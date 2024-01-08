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Шиланжит: черное золото Аюрведы

Автор: Econet 08 января 2024 5990
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Мумие еще называют «горная смола». Этот природный состав органического и неорганического вещества, который растворяется в воде, собирают в горных разломах. Мумие активно применяют в нетрадиционной медицине Аюрведе: продукт помогает вылечить широкий спектр заболеваний.

Шиланжит: черное золото Аюрведы

Мумие - один из многих составов травяных минералов (Расаушадхи), используемых в Аюрведе - системе исцеления, которая зародилась тысячи лет назад в Индии. Аюрведа фокусируется на восстановлении баланса в теле за счет уравновешивания ума, тела и духа.

Мумие происходит из слоев горных пород в нескольких горных хребтах по всему миру, включая Гималайские, Тибетские и Алтайские горы. Полагают, что он частично образовался в результате разложения определенных растений. Черновато-коричневатая смола богата минералами и содержит важное соединение, известное как фульвокислота. Мумие доступен в форме пищевых добавок и используется в традиционной народной медицине для лечения самых разных заболеваний, от переломов костей до импотенции. Считается, что мумие укрепляет кости и защищает от остеопороза. 

Мумие (шиладжит) и аюрведа: традиционные способы применения

Мумие является адаптогеном, что делает его прекрасным союзником для поддержки надпочечников. Шиладжит применяют с целью омоложения и возвращения тонуса у лиц преклонного возраста, для быстрого выздоровления. Современные ученые провели немало исследований, чтобы изучить и сообщить о пользе мумие для здоровья. Среди прочего, эти исследования включали изучение положительного влияния мумие на здоровье центральной нервной системы, уровень тестостерона, поддержание сильной иммунной функции и преодоление хронической усталости.

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Мумие практикуют при следующих проблемах

  • диабет;
  • избыточный вес;
  • болезнь Боткина;
  • желчно-каменная болезнь;
  • камни в почках,
  • воспаления мочевыводящих путей;
  • отечность, геморрой;
  • половая дисфункция;
  • болезненные месячные;
  • эпилепсия;
  • дерматологические недуги;
  • душевные болезни.

Шиланжит: черное золото Аюрведы

Может быть в форме пилюль, порошка.

Целительный эффект мумие

Органический состав часть мумие богат биоактивными веществами:

  • витамины А, В, С;
  • стероидные вещества;
  • фосфолипиды;
  • ферменты;
  • аминокислоты;
  • ароматические масла.

Свойства мумие

  • восстанавливает и укрепляет иммунную защиту,
  • запускает метаболизм,
  • очищает кровь,
  • нормализует функции поджелудочной, 
  • способствует тканевой регенерации,
  • выводит токсины, шлаки из организма,
  • снимает аллергические симптомы,
  • нормализует мужскую репродуктивную сферу, усиливает потенцию,
  • позитивно действует на мозг и, как следствие, улучшает память и когнитивные возможности.

Как правильно принимать мумие

Рекомендуемая доза мумие составляет от 300 до 500 миллиграммов в день. Таблетированный мумие принимается в следующей дозировке: 2 раза в сутки по 1 или 2 штуки. В профилактических целях продукт прописывается курсом 30 или 40 дней. Меры профилактики с применением мумие особо рекомендованы в межсезонье – осенью и весной, когда иммунный ответ организма ослаблен.

Мумие иногда вызывает привыкание. Это происходит при продолжительном приеме средства. Чтобы подобного не произошло, полезно придерживаться таких рекомендаций.

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Шиланжит: черное золото Аюрведы

Начинать прием мумие в продолжение 2-х недель, непременно на нарастающей Луне. 2 недели после приема делаем паузу. В начале нового лунного цикла опять используем мумие на растущую Луну и так далее.

Почему существует подобная схема приема мумие? В неформальных медицинах уделяется особое внимание действию Луны на наш организм. Принято считать, что растущая луна активирует действие любого целительного средства.

Традиционно мумие можно пить с теплым молоком, топленым маслом или медом.

Противопоказания к приему мумие 

  • персональная непереносимость продукта, 
  • беременность и лактация, 
  • мочекаменная болезнь в острой фазе. 

Побочного действия мумие не имеет, главное - придерживаться дозировки.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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