Психосоматика: о чем говорят симптомы остеохондроза?

Психологи уверены, что у некоторых пациентов боли в спине не связаны с обострением остеохондроза. Они указывают на конфликты внутри личности, эмоциональные переживания и тяжелые стрессы. Если не пытаться решить проблему и разобраться в себе, болезнь может ухудшиться, спровоцировать серьезные осложнения.

Психосоматические проблемы лежат в основе многих заболеваний. Тело реагирует физической болью и спазмами на душевные переживания при потере близких, работы, любовных неудачах. С помощью болезни и воспаления определенного органа организм передает сигнал о стрессе и депрессии.

Симптомы остеохондроза как отголоски стресса

Разбирая причины боли в позвоночном столбе, психологи обращают внимание на эмоциональное состояние пациента. В зависимости от причины могут беспокоить спазмы и дискомфорт в грудном или поясничном отделе, мучает головокружение и бессонница, начинаются проблемы с памятью. Если анализы и томограмма не дают информацию о воспалении, необходимо анализировать психосоматику.

Шейный отдел

Природой заложена способность человека ходить прямо с высоко поднятой головой. Острая или ноющая боль в шейном отделе позвоночника чаще встречается у людей, привыкших бороться с трудностями, гордо преодолевать сложности, не склоняться перед проблемами.

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К болям в шее могу приводить неадекватные психологические установки и цели, которые человек ставит перед собой и не может достичь. Иногда проблема встречается у ответственных пациентов, взваливающих «на шею» много забот и проблем членов семьи. Это сопровождается головной болью, раздражительностью, слабостью.

Грудной отдел

Боль и дискомфорт в области лопаток, по мнению психотерапевтов, проецирует сердце человека. В нем сосредоточены душевные переживания, настроение и мечты. Симптомы остеохондроза грудного отдела позвоночника обостряются при потере близкого человека, разводе, одиночестве.

При внутреннем дискомфорте человек может сутулиться, словно прикрывается спиной от переживаний и душевной боли. При стрессах могут беспокоить боли в сердце, нарушение дыхания, спазмы межреберной невралгии. Больного преследует ощущение нехватки воздуха при физической нагрузке.

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Поясничный отдел

Прострел в пояснице или обострение ревматизма часто связаны с неуверенностью в себе. Они возникают у людей, которые старательно несут бремя главы семьи, тянут «лямку» повседневных забот, беспокоятся о материальном благополучии. Привычка держаться прямо при трудностях оказывает давление на поясничный отдел, пытаясь сломать пациента пополам. опубликовано econet.ru

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