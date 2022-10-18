Продукты, которые снижают уровень мочевой кислоты

При переваривании пищи в организме образуется мочевая кислота – органическое соединение на основе пуринов. В небольшом количестве она необходима для поддержания работы нервной системы и некоторых отделов головного мозга. Но при переизбытке происходит повреждение тканей суставов, желудка, печени, развивается подагра и другие заболевания.

При высоком уровне мочевой кислоты основной способ улучшить состояние – комплексная лечебная диета. Она основана на продуктах, которые активно связывают и выводят кристаллы из крови, очищают ткани и суставы. Полезные овощи не содержат пурины, поэтому быстро улучшают состояние при подагре, гипертонии, болезнях почек.

Чем опасна мочевая кислота

При переваривании белковой пищи или неправильном питании в организме накапливается большое количество мочевой кислоты. В норме она выводится с мочой и каловыми массами, но при переизбытке часть пуринового соединения откладывается на суставах. Это одна из основных причин подагры, мочекаменной болезни почек, артериальной гипертензии.

Среди основных причин накопления мочевой кислоты:

лишний вес;

нерациональное питание;

употребление большого количества сладостей;

алкоголизм;

побочное действие мочегонных препаратов.

Кристаллы мочевой кислоты часто образуются при излишней любви к копченостям, жирному мясу и рыбе, консервам. Определить уровень соединения можно с помощью лабораторных анализов. Их врачи назначают при жалобах на боли в суставах и пояснице, высоком давлении, подозрении на инфаркт миокарда.

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5 продуктов, понижающих уровень мочевой кислоты

Для снижения опасного показателя врачи рекомендуют специальную диету. Она позволяет контролировать состояние без лекарств, улучшает самочувствие, предотвращает необратимые изменения в суставной ткани. Для начала откажитесь от копченостей, красного мяса в любом виде, газированных сладких напитков. На втором этапе обязательно включайте в меню овощи, которые активно выводят мочевую кислоту.

Необычный артишок

Редкий гость на нашем столе лидирует по содержанию полезных антиоксидантов, которые связывают кристаллы мочевой кислоты. В овоще присутствуют микроэлементы, ускоряющие метаболизм, клетчатку для работы пищеварительной системы. Он дает легкий мочегонный эффект, не позволяя пуринам оседать на стенках почечных лоханок, глаз, суставов.

Целебный лук

Репчатый, порей, шалот – любой вид лука содержит полезные вещества, растворяющие кристаллы мочевой кислоты. При высоком уровне врачи рекомендуют готовить его в виде отвара, делать луковый суп или бульон, тушить, подавая в качестве густого соуса ко вторым блюдам. При лечебном курсе в сутки нужно использовать не менее 2 крупных луковиц.

Золотая тыква

Незаслуженно нелюбимый многими людьми овощ содержит огромное количество полезного каротина, ретинола, клетчатки, пектинов, цинка и витаминов А, С и Е. Тыква дает организму мощные антиоксиданты, защищающие от поражения суставы и ткани внутренних органов. Ее компоненты выводят пурины из печени, восстанавливая работу органа.

Тыкву для понижения уровня мочевой кислоты можно употреблять в любом виде. Запекайте и тушите, готовьте нежное пюре и цукаты, добавляйте в луковый суп. В качестве необычного перекуса врачи рекомендуют тыквенные семечки, содержащие антиоксиданты и минералы для нервной системы.

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Целебный сельдерей

При подагре полезный овощ следует употреблять ежедневно. Он стимулирует процесс очищения крови от токсинов, продуктов распада, холестерина, связывает молекулы мочевой кислоты, выводит их с мочой. Сельдерей незаменим при ожирении, атеросклерозе, защищает сосуды от отложения кристаллов на стенках. Добавляйте его в супы, салаты, овощные рагу, готовьте на завтрак свежие смузи.

Оранжевая морковь

По составу вкусный овощ приближен к тыкве и сельдерею, содержит бета-каротин, витамин А, антиоксиданты, улучшающие состав крови. Клетчатка поглощает и выводит мочевую кислоты из кишечника, нормализуя ее уровень при регулярном употреблении. Врачи советуют чаще делать из моркови салаты и блюда без термической обработки. На ужин приготовьте необычное пюре с добавлением свеклы, полезный десерт с медом и орехами.

Употребление овощей – основная часть диеты при высоком уровне мочевой кислоты. Благодаря клетчатке и антиоксидантам, они выводят вредные соединения, разрушают кристаллы, предотвращая болезни суставов и сосудов. В качестве приятного бонуса у пациентов нормализуется вес, повышается иммунитет и активность. опубликовано econet.ru

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