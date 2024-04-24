Шипица: Бугорок на ступнях – это подошвенная бородавка

Причина появления бородавок – папилломавирусная инфекция. Источником вируса является человек. Заражение, как правило, происходит бытовым путем. Подробности - читайте далее...

Бородавки на подошвенной поверхности стопы могут существенно ухудшить качество жизни пациента. Это объясняется тем, что помимо наличия весьма неприятного косметического дефекта, они могут быть причиной болевых ощущений и жжения.

Почему появляется шипица?

По внешнему виду подошвенная бородавка представляет собой выпуклое округлое образование на коже диаметром до 1 см. Шипицы нередко бывают множественными, когда вокруг одной бородавки появляются более мелкие «дочерние» образования. Подошвенные бородавки встречаются как у взрослых, так и у детей.

Причина появления бородавок – папилломавирусная инфекция. Источником вируса является человек. Заражение, как правило, происходит бытовым путем (через мочалку, полотенце, принадлежности для педикюра). Внедрение вирусного агента через неповрежденную кожу затруднено.

Облегчается его попадание в организм при несостоятельности защитного барьера кожных покровов. Это происходит при чрезмерной сухости кожи или, наоборот, при ее размягчении во влажной среде, при наличии участков повреждения (мозоли, трещины, ссадины).

Для активизации вируса и проявления его патогенных свойств необходимы определенные условия и предрасполагающие факторы. К ним можно отнести:

Хронический стресс.

Длительное переутомление.

Снижение иммунитета, вызванное различными причинами (сахарный диабет, онкопатология, прием иммуносупрессивных препаратов).

Гормональные нарушения.

Расстройство периферического кровообращения.

Избыточная потливость стоп, способствующая развитию инфекции.

Ношение чужой обуви (например, тапок в гостях).

Посещение общественной бани, бассейнов, аквапарков, купание в загрязненном водоеме.

Неадекватная личная гигиены.

Характерные черты подошвенных бородавок

1. Нередкое присоединение воспалительного процесса.

2. Возможность озлокачествления.

3. Высокая склонность к рецидивированию, даже после радикального удаления. Толчком к повторному появлению бородавок чаще всего является иммунодефицит.

Лечение подошвенных бородавок

Лечение включает в себя следующие методы

1. Общеукрепляющие процедуры, направленные на повышение иммунитета.

2. Терапия основной патологии при ее наличии.

3. Противовирусные препараты. Могут назначаться как для приема внутрь, так и для местного лечения.

4. Местные препараты, которые вызывают деструкцию бородавки.

5. Удаление. Может производиться с использованием классического хирургического метода (иссечения бородавки), а также криодеструкции, прижигания лазером, электрокоагуляции. На месте воздействия в таких случаях остается небольшая ранка под корочкой, которая заживает за 10-12 дней.

Описаны также случаи самопроизвольного исчезновения подошвенных бородавок в среднем через полгода после их возникновения. Наиболее велики шансы на самоизлечение в детском возрасте.

Для постановки правильного диагноза и определения лечебной тактики при бородавках у конкретного пациента требуется консультация дерматолога или косметолога. опубликовано econet

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