Простой рецепт домашней мази от боли в мышцах

Если ваши мышцы нуждаются в отдыхе и приятной процедуре, можно выполнить растирание. Для этого приготовим полезный состав, который поможет снять усталость мускулатуры, повысит тонус и уберет болезненные проявления. Предлагаем рецепт состава для растирания мышц.
Растирание как прием активирует сократительную мышечную функцию, повышает тонус мышц, нормализует процессы обмена и питания оказывает успокаивающий эффект на нервную систему. Если при растирании использовать специальный состав, можно снять болезненность и усталость мышц.
Растираем мышцы дома
Полезное растирание мышц можно выполнить в домашних условиях. Предлагаем простой рецепт мышечной растирки. Этот продукт для растирания различных мышц проникает глубоко в ткани и дарит приятное успокаивающее и расслабляющее чувство.
Как приготовить состав для растирания мышц
Наливаем полстакана кокосового масла и четверть стакана пчелиного воска (натереть) в банку из стекла. Ставим банку в кастрюлю с водой на слабый / средний огонь.
Масло и воск должны раствориться, теперь перемешиваем массу.
*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
,
чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!
Добавить комментарий