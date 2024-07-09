Синдром хронической усталости: факторы развития и симптомы

Синдром хронической усталости - коварное сосотяние. Оно развивается длительное время. Многие считают, что это надуманное расстройство, обычная утомляемость, симптомы которой значительно преувеличены. На самом деле при синдроме хронической усталости человек с трудом выполняет обычные повседневные задачи.

Синдром хронической усталости – это такое расстройство, при котором усталость сопровождает человека длительное время, и не проходит даже после продолжительного отдыха. Ни кратковременная смена деятельности, ни уход от привычных обязанностей не способны устранить корень проблемы.

Синдром хронической усталости. Почему усталость не проходит даже после продолжительного отдыха?

Если вы заметили, что более шести месяцев у вас наблюдается изнуряющая усталость, у вас нарушен сон, вы ощущаете болевой синдром в теле, вы не способны к длительной физической нагрузке, а после физической нагрузки ощущаете сильную слабость, возможно у вас переутомление.

Симптомы синдрома хронической усталости – индивидуальны. Однако ниже перечислены симптомы, которые встречаются чаще всего:

Снижение работоспособности, которое проявляется в невозможности выполнить обычные задачи, которые всегда были посильны, рассеянное внимание (невозможность сконцентрироваться), возможна потеря к бытовым задачам.

Бессонница и тревожный сон, возникающая при нервной возбудимости. И именно это нервная пере возбудимость не даёт возможности организму расслабиться и уснуть, соответственно пробуждение сопровождается состоянием сильной усталости.

Нервные расстройства и депрессивные состояния, которые могут проявляться в виде повышенной возбудимости, раздражительности, вспышек гнева и агрессии, а также наоборот в виде апатии;

Незначительная потеря памяти в том числе в виде невнимательности и плохого самочувствия.

В обществе бытует мнение, что синдром хронической усталости – это надуманное расстройство, а её симптомы — это проявления обычной утомляемости или ощущения, которые значительно преувеличены и для того, чтобы возникла усталость, нам необходимы серьезные причины.

Однако это не так. Усталость может нас накрыть на фоне обычной жизни - нужно просто загрузить себя кучей мелких дел, проблемами и неприятностями.

Главным стрессом для человека в наше время – является переизбыток информации (СМИ, сеть Internet, мобильная связь и пр. И конечно неудивительным становится тот факт, что многие из нас стремятся сбежать в глушь, в деревню… где нет никого, и никто не сможет мешать нашему полному расслаблению и качественному отдыху. Современный человек стал жертвой избыточного количества информации, которая обрушилась на него словно снежная лавина.

Помимо переизбытка информации, причиной возникновения синдрома хронической усталости – является личные проблемы, которые у нас возникают ежедневно совершенно в любой сфере жизни будь то работа, семья и пр. Такие проблемы вызывают боль, бесконечные думы, внутреннее напряжение, страхи, зависть, ненависть.

Начинают возникать сложности, и человек просто перестает справляться со своими обычными нагрузками, с которыми он справлялся раньше, так как дела начинают накапливаться и подступиться к решению этих проблем становится все труднее и труднее. Хранить все эти нерешенные проблемы тоже становится непосильной задачей, а сил расходуются все больше и больше.

Помимо причин возникновения синдрома хронической усталости, описанных выше, существуют факторы, которые утяжеляют это состояние:

Нарушение сна

Сон – это конечно же отдых, в процессе которого восстанавливается заряд нервных клеток, происходит освобождение от нагрузок. Если этого не происходит, нам становится все труднее держать удар обстоятельств.

Гормональные нарушения

Гормоны играют важную роль в регуляции деятельности наших внутренних органов. При возникновении сбоев происходят нарушения в работе нашего организма и соответственно, страдает наш мозг. А потому он становится уязвим к психотравмирующим обстоятельствам.

Хронические заболевания, инфекции и вирусы

Любая хроническая болезнь систематически нарушает гармоничное функционирование нашего организма и истощает его ресурсы, тем самым снижает его способность к восстановлению и противостоянию стрессу.

Нарушение питания или авитаминоз

... которые в последствии приводят к истощению организма, так как нашему организму крайне необходим сбалансированный рацион, который включает витамины и микроэлементы для поддержания умственных способностей.

Вредные привычки

Здесь, я думаю, и так все понятно.

Данный перечень можно продолжать до бесконечности, однако стоит помнить, чем больше в вашей жизни факторов риска, тем больше вероятности оказаться в плену хронической усталости.

Что приводит к хронической усталости?

1. Загрузка себя огромным количеством разного характера обязанностями, делами, не давая себя права на отдых.

Для качественно отработки любой проблемы – мозгу необходима сосредоточенность, и чем выше сосредоточенность, тем качественнее и быстрее будет решена проблема. И если вы все же не хотите оказаться в плену хронической усталости, то вместо того, чтобы решать одновременно несколько задач, бросьте все усилия на решение одной.

Во время выполнения нескольких дел одновременно, можно допустить большое количество маленьких ошибок, могут возникнуть накладки и недоделки, нужно везде успеть, все проконтролировать, за всем уследить – и это пагубно отражается на устойчивости нашей нервной системы и как результат возникает чувство тревоги и напряжение. Мозг как система жизнеобеспечения работает на пределе своих возможностей, а потом начинает сыпаться…… и приводит к синдрому хронической усталости.

2. Длительное подавление своих чувств и нежелание или невозможность их проявлять. Данное поведение обязательно приведет к перенапряжению.

Когда у человека возникают проблемы, часто он пытается сдерживать свои эмоции, но не стоит забывать, что это чревато последствиями.

Наш мозг любит все делать последовательно и по порядку, совершенно не торопясь, и доводить любое начатое дело до его логического конца. И если у нас возникает раздражение, которое не находит выхода – это чревато для нашего здоровья истощением.

3. Поставить себя в ситуацию неопределённости, иными словами, встать перед проблемой выбора – еще один способ развития синдрома хронической усталости.

Как я и указывала выше, наш мозг любит завершать все дела до его логического конца, он не любит муки выбора, ему нужна определённость. В случае если определенность отсутствует – мозг воспринимает, как величайшее бедствие. Если мы точно знаем в каком направлении двигаться при решении задач, он не будет топтаться на месте.опубликовано econet

Автор Курилович Елена

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