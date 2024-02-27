Прострел в шее: что делать?

Шейные прострелы или цервикаго – наиболее частое рефлекторное проявление шейного остеохондроза. Они сопровождаются острой внезапной болью и гипертонусом окружающих мышечных тканей. Как улучшить самочувствие и облегчить болевой синдром?

Прострелы в шее могут вызываться различными нарушениями организма. К их развитию обычно приводят слишком тяжелые или резкие физические нагрузки. Цервикаго возникает при попытках поднятия тяжестей, после интенсивных спортивных тренировок, получения травм, однообразных движений головой, вследствие профессиональной деятельности.

Причины появления прострелов

Кроме этого, острые нестерпимые боли могут возникать при длительной работе в одной позе, например, постоянной работе за компьютером, при резких поворотах головы, или других движениях. Провоцируют болезненное состояние частые переохлаждения, врожденные или приобретенные патологии отделов позвоночника – лордозы, кифозы и сколиозы, грыжи, опухоли.

Сильная боль, пациенты ее обычно описывают, как «удар током» или «разряд молнии» и мышечное напряжение в окружающих очаг поражения, являются только поверхностными проявлениями серьезных внутренних нарушений, которые приводят к несогласованной мышечной деятельности. Ни в коем случае не следует «ломать» или каким-либо образом насильственно воздействовать на болезненные участки тела. Это только ухудшит общее состояние, усилит воспалительный процесс и увеличит проявления боли.

При появлении прострела неясной причины, следует немедленно обратиться к врачу, чтобы пройти полное обследование и исключить серьезные патологии, такие как деформации позвонков, разрастание костных тканей, последствия травм, возникновениях межпозвонковых грыж и злокачественных новообразований. В этих случаях, выполнение любых массажных техник строго запрещается.

Методы шиацу

Если прострелы возникли вследствие блокировок и зажатости определенных групп мышц, то облегчить состояние поможет японская терапевтическая техника стимулирования пальцами – шиацу. С помощью точечного массажа, вы сделаете свое тело легким, улучшите подвижность суставов, устраните мышечные зажимы и успокоите нервную систему.

1. При выполнении воздействия, стимулировать следует не только поверхностную мускулатуру, которая находится в состоянии гипертонуса, но и заблокированные глубокие мышечные ткани. Чтобы визуально определить очаг поражения, необходимо слегка надавить или несильно растереть болезненную область. На коже будут видны яркие гиперемированные (покрасневшие) участки кожи.

2. Эти заблокированные места необходимо расслабить, убрать зажатости в мускулатуре. Это можно сделать руками, нежно растирая и разминая область шеи, плечи, мышцы верхней части спины. Это позволит усилить кровоснабжение пораженных тканей, доставит к ним кислород и облегчит боль. При сильном болевом синдроме, согревающих движений ладонями может быть недостаточно. Поэтому, вы можете положить на очаг боли горячее полотенце.

3. При выполнении самомассажа следует действовать очень осторожно, деликатно, так как сильное надавливание или резкое приложение силы может только еще больше навредить. Доверять выполнение массажа следует только опытному специалисту, имеющему соответствующую лицензию.

4. При выполнении стимулирования, следует проводить надавливание очень осторожно, до тех пор, пока не пройдет поверхностный дискомфорт и не снизятся более глубокие поражения тканей. Незначительные проявления полностью пройдут в течение нескольких дней, максимум – недели.

В случае, если боли не проходят, следует пройти тщательное обследование, это может свидетельствовать о тяжелых нарушениях организма. Но, обычно, с помощью шиацу, можно уже с первых дней значительно снизить боли при движениях в пораженных частях тела.

5. Следует помнить, что серьезные прострелы также могут возникать из-за тугоподвижности плечевых суставов. В таких случаях следует лечить первопричину нарушения, хотя шиацу и в этом случае поможет уменьшить боли. опубликовано econet

По книге Токуиро Намикоши, 'Шиацу - японская терапия надавливанием пальцами'

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet