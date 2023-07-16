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Щитовидная железа - на страже гормонального здоровья

Автор: Econet 16 июля 2023 5792
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Щитовидная железа производит гормоны, которые работают в обмене веществ и росте клеток. Щитовидка регулирует функции желудочно-кишечного тракта, сердца и сосудов, половую и психическую активность. Как позаботиться о здоровье щитовидной железы?

Щитовидная железа - на страже гормонального здоровья

Щитовидная железа находится в передней части шеи - это ключевой эндокринный орган. Щитовидка синтезирует йодосодержащие гормоны - тироксин и трийодтироксин. Они транспортируются в кровь, контролируя жизненно важные процессы в организме.

Как сохранить здоровье щитовидной железы

Гипертиреоз

На фоне увеличения щитовидки (или без визуальных изменений) в кровь выбрасывается избыток тироксина.

Симптомы гипертиреоза – тремор рук, учащенный пульс, усталость, перепады настроения, потеря веса.

Гипотиреоз 

Это стабильное снижение функции щитовидки, которое ведет к сбою обмена веществ из-за дефицита тиреотропных гормонов.

Симптомы гипотиреоза: вялость, сонливость, проблемы с памятью, сухость кожных покровов.

Последствия гипертиреоза и гипотиреоза – кардиологические патологии. 

Фитотерапия при проблемах щитовидки

Фитотерапия нормализует работу щитовидки за счет улучшения функций печени и ЖКТ, детокса, усиления иммунного ответа.

Рецепт целебного отвара при гиперфункции (гипертиреоз) и гипертрофии щитовидки  

Ингредиенты

  • 20 грецких орехов (тщательно измельчить) со скорлупой и ядрами, 
  • 5 г коры вяза (измельчить),
  • 20 г корня солодки, 
  • 1 ст. ложка травы пятипала, 
  • 1 ст. ложка омелы белой, 
  • 2 ст. ложки семян овса, 
  • 2 ст. ложки семян льна. 

Компоненты старательно перемешиваем, 1 ст. ложку состава заливаем 1 л воды, кипятим три минуты. 
Начинаем принимать пить по 1 ст. ложке трижды в день за 1 час до еды. Постепенно дозировку доводим до ½ стакана. Средство храним в холодильнике, перед употреблением слегка подогреваем.

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Рецепт целебного отвара при пониженной функции щитовидки (гипотериоз)

Ингредиенты

  • 5 ст. ложек дрока красильного, 
  • 5 ст. ложек софоры японской,
  • 5 ст. ложек измельченного корня солодки голой,
  • 5 ст. ложек хвоща полевого. 

Сбор тщательно перемешиваем, 1 ст. ложку состава заливаем на ночь 1 л воды. Утром кипятим в течение трех минуты. Настаиваем 2 часа. 

Начинаем принимать по 1 ст. ложе трижды в день за 45 мин. до еды. Со временем дозировку доводим до 1/2 стакана. 

В сбор добавляем по 2 капли настойки корня ревеня тангутского на спирту.

Щитовидная железа - на страже гормонального здоровья

Пищевой протокол при болезнях щитовидки

Питание при патологиях щитовидки исключительно растительное.

  • овощи и ягоды с высокой концентрацией селена и марганца — крыжовник, шиповник, малина, тыква, капуста брюссельская и цветная;
  • чеснок, сельдерей, редька;
  • злаки в пророщенном виде;
  • мед (несколько ч. ложек в день) как альтернатива сахару;
  • растительное масло в небольших объемах;
  • сливочное масло —топленое (1 ч. ложка с горкой в день);
  • рыба (не жареная) и морские продукты;
  • компоты из сухофруктов без сахара;
  • каши на воде;
  • картофель запеченный или сваренный в мундире;
  • овощи;
  • заправки —соевый соус, сок лимона, протертые помидоры.

Исключить:

  • мясо;
  • животные жиры;
  • сахар;
  • соль;
  • чай, кофе, какао, сок;
  • жареное;
  • копченое;
  • консервы;
  • огурцы, помидоры, капуста заквашенные с солью; 
  • молочные продукты с высоким процентом жирности (кроме простокваши и творога из обезжиренного молока);
  • рыба — соленая, копченая, сушеная;
  • яйца — вареные и жареные;
  • выпечка из пшеничной муки;
  • кондитерские изделия;
  • острые и жирные приправы;
  • крепкие и сладкие спиртные напитки.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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