Проводим самодиагностику осанки, походки, позвоночника

Чтобы сэкономить время и не ходить лишний раз по врачам, можно провести самодиагностику. Если вы обратите внимание на свою походку, осанку, позвоночник, вы определите вероятные отклонения, которые негативно влияют на общее состояние здоровья. Предлагаем подробную инструкцию, как осуществить самодиагностику.

Самодиагностика поможет вам без похода к врачу выявить возможные патологические состояния здоровья. Как можно выполнить самостоятельную диагностику осанки, походки, позвоночника?

Самодиагностика

Осанка

Становимся перед зеркалом, ноги на ширине плеч, взгляд устремлен перед собой. Оцениваем симметричность расположения головы, плеч, таза. Осматриваем себя сбоку, оцениваем изгибы позвоночного столба. Если замечен перекос таза / плеч, это говорит о том, что осанка нарушена.

Походка

Как можно выяснить, правильно ли мы ходим? Для этого можно выполнить тест. Если в ходе получасовой прогулки привычным шагом чувствуется усталость в ногах, есть желание присесть и передохнуть, возможно, болят икроножные мускулы, - вероятно, с походкой не все в порядке. Можно спросить себя: с какой ноги я начинаю шаг, перемещаются ли мои руки в такт с корпусом при ходьбе, ступаю ли я на пятку, куда смотрю? Полезная рекомендация: можно снять на видео свою прогулку и досконально изучить движение тела при ходьбе. Это даст возможность со стороны заметить ошибки при ходьбе и исправить их. Также важно осмотреть свою обувь - дефекты подошвы у внешнего / внутреннего края туфель (сапог, ботинок) свидетельствуют о нарушениях походки.

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Диагностика состояния позвоночника

Шея

Становимся прямо. Плавно повертываем голову вправо (без действия плеч), а потом - влево. Наклоняем голову к правому плечу, к левому. Далее наклоняем голову вперед, стремясь прикоснуться подбородком груди, потом опрокидываем голову назад, смотрим на потолок. Итог: если при каком-то из указанных действий вы почувствовали боль, дискомфорт или ограничение, - это говорит о наличии определенной патологии и полезно записаться на прием к остеопату.

Грудной отдел

Становимся прямо. Руки укладываем на грудную клетку с обеих сторон. Делаем глубокий вдох грудью. Оцениваем симметричность вдоха и выдоха. Зададим себе вопросы: одинаково поднимается левая и правая область груди при вдохе и опускается при выдохе, есть ли отставание с какой-то стороны? Предлагаем кому-нибудь взглянуть на нас сзади в момент наклона корпуса вправо и влево и обратить внимание, как образуется дуга в грудном отделе. Дуга сглажена? Значит, имеются патологии в грудном отделе. Несимметричность движения грудины на вдохе и выдохе, болевые ощущения при глубоком вдохе – пора записаться на прием к остеопату.

Поясничный отдел

Становимся прямо. Делаем плавный наклон вперед, стремясь достать кистями рук до пола. Теперь отклоняем корпус назад, прогнувшись в поясничном отделе. Медленно и аккуратно повертываем туловище вправо и влево, взглянув за плечи. Делаем боковые наклоны всем корпусом в стороны. Обращаем внимание: чувствуется ли боль, дискомфорт, ограничения при движении в области поясницы.опубликовано econet

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