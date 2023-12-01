Простой способ проверить в норме ли ваш вес

Еще один способ проверить, насколько нормальна ваша масса тела, — посчитать отношение окружности талии к росту. Некоторые специалисты считают этот показатель даже более надежным, чем ИМТ (индекс массы тела).

Ведь ИМТ не принимает во внимание особенности скелета отдельного человека, его пол, процент объема мышечной массы по отношению к жировой ткани. Например, два человека могут иметь одинаковый ИМТ, притом что один из них мускулист и имеет мало брюшного жира, а другой — явно толстый. Это происходит потому, что ИМТ не учитывает различия в распределении жира.

Отношение «талия/рост» — точная оценка состояния здоровья

Отношение «талия/рост» рассчитывают путем деления окружности талии на рост и принимают во внимание пол. (Например, мужчина с талией 80 сантиметров и ростом 180 сантиметров должен поделить 80 на 180, в результате чего он получит соотношение 0,44 или 44 %.)

Считается, что этот показатель дает более точную оценку состояния здоровья, поскольку самое опасное место расположения жира — это живот. Жир верхней части живота, с которым связано увеличение объема талии, является метаболически активным и провоцирует выработку различных гормонов, способных вызвать вредные последствия, в частности диабет, гипертонию и изменение уровня липидов в крови.

Многие спортсмены, женщины и мужчины, обладая большой мышечной массой, имеют относительно высокий ИМТ, но их отношение «талия/рост» находится в здоровом диапазоне. То же самое относится к женщинам, фигура которых имеет грушевидную форму или форму песочных часов. Опасной является форма «яблока».

Приведенная ниже таблица поможет вам определить, попадает ли ваше соотношение «талия/рост» в нормальный диапазон (соотношение приведено в процентах).

Женщины:

Отношение менее 35: истощение, недостаточный вес.

Отношение от 35 до 41,9: очень худые.

Отношение от 42 до 48.9: нормальный вес.

Отношение от 49 до 53.9: избыточный вес.

Отношение от 54 до 57,9: ожирение.

Отношение свыше 58: опасное ожирение.

Мужчины:

Отношение менее 35: истощение, недостаточный вес.

Отношение от 35 до 42,9: очень худые.

Отношение от 43 до 52.9: нормальный вес.

Отношение от 53 до 57,9: избыточный вес.

Отношение от 58 до 62,9: ожирение.

Отношение свыше 63: опасное ожирение.опубликовано econet

©Дэниел Амен, "Мозг против лишнего веса"

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