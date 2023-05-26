Ранние признаки воспаления поджелудочной железы

Поджелудочная железа - ключевой орган эндокринной и пищеварительной систем. На работе поджелудочной пагубно сказывается употребление спиртного, курение, жареная, острая, жирная пища. Если возникли первые признаки воспаления, следует срочно обратиться к врачу.

Панкреатит - это воспаление поджелудочной железы. Причинами воспаления становятся желчные камни, употребление спиртных напитков и медикаментозных препаратов, вирусные инфекции. Панкреатит развивается за короткое время и проходит через несколько дней, но воспаление может длиться несколько недель. Это острый панкреатит. Когда воспаление сохраняется и неуклонно разрушает работу поджелудочной, речь идет о хроническом панкреатите.

Ранние признаки панкреатита

Почему важно беречь поджелудочную железу?

Этот орган имеет важное значение в поддержании гомеостаза:

поддерживает стабильный показатель глюкозы путем синтеза инсулина и глюкагона, которые снижают (и увеличивают) концентрацию сахара в крови (контролируют его утилизацию в клетках).

вырабатывает и содержит ферменты для пищеварения.

Важно выявить панкреатит на начальной стадии, когда нанесенный ущерб организму пока мал и нет осложнений, характерных для запущенного воспаления поджелудочной.

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Признаки панкреатита

Дискомфорт в животе

Будет не совсем верным назвать это болью. Но наблюдается ощущение жжения, покалывания, зуда. Спустя короткое время эти симптомы сменит боль верху живота, правом / левом подреберье, опоясывающего характера.

Тошнота

Обычно беспокоит во время / после еды, тем более если вы употребляли жирную, белковую пищу или спиртные напитки.

Снижение аппетита

Таким образом организм бережет себя от переедания, которое может обострить болезненное состояние.

Отвращение к жирной еде

На уровне подсознания отсекается важный триггер панкреатита.

Изменение стула

Кал становится жидким, кашеобразным, возможны вкрапления частиц. Это фракции непереваренной пищи, которых при панкреатите будет все больше из-за дефицита ферментов.

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Симптомы воспаления

Если недуг прогрессирует, не исключены высокая температура, дрожь, вялость. Это говорит о том, что поджелудочная железа воспалена.

Рвота

Когда пища недостаточно переваривается, организм стремится избавиться от её излишков.

Если вы обнаружили у себя первые симптомы воспаления поджелудочной железы, имеет смысл как можно скорее обратиться за консультацией к доктору, чтобы не допустить ухудшения состояния.опубликовано econet

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