголем или вирусом».

В ходе тестирования исследователи обнаружили, что PPARα более эффективен в регенерации печени у мышей, чем у людей. Они обнаружили, что добавление FGF21 ускоряет регенерацию печени, делая PPARα более эффективным. FGF21 также полезен для снижения резистентности к инсулину, ускорения жирового обмена и снижения жировой болезни печени у некоторых животных.

Найдена основа для регенерации печени

Несмотря на то, что было установлено, что белки способствуют регенерации печени, в последнее время появилось больше данных о том, что клетка также является фундаментальной для регенерации печени. Исследователи, статьи которых были опубликованы в журнале Cell, обнаружили клетки, называемые гибридными гепатоцитами, которые способны генерировать новые ткани. При воздействии токсинов на мышей исследователи наблюдали роль гибридных гепатоцитов. Они обнаружили, что рак не развился в новых клетках, которые были созданы гибридными гепатоцитами. Это побудило исследователей к дальнейшему изучению возможностей гибридных гепатоцитов. опубликовано econet

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