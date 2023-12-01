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Простой способ проверить в норме ли ваш вес

Источник: Econet 01 декабря 2023 5390
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Еще один способ проверить, насколько нормальна ваша масса тела, — посчитать отношение окружности талии к росту. Некоторые специалисты считают этот показатель даже более надежным, чем ИМТ (индекс массы тела).

Простой способ проверить в норме ли ваш вес

Ведь ИМТ не принимает во внимание особенности скелета отдельного человека, его пол, процент объема мышечной массы по отношению к жировой ткани. Например, два человека могут иметь одинаковый ИМТ, притом что один из них мускулист и имеет мало брюшного жира, а другой — явно толстый. Это происходит потому, что ИМТ не учитывает различия в распределении жира.

Отношение «талия/рост» — точная оценка состояния здоровья

Отношение «талия/рост» рассчитывают путем деления окружности талии на рост и принимают во внимание пол. (Например, мужчина с талией 80 сантиметров и ростом 180 сантиметров должен поделить 80 на 180, в результате чего он получит соотношение 0,44 или 44 %.)

Считается, что этот показатель дает более точную оценку состояния здоровья, поскольку самое опасное место расположения жира — это живот.  Жир верхней части живота, с которым связано увеличение объема талии, является метаболически активным и провоцирует выработку различных гормонов, способных вызвать вредные последствия, в частности диабет, гипертонию и изменение уровня липидов в крови.

Многие спортсмены, женщины и мужчины, обладая большой мышечной массой, имеют относительно высокий ИМТ, но их отношение «талия/рост» находится в здоровом диапазоне. То же самое относится к женщинам, фигура которых имеет грушевидную форму или форму песочных часов. Опасной является форма «яблока».

Простой способ проверить в норме ли ваш вес

Приведенная ниже таблица поможет вам определить, попадает ли ваше соотношение «талия/рост» в нормальный диапазон (соотношение приведено в процентах).

Женщины:

  • Отношение менее 35: истощение, недостаточный вес.
  • Отношение от 35 до 41,9: очень худые.
  • Отношение от 42 до 48.9: нормальный вес.
  • Отношение от 49 до 53.9: избыточный вес.
  • Отношение от 54 до 57,9: ожирение.
  • Отношение свыше 58: опасное ожирение.

Мужчины:

  • Отношение менее 35: истощение, недостаточный вес.
  • Отношение от 35 до 42,9: очень худые.
  • Отношение от 43 до 52.9: нормальный вес.
  • Отношение от 53 до 57,9: избыточный вес.
  • Отношение от 58 до 62,9: ожирение.
  • Отношение свыше 63: опасное ожирение.опубликовано econet

©Дэниел Амен, "Мозг против лишнего веса"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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