Щитовидная железа: упражнения, которые лечат

Простые упражнения, которые благотворно влияют на здоровье щитовидной железы. Железа расположена в передней части шеи и имеет форму бабочки, отвечает за выработку гормонов, контролирующих такие процессы, как сон и обмен веществ, оказывает влияние на самочувствие и здоровье всего организма.

Упражнения для лечения щитовидной железы взяты из практики Цигун - древнекитайской системы регуляции и оздоровления организма. Отличие восточной философии от западной в том, что на востоке рассматривают человеческий организм как единое целое. Восточный подход к лечению направлен на восстановление равновесия в организме, а не на лечение отдельного заболевания и его симптомов. Поэтому, для лечения щитовидной железы, например, предлагается всего одно упражнение, независимо от вида заболевания.

Щитовидная железа: упражнения для ее лечения

Упражнение для восстановления щитовидной железы

Упражнение для гипофиза и гипоталамуса, и иммунной системы

В то время, как традиционная западная медицина пытается таблетками заставить щитовидную железу производить меньше или больше гормонов, или скальпелем отрезает "лишние" куски, восточная медицина стремится восстановить равновесие в организме, восстановить нарушенное течение энергии, тем самым позволив организму самому восстановить нормальную функцию шишковидной железы, гипофиза и гипоталамуса, иммунной системы.

Упражнение для восстановления щитовидной железы

Это упражнение воздействует на щитовидную железу, а, также, на почки и надпочечники. Упражнение простое и доступное. Не имеет противопоказаний. Помогает нормализовать функции щитовидной железы как при гипотиреозе (снижении выработки гормонов), так и при гипертиреозе (чрезмерном количестве синтезируемых щитовидной железой гормонов). Упражнение способствует восстановлению щитовидной железы, нормализации размеров, уменьшению зоба.

Упражнение, результаты которого шокируют Вашего врача, называется "Заплыв золотой лягушки".

Всего 16 движений в день достаточно, чтобы запустить щитовидную железу, когда ее активность начинает снижаться.

Как выполнять упражнение "Заплыв золотой лягушки" для лечения, восстановления и активизации щитовидной железы:

1. Принять исходное положение - встать ровно, ноги вместе, руки опущены вдоль тела (рис. 1).

2. Присесть на корточки (приседать не глубоко, как показано на рис. 2), вытянув шею вперед. Одновременно вытянуть руки.

3. Делая руками круг от себя, принять исходное положение (рис. 3).

4. Повторить круги от себя 8 раз.

5. Сделать то же самое упражнение с одним изменением - круги руками выполнять к себе, а не от себя (рис. 5 и рис. 6).

6. Повторить круги к себе 8 раз.

Упражнение для гипофиза и гипоталамуса, и иммунной системы

Это упражнение заставляет работать обычно не активные области мозга. Это замечательное упражнение приводит в равновесие все системы организма.

Суть упражнения в том, чтобы заставить мозг направить свое внимание внутрь организма и "починить", а точнее, наладить работу всех систем. Такая глобальная задача не под силу никаким лекарствам, а вот нашему мозгу - вполне "по зубам.

Я вкратце опишу, как следует выполнять упражнение для получения максимального эффекта. А

Как выполнять упражнение "Золотой петух стоит на одной ноге" для нормализации работы гипофиза, гипоталамуса и иммунной системы:

1. Снимите обувь (можете оставаться в носках, если пол холодный).

2. Закройте глаза (это важно!).

3. Перенесите вес на правую ногу и медленно поднимите левую. Постарайтесь удержать равновесие как можно дольше, считая про себя секунды.

4. Потеряв равновесие, повторите попытку. Продолжайте считать секунды с того момента на котором прервались. Например, первый раз вы досчитали до трех. Тогда второй раз начинайте счет с четырех. И так, пока не досчитаете до шестидесяти.

5. Потом сделайте тоже самое с другой ногой. Внимание! Не начинайте упражнение со второй ногой, пока не закончите с первой.

6. Ваша задача - простоять на каждой ноге одну минуту (для начала). Не расстраивайтесь, если Вам удалось простоять всего несколько секунд! Повторите попытку. Регулярно практикуя упражнение, довольно скоро Вы сможете удерживать равновесие дольше. И одновременно заметите улучшение самочувствия "по всем фронтам".

Сколько времени нужно стоять на каждой ноге для эффективного лечения и восстановления функций гипофиза, гипоталамуса и иммунной системы, влияющих на щитовидную железу?

Доведите время стояния на одной ноге (без потери равновесия) до 5-ти минут - этого вполне достаточно. Но первые результаты лечения Вы почувствуете уже после нескольких недель регулярной практики. Но только при условии ежедневной практики! Желательно выполнять ее в одно и то же время дня.опубликовано econet

Автор Инна Дубсон

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