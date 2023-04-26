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Сфеноидит – опаснее гайморита!

Источник: zen.yandex.ru 26 апреля 2023 6016
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Сфеноидит — это воспалительный процесс, который начинает развиваться в слизистой оболочке носа из-за попадания на нее бактерий, грибковой инфекции или вирусов. Чем опасен сфеноидит - рассмотрим подробнее...

Сфеноидит – опаснее гайморита!

Все, наверное, знают о наличии придаточных или параназальных пазух в лицевой части черепа. К наиболее известным относятся гайморовы и лобные пазухи, из-за более распространенных заболеваний гайморита и фронтита. Сфеноидит - это  достаточно серьезная патология, которая относится к числу ЛОР-заболеваний. Это состояние, когда у человека воспаляется клиновидная пазуха.

Общие сведения о сфеноидите

Что же касается сфеноидита - это локализованное синусовое воспаление в клиновидной пазухе, точнее в пазухе клиновидной (основной) кости. Которая прилегает к "турецкому седлу" и носоглоточной области.

Анатомическое расположение делает клиническую картину сфеноидита весьма разнообразной и не похожей на стандартное воспаление в верхнечелюстной и лобной пазухах. Рассмотрим эти проявления подробнее.

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Разнообразие клиники при сфеноидите

  • Заложенность носа. В отличие от других синуситов, основной симптом заложенности носа может отсутствовать.
  • Головная боль. Учитывая расположение болезненность не похожа на стандартные "боли в пазухе". Имеет острый характер и локализуется в области висков, теменной области, и затылка. Так что данный симптом больше похож на терапевтические и неврологические заболевания, например: мигрень, гипертония, остеохондроз и др.
  • Зловонное дыхание и неприятный вкус выделений. Опять же из-за анатомического расположения слизисто-гнойные выделения скапливаются в заднеглоточной области, что может вызывать приступы тошноты и рвоты из-за достаточно "неприятного" вкуса и запаха отделяемого. Соответственно "такое дыхание" больше присуще дентальным патологиям, и пациенты могут сразу не распознать наличие именно ЛОР-заболевания.

Сфеноидит – опаснее гайморита!

В чем опасность сфеноидита?

  •     Как можно понять из предыдущего раздела, сфеноидит опасен прежде всего разнообразными симптомами. Которые в большей степени не похожи на проявления ЛОР-патологий.
  •     Другой момент на который следует обратить внимание - сфеноидит практически всегда происходит в сочетании с воспалением в других околоносовых пазухах. Т.е. очаг воспаления более разлитой, и в данном случае речь идет уже о полисинусите. Который протекает достаточно тяжело. И даже в начальной острой форме практически всегда рекомендуется хирургическое лечение.
  •     Анатомическое расположение клиновидной кости, так же влияет и на степень риска серьезных осложнений, например: абсцесс, тромбозы сосудов ГМ, развитие энцефалита и т.д. Следует отдельно отметить вероятность повреждения органов зрения, вплоть до развития слепоты.

Какие можно сделать выводы?

При наличии периодических головных болей, не стоит исключать и возможную хроническую форму сфеноидита. При "галитозе" или зловонном дыхании, следует исключить и возможные синусовые инфекции, а не только стоматологические заболевания.опубликовано econet

Автор Андрей Боклин, врач-оториноларинголог

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Источник: https://econet.ua/

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