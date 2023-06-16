Резистентность к лептину: признаки и лечение

Многие люди считают, что в основе ожирения лежит недостаток силы воли, и повышенная калорийность потребляемой пищи. Но современные ученые все чаще утверждают, что в появлении избыточного веса большую роль играет резистентность организма к гормону лептин. Как восстановить активность гормона?
Лептин вырабатывают жировые клетки тела. Если его мало, то в мозг посылается сигнал о недостатке энергии и необходимости получения питания. А если много, то сигнал о том, что организм насытился. Но у некоторых людей сигнализация перестает работать и, несмотря на то, что организм получает достаточно энергии, мозг этого «не видит» и требует больше питания и снизить расход энергии. Это состояние называется резистентностью к лептину.
Специалисты считают, что более половины населения развитых стран имеют резистентность к лептину.
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На сегодняшний день не существует лекарственных средств, которые могли бы помочь людям избавиться от ожирения и проблем со здоровьем, которые оно приносит. Изменение рациона и ведение правильного образа жизни значительно улучшит баланс лептина:
1. Полноценный преимущественно белковый завтрак не позднее, чем полчаса-час после сна, снизит тягу к углеводной пище. Следует употреблять не менее 75 – 100 гр белка в день.
2. Нужно ограничить употребление пищи, содержащей фруктозу, ее содержание не должно превышать 25 г в день.
3. Необходимо исключить или значительно ограничить алкоголь, сладости, кофеин.
4. Следует отказаться от приготовленной промышленным способом пищи или полуфабрикатов.
5. Строгая рекомендация – употреблять не менее 400 г в сутки сырых овощей, и уменьшить употребление моркови и свеклы в приготовленном виде.
6. Прекратите перекусывать между основными приемами пищи, так как это сбивает суточные ритмы лептидов.
7. Если нет специальных рекомендаций врача, то следует перейти на употребление пищи 3 раза в день, преимущественно низкоуглеводной.
8. Не следует совсем отказаться от употребления углеводов, но надо контролировать их количество.
9. Включите в рацион правильные жиры: орехи, масло кокоса, авокадо и натуральные жиры.
10. Между последним и первым приемом пищи должно пройти не меньше 11-12 часов. Ужин не должен быть позднее, чем за 3 часа до засыпания.
11. Недостаток сна увеличивает количество грелина (гормона голода).
12. Обязательно нужна посильная двигательная активность, занятия лучше проводить после 17 ч. вечера.
13. Включите в питание продукты, богатые цинком, его недостаток увеличивает риск ожирения и сахарного диабета.
14. Употребляйте достаточно продуктов, содержащих магний и витамин Д. Это поможет бороться с ожирением, аутоиммунными проблемами, остеопорозом, улучшит обмен веществ. Такое сочетание витаминов оздоровит репродуктивную систему и увеличит продолжительность жизни.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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