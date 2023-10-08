Рисовая вода для волос и кожи: действительно ли она работает?

Если вы регулярно замачиваете и готовите рис дома, вы, вероятно, выбрасываете остатки «рисовой воды», когда закончите. Но хотите верьте, хотите нет, но рисовая вода, молочная жидкость, оставшаяся после замачивания риса на несколько часов, приносит массу преимуществ для здоровья волос и не только — и рисовая вода для волос — не единственное применение.

Рисовая вода не только способствует росту волос и защищает их от истончения , но также приносит пользу людям с чувствительной и стареющей кожей. Учитывая, что его можно приготовить из двух очень недорогих и широко доступных ингредиентов: воды и риса, нет причин не попробовать.

Как использовать рисовую воду для волос

Прежде всего, что такое рисовая вода и почему она полезна? Рисовая вода (иногда называемая кандзи ) — это мутная жидкость, получаемая путем замачивания риса на несколько часов.

Некоторое количество рисовой воды также подвергается ферментации, а это означает, что она хранится дольше и в ней вырабатываются некоторые полезные соединения, как и в других ферментированных продуктах .

Рис ( Oryza sativa ) — это зерно, содержащее ряд питательных веществ. Когда рис замачивают в воде, некоторые из этих питательных веществ попадают в жидкость, которую затем можно наносить на волосы или кожу.

Было обнаружено, что рисовая вода содержит:

Антиоксиданты, такие как соединения фенольных и флавоноидных соединений.

Витамин В6

Витамин Е

Крахмалы, полисахариды и другие углеводы

Аминокислоты (строительные блоки белков, которые также помогают формировать и восстанавливать волосы)

Органические кислоты

Некоторые исследования также показали, что ферментированная рисовая вода содержит соединение под названием инозитол, тип молекулы сахара, обладающий способностью бороться со свободными радикалами, которая может помочь защитить волосы от ломкости. Кроме того, он содержит соединение под названием питера, побочный продукт дрожжевого брожения, который связан с обновлением клеток.

Одно исследование, опубликованное в Международном журнале науки и исследований, пришло к выводу, что «процесс ферментации помогает сохранить срок годности продукта, обладая антимикробными свойствами, а также увеличивает плотность питательных веществ, делая натуральные ингредиенты продукта более эффективными».

В целом, не было проведено много исследований, посвященных тому, насколько хорошо действует рисовая вода на волосы. Тем не менее, несколько доступных исследований обнаружили доказательства того, что это может быть полезно для поддержания здоровья волос (а также потенциально молодости кожи).

Преимущества использования рисовой воды для роста и внешнего вида волос могут включать в себя:

Помощь в поддержке роста волос

Делаем волосы более блестящими и «блестящими».

Ополаскивание волос от загрязнений, не расчесывая их и не высушивая.

Смягчение волос

Распутывание прядей

Укрепление прядей волос для защиты от повреждений и секущихся кончиков.

Другие преимущества/применение

Помимо использования рисовой воды для волос, вы также можете использовать ее для поддержания здоровья кожи. Фактически, кандзи уже давно используются в аюрведической медицине , традиционной системе медицины, которая берет свое начало в Древней Индии, а также в Японии и Корее на протяжении веков.

Каковы потенциальные преимущества использования риса на лице? Использование рисовой воды для здоровья кожи включает:

Помогает увлажнить кожу и уменьшить симптомы экземы и сухости кожи.

Уменьшение симптомов дерматита и раздражения у людей с чувствительной кожей.

Бережное очищение кожи

Смягчение кожи и улучшение ее текстуры и общего цвета лица, в том числе за счет «осветления» и подтяжки кожи, а также уменьшения появления пор.

Защищает от признаков старения благодаря своему антиоксидантному действию, в том числе от тонких линий и темных пятен.

Увеличение кровообращения в коже

Исследование 2018 года, опубликованное в журнале Cosmetics , обнаружило доказательства того, что рисовая вода оказывает потенциальное омолаживающее, противовоспалительное и антиоксидантное действие на кожу.

В этом конкретном исследовании 12 взрослых наносили на кожу гидрогель, содержащий рисовую воду, в течение 28 дней. Было показано, что рисовая вода обладает антиоксидантной активностью и эффектом ингибирования эластазы, а это означает, что она может замедлять образование морщин .

По мнению исследователей, это делает его подходящим косметическим и «антивозрастным ингредиентом, который можно использовать в качестве сырья для средств по уходу за кожей».

Как приготовить рисовую воду

Вот базовый рецепт рисовой воды, которую можно использовать для волос и лица:

Ингредиенты:

1 чашка риса (в идеале органического риса, белого или цельнозернового/ коричневого риса )

1 стакан воды (в идеале используйте фильтрованную воду, чтобы готовый продукт не содержал примесей)

Приготовление:

Сначала хорошо промойте рис под проточной водой около минуты. Процедите, чтобы удалить воду.

Добавьте рис и воду в миску и оставьте на несколько часов или больше.

Процедите рис и оставьте оставшуюся воду в миске.

Налейте рисовую воду в стакан, накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 12–24 часа. Это позволит пройти ферментацию, при которой в воде развиваются полезные микробы.

После брожения поставьте банку в холодильник. Попробуйте использовать его в течение примерно одной недели.

Вы можете наносить рисовую воду непосредственно на волосы или лицо или добавлять ее в другие продукты, например шампунь или маски для волос. Вы также можете поискать коммерчески продаваемые продукты, изготовленные на основе рисовой воды, например средства по уходу за волосами и кожей, которые производятся в таких странах, как Корея и Индия.

Как долго можно оставлять рисовый отвар на волосах?

Популярный способ использования рисовой воды для волос – это ополаскивание волос. Прежде чем мыть волосы шампунем, нанесите большое количество средства на волосы, массируйте и оставьте на три-пять минут. Дальше состояние как обычно.

Вы также можете использовать его в качестве маски для волос, оставив его на чистых волосах на 20 минут или дольше, прежде чем хорошо смыть.

Как часто следует употреблять рисовую воду?

Как и другие процедуры по уходу за волосами, использование рисовой воды для волос один или несколько раз в неделю может дать наилучшие результаты. Нет никакого вреда в том, чтобы использовать его часто или даже через день, так что это действительно ваше дело.

При нанесении рисовой воды на лицо попробуйте нанести ее на чистую кожу после того, как вы уже использовали мягкое очищающее средство, но перед нанесением увлажняющего крема. Это поможет удержать влагу и смягчить кожу.

Вы можете делать это один раз в день или несколько раз в неделю, в зависимости от других средств по уходу за кожей, которые вы используете.

Вы также можете использовать его в маске для лица , скрабе для лица или в ванне. В зависимости от того, как вы его используете, рассмотрите возможность добавления других ингредиентов, таких как кокосовое масло , миндальное масло или масло огуречника , чтобы повысить влажность; масло лаванды для успокоения раздраженной кожи; или алоэ вера , чтобы уменьшить зуд и ускорить заживление.

Сколько времени нужно рисовой воде, чтобы вырастить волосы?

Использование этого ингредиента на волосах, скорее всего, не приведет к немедленному и заметному изменению длины — однако в течение нескольких недель вы можете обнаружить, что ваши волосы кажутся более густыми, густыми и объемными.

Предотвратив ломкость, вы поможете вашим волосам расти более здоровыми. Таким образом, вы сможете позволить им расти дольше без необходимости обрезать секущиеся кончики.

Риски и побочные эффекты

Каковы потенциальные побочные эффекты рисовой воды на волосы? В целом, большинству людей он кажется очень безопасным, учитывая, что он сделан из простых ингредиентов, таких как рис и вода.

Как правило, он не токсичен и не вызывает раздражения и подходит даже людям с чувствительной кожей головы и кожи. Однако он может вызвать раздражение у людей с аллергией на рис.

Чтобы предотвратить аллергическую реакцию, не используйте продукты, содержащие этот ингредиент, если у вас аллергия на рис.

Как и другие косметические продукты, сначала используйте небольшое количество, чтобы проверить свою реакцию. Постепенно увеличивайте дозу, в зависимости от результатов.

Если вы заметили побочные эффекты, такие как зуд, покраснение, усиление раздражения или повышенная сухость, прекратите использование этого ингредиента. Это могут быть признаки того, что вы плохо реагируете на такие проблемы, как рост дрожжевых грибков или аллергия.

Заключение

Рисовая вода — это молочная жидкость, полученная путем замачивания риса, которая содержит питательные вещества, включая витамины группы B, антиоксиданты, углеводы и аминокислоты. Азиатские женщины уже давно используют его для поддержания здоровья волос и кожи, но, как правило, отсутствуют научные данные, показывающие, насколько он эффективен.

Чем полезна рисовая вода? Рисовую воду чаще всего используют для роста волос, но ее также можно наносить на лицо из-за ее антиоксидантного и противовоспалительного действия.

Преимущества могут потенциально включать смягчение и укрепление волос, предотвращение ломкости, устранение симптомов экземы и сухости кожи, а также уменьшение образования морщин.опубликовано econet

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