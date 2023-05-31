Самопомощь при головной боли без анальгетиков: советы остеопата

В большинстве случаев головная боль связана с напряжением мускулов, это так называемая «головная боль напряжения». Ее вызывают стрессы, физическая усталость, перемена погоды, сидячая работа - мускулы напрягаются и сдавливают череп. В результате нарушается венозный отток, появляются головные боли. Как самостоятельно от них избавиться?

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Как избавиться от головной боли

В 80% случаев головная боль связана с напряжением мышц, она так и называется: «головная боль напряжения».

Стресс, физическая перегрузка, изменения погоды, статичные позы провоцируют головную боль именно потому, что мышцы напрягаются сильнее и сдавливают череп. При этом нарушается венозный отток, отсюда возникают распирающие головные боли.

Но мы задуманы так, чтобы переносить напряжение без головной боли. Почему же она возникает?

Причина головной боли в 99% случаев связана с травмой черепа, из-за которой сместились кости. Мышцы шеи, лица, скальпа уже исходно напряжены, поэтому небольшое добавление напряжения при воздействии стрессовых факторов оказывается критическим.

Соответственно, чтобы снять головную боль, нужно мышцы расслабить.

Но нужно помнить, что тело – это единая структура. Поэтому расслаблять мышцы мы начнем, друзья, не с головы и даже не с шеи, а со стоп!

Сделайте тёплую ванночку для ног, а затем покатайте стопами скалку.

Да, нам нужна самая обычная деревянная скалка! Прокатываете её сначала одной стопой, потом – другой.

Обеими ногами сразу выполнять упражнение не стоит, потому что у каждой стопы свой уникальный рельеф.

Те зоны, в которых появляются болезненные ощущения, прокатывайте более тщательно.

Затем поднимаемся выше и растягиваем мышцы задней поверхности голени: упритесь руками в стену, а ноги отставьте подальше от стены и, поочередно опусткайте пятки на пол. Заднюю поверхность бедра растяните, нагнувшись. Все растяжки делаем медленно и очень аккуратно.

Обязательно выйдите на прогулку на свежем воздухе! Движение тела во время ходьбы позволяет мышцам успокоиться, расслабиться.опубликовано econet

Автор Владимир Животов

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