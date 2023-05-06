Шикарное упражнение для упругих ягодиц

В этой статье вы познакомитесь с упражнением "Поворот бедра", которое поможет сделать упругими и красивыми ваши ягодицы.

«Поворот бедра» – эффективное упражнение, позволяющее вернуть ягодицам упругость и красивую форму. Метод кажется простым только на первый взгляд, для достижения желаемого результата придется приложить усилия. Упражнение основано на стимуляции латеральных бедренных мышц. Именно эти мышцы отвечают за упругость и привлекательность ягодиц.

Техника выполнения

Упражнение «поворот бедра» выполняется следующим образом:

лежа на животе необходимо выпрямить ноги, а руки расположить под головой;

правую ногу согнуть (при этом колено должно быть направлено в сторону и касаться поверхности пола, а стопа располагаться на голени другой ноги);

прижаться тазом к полу;

максимально напрячь мышцы правой ягодицы и немного приподнять колено правой ноги, не двигая при этом тазом;

немного отдохнуть и вернуться к первоначальной позиции (когда колено правой ноги находится на полу).

С каждой стороны нужно сделать несколько повторений, оптимальное количество – от 12 до 15 для каждой ноги.опубликовано econet.

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