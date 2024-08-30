Простая восточная техника восстановления памяти

По мере старения организма мозг теряет определенные навыки, снижается концентрация и скорость реакции. Со временем могут проявляться тревожные «звоночки» в виде провалов в памяти, нарушения логики и мышления: человек забывает, куда положил вещи, кто звонил вчера, может потеряться во время поездки в поликлинику.

Такие проблемы с памятью часто указывают на развитие деменции. Это возрастное изменение или болезнь, более известная как слабоумие. Коварный враг кардинально меняет жизнь, вносить серьезные ограничения. Врачи утверждают, что с помощью специальных упражнений можно улучшить работу мозга, заметно замедлить опасные симптомы болезни Паркинсона или Альцгеймера.

Как восстановить память

Почему ухудшается память: основные причины

В молодости головной мозг ежедневно перерабатывает массу новой информации. Интенсивная учеба и работа дают ему необходимую нагрузку и тренируют память. После 30−35 лет метаболизм замедляется, снижается скорость обменных процессов. Он получает меньше питательных веществ, возникают хронические болезни сосудов, коры, гормональные нарушения.

Среди основных причин ухудшения памяти:

старческая или сосудистая деменция;

атеросклероз артерий;

перенесенный инсульт;

артериальная гипертензия.

Возрастные изменения не поддаются лечению, но с помощью постоянных упражнений можно поддерживать функции памяти на высоком уровне. Они улучшают мозговое кровообращение, насыщают ткани кислородом и питательными веществами, ускоряют обменные процессы.

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Восточная гимнастика для восстановления памяти

Многочисленные клинические исследования доказали, что без постоянных физических и умственных нагрузок мозг перестает полноценно функционировать. Без регулярных упражнений и подпитки может возникать атрофия гиппокампа – зоны, отвечающей за память человека.

Существует восточная гимнастика, помогающая сдержать старение мозга и улучшить память. Она основана на тренировке кончиков пальцев, на которых содержатся тысячи биологически активных точек, связанных с нейронами и корой головного мозга. Выполняя упражнения ежедневно, можно добиться реальных результатов даже на начальной стадии деменции:

1. Сделайте глубокий вдох носом, сложите руки, согнутые в локтях, соедините ладони перед собой «в молитве». На выдохе пальцами левой руки накройте правую, словно пытаетесь ее удержать в воздухе. Повторите упражнение для второй руки, сделайте 15 раз.

2. Сложите пальцы и плотно прижмите ладони на уровне груди перед собой. Спокойно вдыхая и выдыхая, разводите только запястья, чтобы подушечки оставались вместе. Повторите упражнение 10−15 раз.

3. Поднимите согнутые руки перед собой, словно пытаетесь рассмотреть ладони. Выдохните полностью воздух из легких и на вдохе начните медленно загибать пальцы по одному, начиная с большого и проходя слева направо. Держите их в напряжении, повторяя упражнение не менее 10 раз.

4. В каждую руку возьмите по 2 ореха или маленьких мячика для настольного тенниса. Медленно перекатывайте их в ладони по кругу, перебирая пальцами. Делайте упражнение около минуты. Можно катать орешек между ладонями рук по часовой стрелке. Делайте упражнения, чтобы снять нервное перенапряжение или тревожность.

5. Большим пальцем по очереди сгибайте каждый палец руки, стараясь создавать усилие и давление. Повторите по 20 раз для каждой ладони.

6. Левую руку сожмите в кулак, вторую – держите прямо и сомкните пальцы. Кончиками пальцев правой руки нажимайте на точки у основания мизинца, затем поменяйте позиции.

Для тренировки мозга и улучшения памяти ежедневно стимулируйте руку, которая не работает в обычной жизни. Если вы правша, старайтесь чистить зубы, держать ложку и карандаш левой, учитесь ей писать и рисовать. Это стимулирует нейронные связи и повышает метаболизм.

Процессы естественного старения в организме запускаются уже после 30 лет. С замедлением обмена веществ снижается интенсивность деления клеток головного мозга, что сказывается на памяти и концентрации внимания. Выполняя простые упражнения, можно поддерживать молодость и активность ума на высоком уровне.опубликовано econet

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