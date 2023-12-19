Продукты, провоцирующие акне

Угревая сыпь или иными словами акне – это проблема, которая волнует многих, даже тех, у кого подростковый период давно позади. Что делать, если не удается избавиться от акне с помощью масок, пилингов и других косметологических процедур?
Для начала нужно понять причину проблемы. Зачастую такое состояние кожи обусловлено гормональным сбоем, при котором повышается секреция кожного сала, концентрация андрогенов в крови и развивается воспаление в тканях. Рассмотрим подробно процесс появления угревой сыпи.
На гормональный фон пища оказывает непосредственное влияние. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, как угревая сыпь, необходимо исключить из рациона продукты с повышенной инсулиновой нагрузкой. При употреблении быстрых углеводов и продуктов с высоким гликемическим индексом в крови резко повышается уровень сахара, поджелудочная железа начинает интенсивно вырабатывать гормон инсулин.
Если такое происходит постоянно, то развивается устойчивость тканей к этому гормону, иными словами – инсулинорезистентность. А это в свою очередь провоцирует появление угревой сыпи. Причиной акне может также служить дисбаланс в углеводном обмене. Наиболее эффективный способ избавиться от проблемы – соблюдать сбалансированную диету.
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В отдельную категорию следует выделить молочные продукты. В целом они полезны для организма, но не для людей, кожа которых склонна к высыпаниям. С особой осторожностью следует употреблять твердые сыры и коктейли на молочной сыворотке. Первое, что необходимо сделать при борьбе с угревой сыпью – это сократить потребление кисломолочной продукции (творог есть можно, но без сахара).
При акне также противопоказано употребление арахиса и шпината, не смотря на то, что такие продукты считаются полезными. Дело в том, что в арахисе содержится компонент, увеличивающий выработку кожного сала, поэтому лучше заменить арахис кешью или миндалем. В шпинате содержится йод, а при повышении его уровня в организме неизбежно возникают проблемы с кожей.
В рацион следует включить продукты, способные противостоять окислительным стрессам, расщепить эластин и произвести коллаген. Такие продукты содержат витамины, кальций, калий, цинк, фосфор. Благодаря этим микроэлементам удается поддерживать здоровое состояние кожи. Не менее важно включить в рацион продукты-антиоксиданты, защищающие клетки от негативного воздействия свободных радикалов.
Все вещества, необходимые для здоровой кожи содержатся в:
При борьбе с угревой сыпью пищу необходимо употреблять небольшими порциями, поскольку при переедании вырабатывается больше кожного сала, провоцирующего высыпания.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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