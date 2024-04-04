Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Саркопения: что нужно знать, чтобы не дать себе засохнуть

Саркопения: что нужно знать, чтобы не дать себе засохнуть

Автор: Econet 04 апреля 2024 6298
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Саркопенией называют возрастную атрофическую дегенеративную потерю мышечной массы и силы. В основном, эта патология развивается у людей после пятидесятилетия. Примерно у одного из десяти человек после 50 лет, возникают симптомы мышечной дегенерации. Это во многом объясняет падения и переломы у людей пожилого возраста.

Саркопения: что нужно знать, чтобы не дать себе засохнуть

Мышечная дегенерация после 50 лет

После 25-30-летия начинают замедляться процессы регенерации и восстановления в организме, с этого возраста мышечная масса снижается в среднем на 0,5-1% каждый год.

Этот процесс считается естественным признаком возрастного угасания. Но такое нарушение могут вызывать и другие факторы:

  • малоподвижный образ жизни – самая быстрая потеря ткани случается у обездвиженных людей после травм или тяжелой болезни;
  • несбалансированное питание – недостаток белковой пищи с высоким содержанием энергии, приводит к нарушению переваривания и усвоения питательных веществ;
  • хронические заболевания – хронические инфекции могут приводить к дисбалансу процесса разрушения и восстановления, что вызывает потери мышечной массы.

Лечение саркопении

Необходимо найти основную причину заболевания и воздействовать на нее: убрать дефицит железа, витаминов, гормонов. Следует в обязательном порядке подключить любую физическую нагрузку. Любая регулярная двигательная активность даст серьезные улучшения.

Саркопения: что нужно знать, чтобы не дать себе засохнуть

Необходимо включить в свой рацион продукты, с высоким содержанием белка, при необходимости добавить продукты, которые вызывают повышенное образование желудочного сока, чтобы они лучше усваивались. Также следует значительно уменьшить сладости, крахмалистые и углеводные изделия и полностью исключить спиртные напитки, избыток которых приводит к алкогольной миопатии.

Улучшить состояние помогут нутрицевтики:

  • витамин D – если его менее 25 нг/мл, то такой показатель увеличивает риск мышечной дистрофии в 2 раза;
  • насыщенные кислоты омега-3 – она необходима для нормального состояния мышечной ткани, препятствует разрушению и улучшает их рост;
  • Аминокислоты с разветвленной цепью. Лейцин, изолейцин и валин - являются незаменимыми аминокислотами (что означает, что организм не может их вырабатывать, и они должны быть получены с пищей или добавками), которые обладают уникальным биологическим действием на организм. В общем, аминокислоты служат строительными блоками для белков и нейротрансмиттеров в нашем организме.
  • экстракт зеленого чая – обладает антиоксидантными свойствами, помогающие восстанавливать клетки мышц;
  • магний, мелатонин, протеин – как вспомогательные средства.

Все лечение необходимо проводить только под наблюдением врача.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

здоровье саркопения мышечная дегенерация потеря мышечной массы

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Если вы подберете голодную собаку и устроите ей роскошную жизнь - она никогда не укусит вас. В этом главное отличие собаки от человека. Марк Твен
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.