СЕРА: Потребность организма в минерале красоты и здоровья

Лучшие источники серы для организма - продукты с высоким содержанием белка, такие как органические яйца пастбищной птицы, мясо травоядного скота, орехи и пойманный в дикой природе аляскинский лосось, зелень, такая как капуста, шпинат и брокколи, а также в лук и чеснок.

Некоторые называют серу "забытым" минералом, который нечасто упоминается, но он очень важен для оптимальной работы организма. На данный момент ученые говорят, что вы с большой вероятностью недополучаете достаточное количество серы из рациона, несмотря на то, что ее можно обнаружить во многих продуктах питания. Ее лучшие источники - продукты с высоким содержанием белка, такие как органические яйца пастбищной птицы, мясо травоядного скота, орехи и пойманный в дикой природе аляскинский лосось, зелень, такая как капуста, шпинат и брокколи, а также в лук и чеснок.

Почему сера так необходима организму и как пополнить ее недостаток

Сера: третий по распространенности минерал в вашем теле

Что такого особенного в сере?

Научное обоснование целебной силы серосодержащих продуктов питания

Важность диметилсульфона и ДМСО

Дефицит серы связан с ожирением

Дефицит минералов иногда вызывает "загадочные" симптомы

Как естественно увеличить потребление серы

Овощи рода лук содержат соединения серы для профилактики болезней

Почему сера так важна? Как писала научный сотрудник МТИ Стефани Сенефф для Фонда Вестона Прайса: "Серу считают целебным минералом, и ее дефицит часто приводит к болям и воспалению, связанным с различными мышечно-скелетными расстройствами. Она играет важную роль во многих биологических процессах, один из которых - обмен веществ. Она присутствует в инсулине, жизненно важном гормоне, который способствует утилизации, в качестве топлива в мышечных и жировых клетках".

Сера: третий по распространенности минерал в вашем теле

Шесть химических элементов - кислород, углерод, водород, азот, кальций и фосфор - составляют 99% массы вашего тела. Следующие пять - калий, сера, натрий, хлор и магний - в различной степени составляют оставшийся процент.

Но хотя сера кажется относительно несущественной в этом списке, на самом деле она является третьим по распространенности минералом в организме. Одна из наиболее активных из ее функций - антиоксидантная.

Сера присутствует во всех живых тканях. Она является компонентом двух важных аминокислот: метионина (в основном из яичного белка и рыбы), который незаменим, то есть ваше тело его не синтезирует и нужно получать его из внешнего источника, и цистеина, который нуждается в поступлении серы с постоянной скоростью и синтезируется вашим телом.

Ваша кожа, мышцы и кости содержат примерно половину серы в организме. Волосы и ногти, состоящие из крепкого белка кератина, содержат большую часть серы, а хрящи и соединительные ткани — это более гибкая форма, которая изменяется и разрушается со временем, что приводит к проявлению признаков старения. Они включают морщины и боли в мышцах и суставах, которые могут быть признаком недостатка серы.

Что такого особенного в сере?

Сера играет важную роль в детоксикации, поскольку она является частью одного из самых важных антиоксидантов, которые производит ваше тело: глутатиона. Без серы он неэффективен. Это важно, потому что глутатион это "встроенный" детоксикант вашего тела.

Одно исследование объяснило ее значение в отчете о том, как сера и некоторые из ее соединений могут защитить организм от воздействия ультрафиолетового света, рентгеновских лучей и облучения, а также могут быть использованы для детоксикации.

Ученые признают, что дефицит серы может быть базовой причиной болезни Альцгеймера, которая распространяется в геометрической прогрессии с каждым годом. В одной статье обсуждается связь между деменцией и другими распространенными проблемами и нехваткой серы в организме:

"Интересно, что сера является очень мощным антагонистом алюминия, что должно удовлетворить тех, кто считает, что алюминий является существенным фактором при болезни Альцгеймера.

Помимо этого, большинство молодых и пожилых пациентов, страдающих от "затуманенности сознания", проблем с концентрацией, и / или плохой памяти, имеют уровень серы ниже нормального, и в их число входит множество детей или взрослых с диагнозом СДВ / СДВГ ..."

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Другая статья излагает причины, по которым дефицит серы и сульфатов в организме может объяснить распространенность сердечно-сосудистых заболеваний. Научный сотрудник Стефани Сенефф, кандидат наук в Массачусетском технологическом институте, назвала холестерилсульфат "загадочной молекулой", которая колеблется в крови и приводит к нестабильности, которая может вызвать сердечно-сосудистые заболевания.

Исследования поддерживают использование традиционных средств, указывая, что топические препараты с серой и диметилсульфоном являются эффективным методом лечения акне и других кожных заболеваний, таких как розацеа, чесотка, себорейный дерматит и паразиты.

Научное обоснование целебной силы серосодержащих продуктов питания

Несколько полезных соединений, содержащих серу, выражают себя, исцеляя ваше тело. Глюкозинолаты входят в их число, они в основном содержатся в крестоцветных овощах, таких как брокколи и капуста, и зеленых листовых овощах, таких как кале, зелень листовой капусты и руккола.

Когда вы режете или кусаете крестоцветные овощи, вы чувствуете едкий запах, который образуется при выпускании пропитанных серой глюкосинолатов.

Фонд Джорджа Мателяна, некоммерческая организация, которая изучает научную информацию о здоровой пище и конкретных питательных веществах, объяснил, каким образом это явление имеет двойное преимущество, во вкусе и в исцелении:

"Процесс резки может фактически увеличить определенные преимущества для здоровья, так как некоторые из вновь образованных (и трансформированных) серосодержащих молекул демонстрируют профилактические свойства при раке. Это включает в себя серосодержащие глюкозинолаты, которые образуются, когда активируется фермент мирозиназа". Интересно то, как ученые предлагают готовить крестоцветные овощи: разрежьте их, а затем оставьте на несколько минут, чтобы получить от них максимальную пользу. Слишком быстрая готовка после резки предотвращает формирование фермента мирозиназы, так что польза теряется.

Важность диметилсульфона и ДМСО

Диметилсульфон (метилсульфонилметан) представляет собой природное соединение серы в вашем теле, которое хорошо известно поддержкой суставов, но оно также полезно и в других областях вашего тела. Диметилсульфон на 34% состоит из серы, но он также влияет на ее метаболизм.

Возможно, лучший способ узнать, есть ли у вас недостаток диметилсульфона в организме – ориентироваться по симптомам, которые могут включать усталость, частые физические или психологические нагрузки, депрессию и даже дегенеративные заболевания, такие как болезнь Паркинсона, атеросклероз, остеоартрит и рак.

Диметилсульфон метаболизирует диметилсульфоксид, спорное противовоспалительное и обезболивающее соединение, известное как ДМСО, которое, к сожалению, одобрено только для применения в ветеринарной медицине, а не для человека. Одна статья объяснила, что ДМСО:

"... [П]ерспективно в лечении широкого спектра изнурительных заболеваний. ДМСО является одобренным фармакологическим агентом в более чем 125 странах мира, а его безопасность и терапевтические эффекты подтверждаются почти 50 годами исследований и более 10000 научных статей на тему его биологических последствий".

Одна статья обсуждает исследования доктора Стэнли Джейкоба о ДМСО и его преимуществах во многих областях применения, в том числе для лечения черепно-мозговых травм. По словам Джейкоба, его способности собирателя свободных радикалов и мочегонные свойства объясняют улучшение прилива крови к мозгу, что уменьшает отек:

"Это улучшает насыщение крови кислородом в тканях головного мозга. Зачастую, травмированные клетки мозга не мертвы. Когда они получают дополнительный приток крови и кислорода, а свободные радикалы при этом выводятся, умирающие клетки могут восстановиться, и отек мозга снижается очень быстро".

Дефицит серы связан с ожирением

Не секрет, что ожирение касается тревожного процента американского населения, но это также эпидемия во всем мире. Одна из причин - многие страны переняли Западную диету. Как это связано с дефицитом серы? Опять же, как писала Сенефф для Фонда Вестона Э. Прайса:

"Рацион, в составе которого много зерна, такого как хлеб и крупы, вероятно, будет содержать недостаточное количество серы. Все чаще, цельные продукты, такие как кукуруза и соевые бобы разбираются на составные части с химическими названиями, а затем повторно собираются в сильно обработанные пищевые продукты. Сера теряется в процессе, как и осознание того, что эта потеря имеет значение".

Проблема такого типа диеты в том, что она содержит большое количество зерна, такого как хлеб, булочки для гамбургера и хлопья, где содержание серы является низким. Разработка "быстрой" и удобной еды на самом деле была блестящим маркетинговым ходом.

Но в спешке выведения продукта на рынок, важные вещи, такие как питательная ценность, оказались на обочине. Кроме того, производители продуктов питания, которые "укрепляют" продукты, такие как зерновые завтраки с дюжиной витаминов и минералов, вводят в заблуждение многих потребителей, которые считают, что они кормят своих детей "полноценным" завтраком, который не только полезен, но и удобен!

Дефицит минералов иногда вызывает "загадочные" симптомы

У Стефани Сенефф есть несколько теорий: "Мой обширный поиск по литературе привел меня к двум таинственным молекулам, которые присутствуют в кровотоке и многих других частях тела: сульфат витамина D3 и холестерилсульфат. После пребывания на солнце, кожа синтезирует сульфат витамина D3, форму витамина D, которая, в отличие от бессульфатного витамина D3, растворима в воде.

Как следствие, она может свободно перемещаться в потоке крови, не будучи инкапсулирована внутри ЛПНП (так называемого "плохого" холестерина) для транспортировки. Форма витамина D, который присутствует и в человеческом и в сыром коровьем молоке, это сульфат витамина D3 (пастеризация разрушает его в коровьем молоке)".

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Другие минералы, которые вы можете получать в недостаточном количестве - это магний и сульфат (это можно исправить, приняв ванну с солью Эпсома). Их нехватка может привести к высокому кровяному давлению, проблемам с сердцем и таким симптомам, как судороги ног, подергивания мышц или спазмы.

Употребление в пищу большего количества овощей, орехов и морепродуктов это хороший способ избежать нехватки этих минералов, что поможет вам избежать развития серьезных заболеваний и расстройств.

Как естественно увеличить потребление серы

Проще всего получать ее из питьевой воды. На самом деле, таким образом вы получаете около 10 процентов серы в организме. Жесткая водопроводная вода может содержать больше серы, чем мягкая, и исследования показывают, что заболевания сердца чаще развиваются у тех, кто пьет мягкую воду.

Если вы хотите увеличить потребление серы, лучше всего потреблять больше богатых ей продуктов. Употребление в пищу таких продуктов, как чеснок (в отличие от чесночной добавки), является хорошим примером; три зубчика в день будет достаточно, потребляйте его сырым и измельченным или нарезанным.

Есть люди, которые не любят чеснок. Если это относится к вам, гаспачо и песто – это хороший вариант насладиться чесноком в сыром виде, так как смешивание с подходящими продуктами рассеивает соединения запаха и немного их притупляет. Еще один вкусный и простой способ - полить чеснок оливковым маслом и тушить его, особенно со сладким картофелем, морковью и луком.

Овощи рода лук содержат соединения серы для профилактики болезней

Клинические исследования выявили, что органические серосодержащие соединения (хондроитинсульфаты) в овощах рода лук (например, в чесноке и луке) потенциально полезны в предотвращении многих заболеваний, в том числе "инфекций, негативного влияния на сердечно-сосудистую и метаболическую системы, раковых заболеваний и связанных с ними недомоганий".

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В одном исследовании было отмечено, что чеснок тысячи лет использовался для лечения инфекций по всему миру, в том числе в Египте, Индии, Китае и Греции. Его антибактериальные, антибиотические, антисептические, противовирусные и противогрибковые свойства обусловлены, по крайней мере частично, содержанием серы. Как сообщалось в Saudi Pharmaceutical Journal:

"Чеснок исторически использовался для лечения боли в ушах, проказ, глухоты, тяжелой диареи, запоров и паразитарных инфекций, а также для сбивания высокой температуры, борьбы с инфекциями и снятия боли в желудке.

Наиболее убедительное доказательство [это] тот факт, что чеснок и связанный с ним серный компонент могут подавить риск развития рака и изменить биологическое поведение опухоли. В экспериментах, чеснок и связанные с ним компоненты серы подавляли появление опухолей в молочной железе, толстой кишке, коже, матке, пищеводе и при раке легких".

Подведем итог:

Диметилсульфон, естественное соединение серы в организме, метаболизируется ДМСО, мощным антиоксидантом с обезболивающим и противовоспалительным действием. Из 20 аминокислот, содержащихся в продуктах питания, только две имеют в составе серу, и ни одна не запасается в организме, так что потребляя продукты, содержащие серу, вы сможете поддерживать баланс в организме

Лучшими источниками серы являются органические яйца пастбищной птицы, мясо травоядного скота, орехи и пойманный в дикой природе аляскинский лосось, зелень, такая как капуста, шпинат и брокколи, а также в лук и чеснок.опубликовано econet

Д-р Джозеф Меркола

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