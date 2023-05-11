Щелочная диета для омоложения и оздоровления организма

Щелочной или алкалиновой диетой называют достаточно молодую систему питания, которая входит в большую популярность в последнее время. Многие современные знаменитости признаются, что придерживаются ее, так как она обещает стройность, молодость и красоту и никакого голодания. Давайте разберемся, стоит ли последовать их примеру?

Щелочная диета состоит преимущественно из щелочеобразующих продуктов, которых должно быть около 80% в повседневном рационе, а оставшиеся 20% приходятся на все остальные. Всем известно, что определенная пища после усвоения в организме, оставляет щелочные остатки, которые легко покидают кишечный тракт.

А другая пища оставляет кислотные отходы, которые трудно выводятся, и имеют свойство накапливаться, из них и получаются токсины, которые затем отравляют организм. Когда их скапливается слишком много, то происходит нарушение кислотно-щелочного баланса, что приводит к различным расстройствам в организме, заболеваниям и ранним процессам старения.

Важность РН для организма

Как известно из уроков биологии и химии, уровень РН – это определенная мера кислотности водных растворов, которую измеряют по 14 –цифровой шкале:

показатель от 0 до 7 – говорит о кислом растворе;

жидкость 7 – является нейтральной;

уровень от 7до 14 – это основание или щелочной раствор.

Если речь идет о человеческом теле, то показатель крови должен составлять около 7,4, а все колебания свидетельствуют о серьезных нарушениях. Организм сам поддерживает нужный баланс, невзирая на то, что человек при этом ест или пьет. Но, они повлияют на то, сколько сил и энергии будет затрачивать организм, чтобы поддерживать нормальную среду для своей жизнедеятельности. Вот здесь и начинается важность роли щелочной диеты.

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Что такое щелочная пища?

То, что некоторые продукты обладают кислым вкусом, не означает их высокой кислотности. Чтобы выяснить, образует ли они кислоту в организме, делают анализ мочи и выясняют уровень мочевой кислоты.

К кислотообразующим продуктам относятся:

молочные и мясные продукты;

некоторые зерновые культуры;

продукты, содержащие кофеин;

рафинированный сахар;

поваренная соль;

спиртные напитки.

К продуктам, образующим щелочную среду, относится большинство овощей и фруктов, орехи и некоторые бобовые культуры.

Как вы можете сами судить, первым шагом к ощелачиванию и тем самым, к оздоровлению организма, будет увеличение сырых продуктов растительного происхождения в ежедневном рационе.

Если в вашем питании преобладают продукты образующие кислоту, то на ваше тело приходится сильная нагрузка. Чтобы поддерживать кислотно-щелочной баланс, организм обеспечивает поступление в кровь таких минералов, как магний и кальций. А кислотообразующий рацион с пониженным содержанием этих веществ означает, что организму приходится забирать их из костей, что ведет к остеопорозу и другим заболеваниям.

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Преимущества щелочного питания

Исследования показали, что увеличение объема потребления растительных продуктов, особенно овощей и фруктов, приводит к снижению риска развития остеопороза, болезней сердца, сосудистой системы, и множества хронических процессов. Если при этом, уменьшить кислотообразующую пищу, то состояние здоровья существенно улучшится, например, возрастет мышечная крепость и когнитивные функции – память, умственные способности, быстрота реакции и многие другие. Были известны случаи, когда добавление продуктов, содержащих щелочные минералы, уменьшало воспалительные реакции и болезненность при заболеваниях поясницы.

Некоторые рекомендации:

замените кислотный утренний кофе зеленым чаем или соком из зелени;

постарайтесь пить больше чистой воды;

старайтесь, чтобы при каждом приеме пищи, половину вашей тарелки занимали свежие овощи.

Подщелачивающий зеленый сок

Возьмите стакан воды, четверть стакана кокосового молока, стакан шпината, небольшое зеленое яблоко, половину стакана натертого свежего огурца, стебель сельдерея, чашку салата Ромейн, сок одного лимона и одного лайма. Все смешайте и взбейте в блендере до однородного состояния. Подавайте со льдом или при комнатной температуре. опубликовано econet

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