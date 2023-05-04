Проверяем работу щитовидной железы

Щитовидная или эндокринная железа относится к жизненно важным органам нашего тела. Она хранит йод и вырабатывает йодсодержащие гормоны, которые помогают регулировать обменные процессы, температуру, сердцебиение, рост и развитие всего организма. Естественно, что сбои в ее работе отражаются на здоровье различных органов и систем.

В домашних условиях проблемы с щитовидной железой невозможно ни полностью исключить, ни доказать. Точный диагноз может поставить только врач-эндокринолог. Но прежде, чем записаться на прием, вы можете самостоятельно проверить работу своей эндокринной системы с помощью простых тестов.

Щитовидная железа: характерные симптомы проблем

вы постоянно мерзнете, даже в теплую погоду спите с закрытыми окнами под теплым одеялом;

утром тяжело просыпаетесь, не успеваете за ночь отдохнуть, постоянно недосыпаете, мучают отеки, осиплость голоса, активность начинается во второй половине дня, ближе к вечеру;

повышенная сухость кожи, сильное выпадение волос не только на голове, ногти тонкие и постоянно ломаются;

повышенная масса тела, ни диеты, ни тренировки не помогают избавиться от излишков. После упражнений беспокоят сильные мышечные боли;

сбои репродуктивной системы – нарушения цикла, снижение либидо, проблемы с зачатием, кровотечения;

повышенный холестерин, анемия;

нарушения стула, дискинезия желчевыводящих путей, желчнокаменная болезнь, на языке видны четкие отпечатки зубов;

угнетенное состояние – ничего не хочется, ничто не радует, ни от чего не получаете удовольствия;

сложно сосредоточиться, проблемы с памятью, состояние «тумана в голове».

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Температурный тест

На протяжении пяти дней по утрам, до того, как встанете с постели, измерьте свою температуру под языком. Женщинам лучше провести измерение в первую фазу цикла менструации с первого по пятый день. Нормой считается температура 36,6 – 36,7оС, если ваша температура ниже, то имеется риск гипотиреоза.

Лабораторные тесты:

1. ТГТ – уровень титеотропного гормона в сыворотке крови, норма – 1-1,5.

2. Свободные гормоны – Т3 и Т4 (выше 0,33), близко к верхней границе нормы.

3. На наличие антител к ТПО и ТГ – в норме тела отсутствуют.опубликовано econet

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