Рецепты очищения и оздоровления крови от врача-натуропата

Рецепты для регулировки ✅параметров крови, чтобы улучшить ее качество, и лечения многих заболеваний.

Необходимо знать, что любое системное заболевание крови – это, в первую очередь, нервная депрессия, за ней следует болезнь воротной вены (как следствие большого загрязнения печени), за ней – разрушение самой крови. Возможно ли улучшить качество крови?

Улучшение качества крови

Повышенная температура крови

Регулировка параметров крови

Повышенная температура крови

В 1 стакан очень горячей воды выжать сок 1 лимона, добавить мед (по вкусу). Выпить 5–6 стаканов такого очень горячего чая. Желательно весь день находиться в постели и не принимать никакой еды и воды, кроме этого чая. Особенно эффективно в детской практике.

Растереть один мускатный орех, смолоть на мясорубке один лимон с кожурой (без семян), все хорошо смешать, добавив 1,0 г порошка хлористого аммония. Принимать по 1/2 чайной ложки 2–3 раза в день перед едой.

6–8 штук листьев сирени (сухих) залить 0,5 л кипятка, настоять 1 час. Пить по глотку в течение дня с медом. Это дневная норма.

1 столовую ложку натурального (неочищенного) ячменя, сок 1/2 лимона, 3 чайные ложки сахара (меда) смешать с 300 мл кипятка, настоять в термосе 3 часа. Пить как чай в течение дня.

Сварить сироп из верхушек сосны (ели, пихты, шишек сосны, ели) и пить как чай. Очень эффективно при всех заболеваниях лимфатической системы и грудных заболеваниях.

Сироп из алоэ

Растение возрастом не менее 5 лет поставить возле отопительного радиатора (летом – на солнце), не поливать 7 дней, затем срезать все листья и зеленую (не одеревеневшую) верхушку и положить в холодильник (на нижнюю полку) на 7 дней. После этого растение смолоть на мясорубке и отжать вручную сок через марлю.

375 г сока алоэ смешать с 675 г меда и 875 г красного вина «Кагор», настоять в темном месте 5 дней. Принимать первые 3 дня по 1 чайной ложке за 1 час до еды 3 раза в день, затем – по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Отличное средство при всех онкологических заболеваниях желудка, печени, матки, женских заболеваниях, туберкулезе легких, язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Снимает воспаления, вылечивает грипп и ангину, снимает хронические головные боли, зубные боли, лечит радикулит, ревматизм, склероз, очень полезно при всех нервных и психических расстройствах. Противопоказания: тяжелые сердечные заболевания, злокачественная гипертония, обостренный геморрой, маточные кровотечения, беременность, острые состояния при болезнях печени и желчного пузыря.

Смешать 3 сырых яйца, сок 1/2 лимона и 1 столовую ложку коньяка, настоять сутки в холодильнике. Принимать по 1 ст. л. за 30 мин. до еды 1–2 раза в день.

Смешать травы: будра – 1 чайную ложку ромашка – 1 столовую ложку, лист малины – 1 столовую ложку. Залить 350 мл кипятка, настоять 1 час в термосе. Пить с медом 2–3 раза в день. Очень сильное средство.

Свежие кусочки стебля хмеля толщиной 0,5–0,7 см нарезать на кусочки по 1 см, 100 г веток залить 1 литром водки, настоять 5 дней, пить по 30–40 капель 3–4 раза в день до еды при небольшой, но длительной, изнуряющей температуре.

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1 чайную ложку коры терна дикого варить в 200 мл воды 15–20 минут. Выпить отвар в течение часа. Это одновременно легкое слабительное и очень эффективное мочегонное.

Снимает жар чай из сухих листьев и корней одуванчика. 1 чайная ложка смеси листьев и корней залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав (или в термосе), 1 час. Пить по 1/3 стакана 3–4 раза в день за 15–30 минут до еды.

Чай из травы спорыша – также неплохое жаропонижающее. 1 ст. л. измельченной травы залить 0,5 л кипятка, настоять на водяной бане 30 минут (или в термосе 2 часа). Пить по 1/2 стакана 2–3 раза в день за 30 минут до еды.

Отличное противовоспалительное и жаропонижающее средство – сок огурца; соки красной смородины, малины, клюквы, земляники, брусники, ежевики. Зимой – чай из сухих листьев и веток этих ягод.

Гипертоникам, склерозникам, всем пожилым людям хорошо пить чай из головок красного клевера.

1 столовую ложку цветочных головок залить 1 стаканом кипятка, настоять 1 час, пить по 1/4-1/3 стакана 4–5 раз в день за 15–20 минут до еды.

Регулировка параметров крови

Помните: избыток в крови мужского гормона андрогена вызывает резкое охлаждение организма. Избыток женского гормона эстрогена – повышенное количество тепла. Избыток андрогена угнетает иммунную систему, но крайняя форма недостатка андрогена – почти 100 % гарантия лейкемии и астмы.

Крайняя форма избытка эстрогена – гемофилия, рассеянный склероз, гиперфункция щитовидки.

Полицитемия (увеличенное число эритроцитов).

100 г шиповника (плоды); по 50 г омелы, вероники, ромашки; по 20 г корня валерианы, травы руты и цветов лаванды.

1 чайную ложку смеси залить 200 мл кипятка, настоять 1 час. Пить всегда теплым по 1 стакану 2 раза в день за 1 час до еды.

При пониженном гемоглобине.

а) Утром, сразу после пробуждения, необходимо выпить 1 столовую ложку настойки:

500 г меда, 500 г красного вина (типа «Кагор»), 2 бутона гвоздички (пряность), 1 чайную ложку камфоры в порошке. Все смешать, греть на водяной бане не менее 30 мин. под крышкой. Остудить, процедить.

б) 3 раза в день, за 20 минут до еды, принимать по 1 /3 стакана следующего отвара:

Семь штук грецких орехов истолочь вместе со скорлупой, добавить 3 столовые ложки очищенного овса, по 2 столовые ложки корней петрушки, корней крапивы обычной, корней цикория. Все это варить 20 минут в 3 литрах воды на очень маленьком огне. Затем в этот же отвар добавить по 2 столовые ложки молодых верхушек сосны, исландского мха, хвоща, шишек хмеля, 2 лимона, разрезанных на 4 части (без семян), и все это еще проварить 15 минут. Настоять 45 минут, процедить, отжать. Пить с лимоном и медом.

Ускоренное СОЭ (скорость оседания эритроцитов).

а) 3 раза в день, за 30 минут до еды, принимать по 1 столовой ложке смеси:

1 кг меда 10 минут проварить на водяной бане, добавить 20 очищенных грецких орехов, измельченных в порошок (в кофемолке), 100 г чеснока, сваренного на пару и размятого в кашу, 50 г семян укропа (измельчить в порошок в кофемолке). Все смешать, хранить в холодильнике.

б) Через 10 минут выпить 1/3 стакана отвара:

5 штук грецких орехов, измельченных вместе со скорлупой, 3 столовые ложки очищенного овса, 3 столовые ложки корней крапивы залить 1,5 л воды и варить 15 минут; затем туда добавить по 1 столовой ложке молодых верхушек сосны, тысячелистника, дымянки, таволги (лабазник), толокнянки, горечавки (можно заменить корнем девясила или аира), шишек хмеля, 1 лимон, разрезанный на 4 части (без семян), и проварить еще 15 минут. Настоять 45 минут, отцедить, отжать. Пить с медом и лимоном. Хранить в холодильнике.

Повысить СОЭ можно чаем из корней синюхи лазоревой. 1 чайную ложку корней залить 1 стаканом кипятка, настоять ночь в термосе, выпить по глотку в течение дня.

Для снижения лейкоцитоза пить по 1–2 чайной ложке яблочного уксуса на 1 стакан теплой кипяченой воды, можно пить с медом.

Отличное средство – креолин (буковый деготь).

Пить по каплям в стакане теплого молока. Начинать с 1 капли на стакан, ежедневно увеличивая дозу на 1 каплю, от 1 до 15 капель (максимум), затем назад – от 15 до 1 капли. Это отличное средство от рака легких, системных заболеваний крови. Принимать 1 раз в день утром, за 1 час до еды.

Для повышения лейкоцитоза принимать порошок медного купороса. 1 кусочек величиной со спичечную головку истолочь в мельчайший порошок и смешать с 200 г растопленного сливочного масла. После смешения остудить. Принимать по 1/2–1 чайной ложке за 1 час до еды 1–3 раза в день, запивая теплым молоком (1 стакан). Можно принимать, разведя этот порошок в стакане теплой воды, по 1 чайной ложке 3 раза в день за 30 минут. до еды.

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Самое безопасное и полезное средство – 1 стакан неочищенного овса варить 20 минут в 0,5 л молока, пить без ограничения.

Нормализует лейкоциты, снижает лимфоциты росичка обыкновенная. 1 столовая ложка травы настаивается 1 час в термосе с 1 стаканом кипятка. Пить по 100 г 3 раза в день за 20–30 минут до еды.

Увеличивает количество лейкоцитов и лимфоцитов трава синяка.

1 чайная ложка травы настаивается 1 час в термосе с 1 стаканом кипятка. Пить по маленькому глотку (осторожно, не превышать дозу, ядовито!) в течение дня, стакан – дневная доза.

При тромбоцитопенической пурпуре («Болезнь Верль Гофа») – повышенном разрушении или недостаточном образовании тромбоцитов – 1 чайную ложку семян конопли залить 1 стаканом кипятка (семена размять до состояния молочка), настоять 2–3 часа, пить по 1 столовой ложке ложка 3 раза в день за 30 минут до еды.

Увеличивает количество тромбоцитов в крови и ускоряет время еe свертывания на 60 % трава нашего повсеместного тысячелистника. По своим характеристикам эта трава превосходит действие хлористого кальция, применяемого в медицинской практике для этих же целей.

При тромбоцитопении великолепно помогает настой:

Чина черная (сочевичник черный), круциата голая (подмаренник весенний). Смешивают эти травы в равных частях. 2 столовые ложки смеси обдать 0,5 л кипятка, настоять ночь в термосе. Пить по 1/2 стакана 3 раза в день за 15 минут до еды. Сбор не выбрасывать (в целях экономии редких трав), к нему добавить 1 столовую ложку свежей смеси, залить 0,5 л кипятка, варить 5 минут. Принимать, как указано выше.

Детям можно давать только круциату. 2 столовые ложки травы залить 0,5 л кипятка, настоять ночь в термосе. Пить по 1/4–1/2 стакана (в зависимости от возраста) 3 раза в день. Курс – 1–2 недели.

Донник белый принимается, когда в крови много тромбоцитов. 1 щепотка порошка травы заливается 1 стаканом кипятка, настаивается 1 час. Пить по 50 мл 3 раза в день перед едой. Лучший вариант: этот порошок (на кончике ножа) всыпать в чай из тысячелистника.

Снижает протромбин (тромбоэмболия) желтый лекарственный донник.

1 столовая ложка заливается стаканом холодной воды, настаивается 4 часа. Пить по 100 г 2–3 раза в день за 30 минут до еды, или маленькими глотками выпивать стакан в течение дня. Принимать не более 10–12 дней.

Эхинацея пурпурная – модный ныне американский цветок у многих садоводов, великолепное средство (и корни, и стебли, и листья, и цветы) для активации макрофагов, гранулоцитов, Т-лимфоцитов, т. е. всей иммунной системы. Прекрасно связывает и выводит токсины.

1 ст. ложку травы залить 0,5 л кипятка, настаивать всю ночь в термосе; пить по 100 г 5 раз в день: 4 раза – за 30 минут до еды, пятый раз – перед отходом ко сну.

Волчьи ягоды по 1 штуке (не более!) в день – очень высокая антилейкемичная активность.

Великолепной антилейкемичной активностью, противораковым действием обладает настойка аконита (10 г корня настаивается в 1 литре водки 3 суток, процеживается). Принимать по схеме:

• первый день – 1 капля на 100 г воды за 30 минут до еды 2–3 раза в сутки;

• второй день – по 2 капли;

• третий день – по 3 капли: это максимальная доза, увеличивать ее нельзя.

Эту настойку можно принимать также при злокачественной анемии, при сепсисе (отравлении крови), при раке желудка и двенадцатиперстной кишки, при лимфогранулематозе. Оно великолепно предотвращает процессы неуправляемого усиленного метастазирования.

При агранулоцитозе (уменьшении лейкоцитов) хороший результат дает последовательный прием следующих отваров трав:

а) Пить настой полыни горькой. 3 чайные ложки залить 600 мл кипятка, настоять 4 часа, пить по 100–200 мл перед едой. Курс – 5–7 дней.

б) 3 столовые ложки ромашки залить 0,6 л кипятка, настоять 4 часа. Пить по 200 мл до еды – 7 дней.

в) 6 частей хвоща, 4 части спорыша, 3 части пикульника смолоть в мясорубке (сухими), затем в кофемолке сделать из них порошок.

Принимать по 1/2 чайной ложке смеси порошка 2 раза в день, запивая 1/2 стакана теплой кипяченой воды – 7 дней.

г) Корни горечавки желтой (можно заменить корнем девясила, аира, дягеля), корни первоцвета (примула), ягоды можжевельника (черные, сухие), полынь «божье дерево», пустырник, очиток едкий. Смешать в равных долях, 1 столовую ложку смеси залить 0,6 л кипятка, проварить 15 минут. Пить по 1 стакану 3 раза в день за 30 минут до еды. Кроме того, 2 раза в день съедать по 1 столовой ложке пшеничных (ржаных) отрубей и пить 2 раза в день по 5–15 капель 10 % настойки прополиса.

Гиперхолестеринемия.

60 г корней посконика коноплевидного залить 1 литром кипятка, проварить 10 минут. Пить 3 раза в день по 1/2 стакана за 30–40 минут до еды.

Или: 3 столовые ложки травы посконика залить 0,5 л кипятка, настоять ночь в термосе. Пить так же.

Для тех, кто не переносит вкус или запах посконика, можно в конце варки добавить 10 г мяты перечной. Это одновременно хорошее средство при сопутствующей гипертонии.

Очищать кровь можно следующим способом :

В 1/5 часть стакана деревенского (не пастеризированного) молока долить до верха стакана крепкой, густой заварки черного чая. До трех часов дня в чай бросать 1 щепотку соли, после трех часов – 2 чайные ложки меда.

Пить 2–4 раза в день. Если пить 6 дней только этот чай, из крови вымываются все соли (в том числе и нужные) – это ударная чистка. Ежедневно обязательно делать клизмы для чистки толстого кишечника от скопившихся выбросов шлаков.

Лучшим средством, очищающим кровь и лимфу, разжижающим кровь, средством от гиперкислотности, лучше всяких импортных чудесных витаминов является наш родной одуванчик.

Он содержит максимум магния, а потому лечит нервы, болезни крови. Автор готовит за лето соки из листьев, цветов, корней (провернуть через мясорубку, отжать сок через марлю) одуванчика, затем на 1 л сока добавляется стакан водки. Зимой разбавляем 1 столовую ложку такого сока стаканом воды, плюс мед, плюс сок лимона (при желании) – и вся кладовая здоровья у вас бесплатно круглый год. Сухие корни смолоть в порошок, 1 столовую ложку залить 0,5 л кипятка, настоять ночь в термосе, пить по 200 г 2–3 раза в день за 30 минут до еды (или через 1,5–2 часа после еды) – 7 суток.

Чистка сердечной мышцы – курс 2 недели.

На один день необходимо 1 литр деревенского некипяченого, свежайшего молока и 3 лимона.

Утром, натощак, берем 333 г молока, добавляем (быстро) сок 1 лимона и залпом выпиваем. Второй прием – в 12 часов, третий – перед сном. Очень хорошо так «поголодать» недельку – только на этой диете.

Кто духом слаб, проводит двухнедельный курс при идеальной вегетарианской диете (никаких белков, кроме этого молока с лимоном).

Все эти мероприятия (на фоне сокотерапии и строгой вегетарианской диеты) многих спасут от коронарного шунтирования, холестеринемии и других неприятностей в системе как местного, так и общего кровоснабжения.опубликовано econet

По книге Анетолия Маловичко "Сосуды, капилляры, сердце. Методы очищения и оздоровления"

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