Самодиагностика: 6 экспресс-тестов для определения проблем со здоровьем

Как можно без похода к врачу или в лабораторию практически мгновенно выявить дефицит важных веществ в организме? Для этого вам потребуются, например, раствор йода, перекись водорода, свекольный сок и внимание к своей персоне. Эти экспресс-тесты на дефицит необходимых соединений можно провести в домашних условиях.

Люди обычно не находят у довольствия в походах по клиникам. Сдача анализов крови, мочи и прочая (более сложная) диагностика требуют времени, сил и денег. А кого-то вообще не затянешь на прием к обычному участковому терапевту. Как же быть, если вы испытываете дефицит определенных элементов и сами об этом не подозреваете? Можно ли в таком случае самостоятельно выявить нехватку в организме необходимых веществ?

Быстрые тесты на проверку своего здоровья

Предлагаем подборку простых, но правдивых тестов для самодиагностики, которые каждый человек может провести у себя дома. Для этого вам не потребуются сложные приспособления или специальное оборудование.

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Тест на нехватку микроэлемента селена (Se)

Дефицит такого минерала как селен (Se) очень просто выявить в домашних условиях. Для этого вам потребуется перекись водорода (H2O2), которая есть в каждой аптечке. Тест будет проводиться на чистых и сухих пальцах рук (моем руки и через десять мин. делаем тест). На подушечки трех пальцев наносим трехпроцентный раствор перекиси водорода (H2O2). Если ваш организм в достаточной мере обеспечен селеном (Se), кожный покров не побелеет; присутствие селена на нижней границе нормы, появятся разрозненные маленькие побелевшие пятна; при явном дефиците селена (Se) побелевшие ареалы на кожном покрове сливаются и имеют обширное распространение. ⠀

Тест на дефицит микроэлемента йода (I)

Берем пятипроцентный раствор йода или пятипроцентный раствор люголя. Рисуем любой из указанных жидкостей (поможет ватная палочка) квадрат 3Х3 сантиметра (квадрат важно закрасить внутри). Для этого можно выбрать внутреннюю область запястья, зону живота, внутреннюю поверхность бедра, внутреннюю область предплечья. Позволим жидкости высохнуть.

Теперь оставляем квадрат в покое 24 часа. Если через указанный промежуток времени он перестанет быть заметным, имеет место дефицит микроэлемента йода. Нехватка данного минерала заставляет его быстро всасываться в кожу.

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Симптомы дефицита микроэлемента железа (Fe)

Если выстроить признаки нехватки железа (Fe) от наиболее характерным к менее типичным, то итог будет следующим:

сухие кожные покровы;

ломкость, слоистость ногтей;

изменение конфигурации ногтей, поперечная исчерченность на их поверхности;

секущиеся концы волос, медленный рост;

постоянная усталость, вялость, сонливость;

бледность кожных покровов.

Симптомы дефицита микроэлемента кальция (Са)

судороги в нижних конечностях, покалывание/онемение рук и ног;

кариес;

ломкие ногти;

нарушения сна;

патологии осанки;

ухудшение памяти.

Тест на нормальный показатель желудочной кислоты

Выпиваем перед приемом пищи сок, приготовленный из сырой свеклы (понадобится 50-100 мл). В состав свёклы входят вещества бета цианины. При оптимальном уровне рН кислоты в желудке человека указанные соединения распадаются. Если уровень кислоты недостаточный - бета цианины не разрушаются, и тогда урина и экскременты будут окрашены в красный цвет.

Тест на общее обезвоживание ⠀

Дегидратация или критический дефицит влаги в организме – явление опасное. С этим не стоит шутить. А определить дефицит воды, можно следующим образом. Защипните слегка кожицу на верхней области кисти руки. Если все в порядке, кожа очень быстро возвращается в обычное положение (дефицита воды нет). При дегидратации складка заметна на протяжении нескольких секунд.

Как видите, организм, в случае нехватки необходимых веществ, подает нам тревожные сигналы. Поэтому не стоит игнорировать возникшие с некоторых пор симптомы и важно принять меры. Оптимальным вариантом восполнения дефицита ценных соединений является пересмотр пищевого рациона. Сбалансированное питание с учетом комбинации многих важных компонентов может решить проблему дефицита в организме целого ряда веществ. Также решением проблемы может стать прием биологических добавок и витаминов. Следите за своим здоровьем, обращайте внимание на состояние систем организма и берегите себя.опубликовано econet.ru.

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