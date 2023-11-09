Rimac устанавливает мировой рекорд по максимальной скорости движения задним ходом

Рекорд был подтвержден на испытательном полигоне Automotive Testing в Папенбурге в Германии – кстати, там же, где в мае Nevera побила 23 мировых рекорда за один день .

Ради «немного веселья» пилот-испытатель Rimac Горан Дрндак сел в Nevera, включил заднюю передачу, устремил взгляд в зеркало заднего вида и нажал на педаль газа, продемонстрировав такой же уровень производительности на заднем ходу, как и у модели Электрический гиперкар мощностью 1914 лошадиных сил (1426 кВт) и крутящим моментом 2655 фунт-футов (3600 Нм) способен двигаться вперед.

Присутствовал представитель Книги рекордов Гиннеса, который официально подтвердил новый рекорд максимальной скорости – невероятную скорость 171,34 миль в час (275,74 км/ч). Быстрее, отмечает Римак, чем Lamborghini Miura с двигателем V12, когда он стал самым быстрым автомобилем в мире в 1972 году.

Nevera движется задним ходом быстрее, чем самый быстрый автомобиль в мире двигался вперед в 1967 году.