Самый важный минерал для вашего сердца

Микроэлементы играют важную роль в функционировании организма и во многом определяют состояние здоровья человека. Одним из таких минералов является магний. Статистика свидетельствует, что примерно 50-80% людей на протяжении своей жизни испытывают потребность в магнии (Mg), что негативно сказывается на состоянии здоровья.
Микроэлементы играют важную роль в функционировании организма и во многом определяют состояние здоровья человека. Одним из таких минералов является магний. Статистика свидетельствует, что примерно 50-80% людей на протяжении своей жизни испытывают потребность в магнии (Mg), что негативно сказывается на состоянии здоровья.
Магний (Mg) участвует в биохимических механизмах, многие из них обеспечивают оптимальный обмен веществ.
Вот эти процессы:
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Дефицит магния (Mg) в клетках провоцирует проблемы метаболизма клеток и функций митохондрий, что грозит нешуточными осложнениями со здоровьем. Таким образом, магний (Mg) необычайно важен для работы сердца.
Не стоит забывать, как важно поддерживать оптимальное соотношение магния (Mg) и кальция (Са).
Дефицит магния (Mg) ведет к спазмам мышц, что опять же негативно отражается на функционировании сердца. Это касается лиц с избытком кальция (Са), потому что именно этот элемент провоцирует сокращения мышц.
Магний (Mg) выступает электролитом, участвующим в электрических явлениях в организме. Без электролитов (магний (Mg), калий (К) и натрий (Na), электросигналы не будут посылаться и приниматься. Без подобных сигналов сердце не будет толкать кровь, а головной мозг не станет правильно функционировать.
Дефицит магния (Mg) ведет к проблемам с сердцем. Гипертония, аритмия, сердечно-сосудистые недуги и внезапный летальный исход – это все вероятные причины нехватки магния (Mg) и/или неправильного соотношения микроэлементов магния (Mg) и кальция (Са).
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Контроль давления необходим, ведь данный показатель выступает фактором риска болезней сердца и инсульта.
Уже говорилось, что магний (Mg) помогает расслабить и расширить кровеносные сосуды, что способствует снижению давления.
Таким образом, прием данного микроэлемента улучшает кровообращение.
Оптимальный вариант поддержания нормального показателя магния (Mg) в организме – введение в значительном объеме в пищевой рацион зелёных листовых овощей. Соки из зелени – прекрасный и результативный способ «поднять» магний (Mg) и насытить организм питательными веществами.
Богатые данным микроэлементом листовые овощи:
Прочие богатые магнием (Mg) продукты:
Содержание магния (Mg) в крови обратно пропорционально развитию коронарокальциноза.
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В одном исследовании участвовали лица без проявлений сердечно-сосудистых проблем, одновременно сравнивали показатели добровольцев с максимальным и минимальным содержанием магния (Mg) в сыворотке крови. Лица, у которых отмечался максимальный показатель магния (Mg) в сыворотке, демонстрировали:
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Ключевая причина возникновения нехватки указанного микроэлемента – потребление в пищу полуфабрикатов.
Уровень магния (Mg) сокращается по причине стресса, потоотделения в процессе физических перегрузок, дефицита сна, увлечения спиртными напитками и применения медикаментов (в частности, диуретиков, статинов, фторида, антибиотиков фторхинолонов).
Первичные признаки нехватки данного минерала - это болезненные спазмы/судороги при растяжке ног, головные боли/мигрени, утрата аппетита, тошнота, рвота, утомление, слабость. Все это может свидетельствовать о том, что есть смысл активировать потребление магния (Mg).
Стабильная нехватка микроэлемента ведет к таким серьезным симптомам, как, нерегулярные сердечные сокращения и коронарные спазмы, онемение и покалывание конечностей и даже перемены в поведении.
Дозировка
Рекомендуемая норма магния (Mg) колеблется от 310 до 420 мг в сутки (это зависит от возраста и пола). Стоит отметить, что в данном случае погрешности в дозировке допускаются.
Магний (Mg) – по большому счету безопасный микроэлемент. Однако, лицам, страдающим почечной недостаточностью, целесообразно избегать увлечения магнием.*опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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