Щитовидная железа - на страже гормонального здоровья

Щитовидная железа производит гормоны, которые работают в обмене веществ и росте клеток. Щитовидка регулирует функции желудочно-кишечного тракта, сердца и сосудов, половую и психическую активность. Как позаботиться о здоровье щитовидной железы?
Щитовидная железа находится в передней части шеи - это ключевой эндокринный орган. Щитовидка синтезирует йодосодержащие гормоны - тироксин и трийодтироксин. Они транспортируются в кровь, контролируя жизненно важные процессы в организме.
На фоне увеличения щитовидки (или без визуальных изменений) в кровь выбрасывается избыток тироксина.
Симптомы гипертиреоза – тремор рук, учащенный пульс, усталость, перепады настроения, потеря веса.
Это стабильное снижение функции щитовидки, которое ведет к сбою обмена веществ из-за дефицита тиреотропных гормонов.
Симптомы гипотиреоза: вялость, сонливость, проблемы с памятью, сухость кожных покровов.
Последствия гипертиреоза и гипотиреоза – кардиологические патологии.
Фитотерапия нормализует работу щитовидки за счет улучшения функций печени и ЖКТ, детокса, усиления иммунного ответа.
Ингредиенты
Компоненты старательно перемешиваем, 1 ст. ложку состава заливаем 1 л воды, кипятим три минуты.
Начинаем принимать пить по 1 ст. ложке трижды в день за 1 час до еды. Постепенно дозировку доводим до ½ стакана. Средство храним в холодильнике, перед употреблением слегка подогреваем.
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Ингредиенты
Сбор тщательно перемешиваем, 1 ст. ложку состава заливаем на ночь 1 л воды. Утром кипятим в течение трех минуты. Настаиваем 2 часа.
Начинаем принимать по 1 ст. ложе трижды в день за 45 мин. до еды. Со временем дозировку доводим до 1/2 стакана.
В сбор добавляем по 2 капли настойки корня ревеня тангутского на спирту.
Питание при патологиях щитовидки исключительно растительное.
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Источник: https://econet.ua/
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