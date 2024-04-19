Самые полезные продукты для здоровых суставов

Боли в суставах - это не только признак возрастных изменений в организме. Повредить сустав можно, например, в результате травмы. Какие средства помогут вам при болях в суставах и что полезно включить в пищевой протокол, чтоб ослабить воспаление, укрепить костную ткань и улучшить самочувствие.
Причиной боли в суставах может стать спортивная травма, артрит или артроз. Это ощущение вызывает серьезный дискомфорт и снижает качество жизни. Специальной диеты, которая может на все 100% ликвидировать проблему, не существует. Но введение в свое меню некоторых продуктов облегчит болезненное состояние. Что еще можно сделать, чтобы уберечь свои суставы?
Профилактика болей в суставах
Как уберечь суставы
Проблеме более подвержены лица в возрасте 40+, как правило, женщины.
Разумная физическая активность поможет снизить вес и нормализовать питание суставов. Это могут быть: утренняя гимнастика, фитнес, гимнастика для суставов. Идеально подходит плавание, ведь в таком случае нагрузка на суставы слабее.
Выпиваем ежедневно достаточный объем воды (состав хряща – на 90% вода).
Снижение веса.
Комфортная обувь.
Избавление от привычки скрещивать ноги в положении сидя.
Питание при болях в суставах
Костный бульон. Приготовленный на медленном огнекрепкий бульон из костей, способствует уменьшению воспаления и боли в суставах, которые характерны для такого аутоиммунного заболевания как ревматоидный артрит.
Фрукты, ягоды
Виноград: имеет свойство ослабить воспаление и суставные боли, так как содержит проантоцианидин.
Цитрусовые отличаются значительным присутствием витамина С и предотвращают воспаление и суставные боли.
Сок вишни помогает ослабить воспаление.
Овощи, бобовые
Шпинат насыщен антиоксидантами. Среди его компонентов есть кемпферол, ослабляющий воспаление, боль и тормозящий развитие остеоартрита.
Брокколи имеет в составе сульфорафан, снимающий суставную боль и уменьшающий болезненные проявления ревматоидного артрита.
Чеснок кроме свойства нормализовать давление и риск кардиологических проблем оказывает противовоспалительное действие и предотвращает прогрессирование остеоартрита.
Красная фасоль содержит много клетчатки и помогает снижать показатель С-реактивного белка. Культура включает белок, фолиевую кислоту, железо (Fe), магний (Mg), калий (K), укрепляющие иммунитет.
Пряности и чаи
Такие пряности как шафран и куркума являются противовоспалительными продуктами и уменьшают проявления артрита. Вещество ккроцин в составе шафрана дает антиоксидантный и антипролиферативный эффект при суставных болях.
Имбирь
Облегчает болезненные проявления в коленных суставах.
Зеленый чай
Имеет в составе противовоспалительное вещество полифенол, облегчающее боли. А эпигаллокатехин-3-галлат, который имеется в этом растительном продукте, тормозит разрушение суставов у пациентов, страдающих ревматоидным артритом.
А также
Жирные виды рыб отличаются содержанием жирных кислот омега-3.
Молокопродукты с малым процентом жира содержат кальций (Са) и витамин D, которые укрепляют кости и иммунитет.
Грецкие, фисташковые, миндальные орешки имеют в составе кальций, магний, витамин Е, белок и альфа-линоленовую кислоту, укрепляющую иммунную систему.опубликовано econet
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