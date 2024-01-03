Селен: идеальная дозировка

Микроэлемент селен является одним из жизненно важных веществ, в организме человека. Его недостаток приводит к нарушениям функций органов и систем, и является распространенной проблемой, от которой страдает более миллиарда человек. Сколько селена необходимо получать для нормальной работы организма?

Минерал селен в естественном виде входит в состав почвы, некоторые продукты питания, и в небольшом количестве, содержится в воде. Он обладает антиоксидантными свойствами, повышает иммунитет, защищает организм от повреждений свободными радикалами и воспалительных процессов, служит для поддержания нормального обмена веществ. Но обычно люди употребляют его намного меньше, чем необходимо для хорошего функционирования всех органов и систем.

Польза селена

Селен необходим для лечения инфекционных заболеваний, устранения вирусных патогенных микроорганизмов. Ученые считают, что он оказывает пользу в подавлении ВИЧ-инфекции, так как при этом заболевании у пациентов диагностируется его недостаток. Дополнительный прием селена улучшает самочувствие больных, увеличивает показатель лейкоцитов в крови, уменьшает необходимость в госпитализации.

Селен является необходимым компонентом белковых молекул в элементах, защищающих организм человека от окислительных повреждений.

Медицинские исследования позволили сделать вывод, что селен помогает побеждать бактериальные и вирусные инфекции, причем даже те, которые обладают способностью мутировать в штаммы с высокой патогенностью.

Он помогает поддерживать хорошую работу эндокринной системы, поддерживает функции щитовидной железы, которая содержит больше всего селена в своей ткани. Селен положительно влияет на мужскую фертильность, а у женщин понижает риск угрозы беременности и выкидыша.

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Дефицит селена выявлен у больных с хронической бронхиальной астмой, поэтому ученые выдвинули предположение, что он окажет эффект в терапии заболевания. Различные исследования подтвердили, что селен способствует уменьшению риска злокачественных новообразований, так как предотвращает накапливание свободных радикалов, что является одним из предшественников рака.

Продукты, богатые селеном

Чтобы снизить риск нарушений организма, связанный с дефицитом селена, лучше всего употреблять продукты, являющиеся его богатыми источниками. К ним относятся:

бразильские орехи , кешью, семечки подсолнуха и чиа (испанского шалфея);

, кешью, семечки подсолнуха и чиа (испанского шалфея); морская рыба – сардины, сельдь и пойманные в дикой природе лососи;

мясо и печень птицы (куриное и индейки), домашнего травоядного скота – овец, коров;

грибы, чеснок.

При этом, следует помнить, что пользу приносят только высококачественные продукты. Например, яйца необходимо выбирать только органического происхождения. А мясные продукты должны быть только от скота, находившегося на свободном выпасе и получившего полноценные органические корма.

Показатель селена в продуктах питания колеблется, в зависимости от насыщенности почвы этим микроэлементом. Также следует знать, что количество минерала уменьшается при термической обработке, так как он разрушается при рафинировании или нагревании. Поэтому, лучше предпочесть продукты, получившие минимальную обработку или сырые.

Дозировка селена

Идеальная ежесуточная доза селена не должна превышать 200 мкг, так как он нужен организму в очень небольшом количестве. Важно помнить, что переизбыток микроэлемента более опасен, чем недостаток, так как может вызвать интоксикацию. Все искусственные добавки с селеном следует употреблять только после консультации с врачом.

Лучше всего, восполнять дефицит с помощью продуктов питания, потому что получить передозировку из пищи практически невозможно. Например, употребляя бразильский орех: 2-3 штуки кешью насытят организм селеном и другими полезными веществами и не принесут вреда организму.

При употреблении селена в слишком большом количестве, возможна его передозировка, что приводит к отравлению организма в острой или хронической форме. опубликовано econet

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