Шесть способов найти причину болезни

Причиной болезни, как правило, всегда служит наказание за нарушение природных законов. Как разобраться в этом - читайте далее...

Поиск причины включает в себя несколько разнообразных приемов. Когда человек знает, за что дается данная болезнь, спектр поиска заметно сужается, а если причина неизвестна, то первое, что нужно сделать - вспомнить и тщательно проанализировать все события, которые произошли с человеком в течение суток перед появлением первых признаков боли или недомогания. Дело в том, что по природным законам наказание настигает человека в течение суток после нарушения им какого-либо закона.

Поиск причины болезни

Пример: в пять часов вечера у вас заболело горло.

Способ первый. Вам нужно искать какие-то конфликты с людьми, которые произошли со вчерашнего вечера. Вспомните, кто обижался на вас, кто был чем-то недоволен, возмущен, с кем на тонком уровне происходила борьба. Это самый обычный способ.

Способ второй. Если ничего обнаружить не удается, можно пробовать следующую технику: сядьте одни в комнате, в спокойном состоянии, и мысленно вызовите образы всех людей, с которыми вы сталкивались в течение суток. Каждого мысленно спрашивайте: «Из-за тебя болезни?». Обычно случается, что тот человек, от которого вы получили наказание, вспыхнет ярче, чем остальные, на вашем мысленном экране. Тогда спросите его, на что он обиделся, в чем его претензия. Если он не отвечает, постарайтесь сами понять свое нарушение.

Способ третий. Предположим, вам не удалось найти причину. Можно мысленно обратиться к Высшим Силам и попросить показать вам причину во сне. Во сне вы попадете в ситуации, похожие на ту, которая вызвала болезнь, но там нарушение законов будет виднее, хотя оно может выражаться через символические образы.

Способ четвертый. Это один из основных способов, построенный на законе подобия. Очень часто случается, что заболевание по своей форме, внешнему виду, характеру болевых ощущений и области расположения на теле напоминает наше нарушение.

Если у вас заболела голова, то сразу обратите внимание на характер боли. Очень часто он бывает давящим, и это может быть связано с тем, что вы на кого-то оказали психологическое давление и получили сдачу.

Если сердце закололо, то, вероятнее всего, вы кого-то «укололи по сердцу».

Язвы желудка и кишечника непосредственно связаны с язвительностью в общении.

Зубная боль связана с критикой, которую образно можно представить так, будто мы кого-то покусываем.

Когда болит горло и имеется кашель, то он часто похож на лай, а разве не похожа на лай та энергия, с которой мы осуждаем своих близких и знакомых, если спорим и что-то доказываем? В русском языке есть выражение, описывающее такое поведение: «лаются, как собаки».

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Есть еще один ключ для поиска причин болезней, также построенный на законе подобия. У кого-то заболели коленные суставы. Ставится ключевой вопрос: «Что эта боль мешает человеку делать?». Ответ - она мешает ему ходить и быть гибким. Значит, он сам мешает кому-то идти по жизни своим путем и быть гибким, то есть свободным в своих желаниях, решениях, выборах.

На физическом уровне к нам возвращается то, что мы делаем людям психологически и энергетически. В данном случае рассматривался пример, когда муж поучал жену, как надо поступать в разных ситуациях. Эти поучения носили категоричный, авторитарный характер, у мужа были большая уверенность в своей правоте и внутренняя гордыня. Жена, доверяя авторитету мужа, сначала пыталась сделать так, как он говорил, но потом обнаружила, что это не соответствует ее природе, возмутилась, отбросила его поучения и стала поступать по-своему. Как раз в то время, когда она возмутилась, у мужа заболели колени (полиартрит).

Способ пятый. Можно попросить Высшие Силы подвести к вам людей, у которых есть такое же нарушение, как у вас. Со стороны нарушения виднее, они бросаются в глаза, особенно если направлены именно на вас. Попросите, чтобы вас столкнули с такими людьми в течение какого-то срока, например недели. Эту неделю нужно быть очень чуткими и внимательными ко всему, что будет происходить вокруг. Каждое событие может служить знаком, подсказкой. Если же в дневной суете вы забылись, то сядьте вечером перед сном и просмотрите весь день: не было ли у кого-то поведения, похожего на ваше?

Способ шестой. Применяется при хронических болезнях, причину которых человек никак не может у себя найти. Попросите Высшие Силы слегка обострять заболевание сразу после (или даже во время) ситуации, где вы нарушаете закон. Допустим, у вас язва желудка. Она то чувствуется, то не чувствуется. Это зависит и от поведения, и от питания. Питание на недельку сделайте диетическим, чтобы не было побочных раздражающих факторов. Активно и раскованно общайтесь с людьми, пусть ваши ирония, сарказм, язвительность проявятся сполна. Там, где будет прихватывать боль в желудке,- ваши нарушения законов.опубликовано econet

Из книги Читтапада «Человеческая судьба»

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