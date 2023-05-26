Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Ранние признаки воспаления поджелудочной железы

Ранние признаки воспаления поджелудочной железы

Автор: Econet 26 мая 2023 7930
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Поджелудочная железа - ключевой орган эндокринной и пищеварительной систем. На работе поджелудочной пагубно сказывается употребление спиртного, курение, жареная, острая, жирная пища. Если возникли первые признаки воспаления, следует срочно обратиться к врачу.

Ранние признаки воспаления поджелудочной железы

Панкреатит - это воспаление поджелудочной железы. Причинами воспаления становятся желчные камни, употребление спиртных напитков и медикаментозных препаратов, вирусные инфекции. Панкреатит развивается за короткое время и проходит через несколько дней, но воспаление может длиться несколько недель. Это острый панкреатит. Когда воспаление сохраняется и неуклонно разрушает работу поджелудочной, речь идет о хроническом панкреатите.

Ранние признаки панкреатита

Почему важно беречь поджелудочную железу?

Этот орган имеет важное значение в поддержании гомеостаза:  

  • поддерживает стабильный показатель глюкозы путем синтеза инсулина и глюкагона, которые снижают (и увеличивают) концентрацию сахара в крови (контролируют его утилизацию в клетках).
  • вырабатывает и содержит ферменты для пищеварения.

Важно выявить панкреатит на начальной стадии, когда нанесенный ущерб организму пока мал и нет осложнений, характерных для запущенного воспаления поджелудочной.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Признаки панкреатита

Дискомфорт в животе

Будет не совсем верным назвать это болью. Но наблюдается ощущение жжения, покалывания, зуда. Спустя короткое время эти симптомы сменит боль верху живота, правом / левом подреберье, опоясывающего характера.

Тошнота

Обычно беспокоит во время / после еды, тем более если вы употребляли жирную, белковую пищу или спиртные напитки.

Ранние признаки воспаления поджелудочной железы

Снижение аппетита

Таким образом организм бережет себя от переедания, которое может обострить болезненное состояние.

Отвращение к жирной еде

На уровне подсознания отсекается важный триггер панкреатита.

Изменение стула

Кал становится жидким, кашеобразным, возможны вкрапления частиц. Это фракции непереваренной пищи, которых при панкреатите будет все больше из-за дефицита ферментов.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Симптомы воспаления

Если недуг прогрессирует, не исключены высокая температура, дрожь, вялость. Это говорит о том, что поджелудочная железа воспалена.

Рвота

Когда пища недостаточно переваривается, организм стремится избавиться от её излишков.

Если вы обнаружили у себя первые симптомы воспаления поджелудочной железы, имеет смысл как можно скорее обратиться за консультацией к доктору, чтобы не допустить ухудшения состояния.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

здоровье панкреатит воспаление поджелудочная железа тошнота рвота

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Искусство жизни состоит не только в том, чтобы сесть на подходящий поезд, сколько в том, чтобы сойти на нужной станции Андре Зигфрид
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.