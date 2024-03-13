Психологические и эндокринные причины раздражительности

Синдром эмоционального выгорания признан ВОЗ серьезным фактором здоровья людей. Типичный симптом данного состояния - повышенная раздражительность. В чем причины неуравновешенного поведения и как справиться с проблемой на ранней стадии?

Раздражительность, наряду со злостью, мстительностью и т.п. – это следствия агрессии, необходимой человеку в ходе эволюции исключительно для биовыживания. Что полезно знать о раздражительности.

Раздражительность как личностная черта

Факторы, которые влияют на появление вспыльчивости

Биологический. Физическое состояние организма невероятно важно. Как вы себя ведете, когда плохо выспались, неважно себя чувствуете, испытываете гол о д? Почва для раздражительности создана.

о Почва для раздражительности создана. Психологический - вспыльчивость как личностная черта. Неспособность охранять свои границы и заявлять о потребностях, необщительность, подчинение - это основа для формирования раздражительности.

Социокультурные - их много: положение в обществе, низкий материальный статус, атмосфера в семье. Всё это может раздражать.

Способы победить раздражительность

Холодная вода (умыться, подставить под воду руки), свежий воздух (прогулка в прохладную погоду), дыхательные упражнения.

Переключение внимания. Кинестетикам (тем, кому необходимы тактильные ощущения) рекомендуются объятия близкого человека, общение с собакой. Аудиалам (внимание сосредоточено на звуках) — можно надеть наушники и послушать приятную музыку. Визуалам (восприятие мира идет преимущественно через органы зрения) — хорошо включить позитивный фильм.

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Раздражение как симптом недуга

Гормоны действуют на настроение и настроение влияет на гормональный фон. Если повода для раздражения нет, а человека все выводит из себя, можно записаться на прием к эндокринологу.

Обычно причиной повышенной эмоциональности становится щитовидка. Немотивированная раздражительность может являться симптомом её гиперфункции (гипертиреоза). Тогда щитовидка увеличивается в размерах и в избытке производит тиреоидные гормоны.

Тогда щитовидка увеличивается в размерах и в избытке производит тиреоидные гормоны. Триггером раздражения может быть тестостерон. Его избыток у мужчин не всегда провоцирует агрессию, а у слабого пола все по-другому. Повышенный тестостерон делает женщину вспыльчивой и неуравновешенной.

Повышенный тестостерон делает женщину вспыльчивой и неуравновешенной. Если человек пребывает в стойком стрессе, у него «зашкаливает» кортизол.

Раздражительность, кроме того, может быть признаком:

патологий печени;

болезни Альцгеймера;

диабета;

восстановления после перенесенного инсульта.

Когда чрезмерная эмоциональность - норма

Подростковый период - возраст вспыльчивости, эмоциональности. У подростка активно функционирует гипофиз. Это приводит как к физическим, так и к психологическим перестройкам организма.

У подростка активно функционирует гипофиз. Это приводит как к физическим, так и к психологическим перестройкам организма. Ежемесячно многие женщины испытывают раздражительность из-за ПМС. Этот синдром может отрицательно отразиться на настроении. Причины этого состояния: генетика, чувствительность к эстрогенам / прогестерону, дефицит витаминов и минералов.

Витамины, движение, сон - условия хорошего настроения

Для настроения важен магний (Mg). Его дефицит вызывает апатию, печаль, раздражительность. Доктора прописывают его в комбинации с витамином В6. Эти компоненты позитивно воздействуют на качество сна.

Рекомендации для внутренней гармонии:

Придерживаться режима дня.

Спать в темном помещении, тогда производится нужный объем мелатонина.

Физическая активность. Разумные нагрузки повышают содержание серотонина.опубликовано econet

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