Синдром разбитого сердца (стрессовая кардиомиопатия или кардиомиопатия такоцубо) — это реальное патологическое состояние, вызванное острым, серьезным стрессом или потрясением, например, смертью любимого человека. По данным исследований долголетия, позитивный взгляд на жизнь является одним из наиболее важных факторов.

27 декабря 2016 года, в возрасте 60 лет от сердечного приступа умерла актриса Кэрри Фишер. А на следующий день от инсульта умерла ее мать — актриса Дебби Рейнольдс. После гибели этих двух популярных икон Голливуда многие задались вопросом: можно ли на самом деле умереть от разбитого сердца.

Да, от «разбитого сердца» можно умереть, но оптимизм поможет жить дольше

Симптомы и риски синдрома разбитого сердца

Связь между здоровьем сердца и психики

Разум влияет на здоровье многими способами

Оптимизм способствует долголетию

Стресс изменяет вашу иммунную функцию и экспрессию генов

Секреты счастливых людей

Улучшить свой коэффициент позитивности

Не пытайтесь избежать отрицательного опыта — сосредоточьтесь на создании позитивного

Короткий ответ на этот вопрос — да. Синдром разбитого сердца (который по-научному называется «стрессовая кардиомиопатия» или «кардиомиопатия такоцубо») — это реальное патологическое состояние, вызванное острым, серьезным стрессом или потрясением, например, смертью любимого человека.

В самом деле, ваше сердце и ум тесно взаимосвязаны, и состояние ума может оказывать сильное влияние на здоровье сердца и общее долголетие.

Симптомы и риски синдрома разбитого сердца

Симптомы синдрома разбитого сердца очень похожи на сердечный приступ, включая боль в груди и одышку. Разница — в отсутствии реальных повреждений сердца, которые могут вызывать эти симптомы. Чрезвычайный шок или стресс могут также вызвать геморрагический инсульт вследствие резкого повышения или изменения артериального давления.

По данным Британского Фонда сердца (БФС), синдром разбитого сердца — это «временное состояние, при котором сердечная мышца внезапно ослабевает или ишемизируется». Левый желудочек — самая большая камера сердца — тоже изменяет форму, что еще более усугубляет временное нарушение функции.

Эта внезапная слабость сердца, как считается, обусловлена внезапным высвобождением адреналина и других гормонов стресса в большом количестве.

Адреналин повышает артериальное давление и пульс, и, как предполагается, приводит к сужению артерий, поставляющих кровь к сердцу, или даже связывается непосредственно с клетками сердца, из-за чего в клетки попадает значительное количество кальция, временно блокируя их нормальную работу.

Хотя большинство из них успешно восстанавливается, в некоторых случаях изменение формы левого желудочка может вызвать смертельный сердечный приступ. Приблизительно 90% случаев синдрома разбитого сердца наблюдается у женщин.

Наличие в анамнезе неврологических проблем, таких, как эпилепсия, и/или психических расстройств, как считается, повышает риск. Хотя это состояние и может угрожать жизни и требовать немедленного медицинского вмешательства, оно, как правило, проходящее и не оставляет после себя постоянных повреждений.

Как сообщалось в CNN: «Стресс может активировать миндалину и привести к повышенной выработке иммунной клетки костным мозгом, что, в свою очередь, может повлиять на артерии, вызывая воспаление, и привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний...»

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Связь между здоровьем сердца и психики

Собраны убедительные доказательства связи между здоровьем сердца и психики. Так, нелеченные депрессия или тревожные расстройства увеличивают вероятность сердечного приступа или возникновения сердечного заболевания. И здесь главные виновники — тоже гормоны стресса.

Проведенное в 2011 году исследование показало, что у тех, кто сообщает о более высоком уровне удовлетворенности в таких сферах, как карьера, сексуальная жизнь и семья, риск для сердечных заболеваний снижен.

В следующем году исследователи Гарвардского университета проанализировали более 200 исследований по этой теме, вновь придя к выводу, что у людей, которые удовлетворены жизнью и относятся к ней с оптимизмом, меньше риск сердечных заболеваний и инсульта.

По данным другого исследования, пессимизм связывают с повышением риска смерти на 19 процентов в течение 30 лет.

После изучения взаимосвязи оптимизма и здоровья сердца у более 5 100 взрослых представителей различных этнических групп на протяжении 11 лет, исследователи пришли к выводу, что люди, которые более оптимистично настроены, обладают значительно более здоровой сердечно-сосудистой системой в долгосрочной перспективе.

Разум влияет на здоровье многими способами

Сердце — не единственный орган или система организма, на который влияет ваш умственный настрой. В «Медицинских новостях сегодня» приводится ряд примеров, когда исследования показали связь между психологией и здоровьем, и я добавлю еще несколько:

Внезапная смерть

Исследования показывают, что в течение первой недели после смерти одного из супругов уровень смертности стремительно возрастает вдвое.

Сердечные и сердечно-сосудистые заболевания, сердечные приступы

Позволить своему гневу выплеснуться наружу может быть опасным, потому что это провоцирует всплеск гормонов стресса и повреждает внутреннюю оболочку кровеносных сосудов.

По итогам одного исследования было установлено, что у людей старше 50 лет, которые выплескивают свою злость, чаще отмечаются отложения кальция в коронарных артериях, а это указывает на то, что у таких людей риск сердечного приступа выше, чем у их более спокойных сверстников.

Систематический обзор, включающий данные о 5 000 сердечных приступов, 800 инсультах и 300 случаях аритмии, также показал, что гнев увеличивает риск сердечного приступа, аритмии и инсульта — и чем чаще вспышки гнева, тем выше риск.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ)

Устойчивый или хронический стресс связан с рядом проблем ЖКТ, включая воспалительные заболевания кишечника и синдром раздраженного кишечника. Становится все более очевидным, что мозг, иммунная система и кишечная микрофлора неразрывно связаны.

Аутизм, например, связывают с желудочно-кишечными заболеваниями и потенциальной чрезмерной реакцией иммунной системы.

Рак

Ваш настрой влияет на способность вылечиться от рака. На показатели выживаемости влияет также качество и количество психологической поддержки.

ВИЧ

Усиление стресса и уменьшение поддержки со стороны семьи и друзей, как доказано, ускоряет темпы прогрессирования ВИЧ-инфекции.

Аллергии

Жалобы на проблемы с кожей, например, псориаз и экзема, тоже имеют психологическую подоплеку. То же справедливо и для астмы. Все это усугубляется при повышении стресса.

Заживление ран

Доказано, что психологическое состояние пациента влияет на темпы выздоровления.

В одном исследовании, посвященном пациентам с хроническими ранами на ногах, у тех, кто сообщал о самых высоких уровнях депрессии и тревоги, заживление ран происходило значительно медленнее".

Воспаление

Стратегии облегчения стресса, продемонстрировали свою способность поддерживать антивирусную генную активность и уменьшать экспрессию воспалительных генов.

Оптимизм способствует долголетию

В самом деле, по данным исследований долголетия, позитивный взгляд на жизнь является ОДНИМ ИЗ наиболее важных факторов. Любопытно, что здоровое поведение не объясняет полностью влияние оптимизма на смертность. Некоторые исследователи считают, что оптимизм оказывает прямое воздействие на биологические системы.

Действительно, несмотря на то, что традиционная медицина по-прежнему не хочет признавать, что эмоциональное состояние оказывает серьезное воздействие на общее самочувствие и долголетие, в статье, опубликованной в «Научной Америке» в 2013 году, обсуждается ряд интересных достижений в формирующейся области психонейроиммунологии (ПНИ).

Исследователи установили, что ваш мозг и иммунная система на самом деле связаны друг с другом. Связь между нервной системой и органами, связанными с иммунитетом, такими как вилочковая железа и костный мозг, обеспечивают общение этих двух систем. В иммунных клетках тоже есть рецепторы нейротрансмиттеров, а, значит, они могут быть в той или иной степени подвержены влиянию последних.

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Стресс изменяет вашу иммунную функцию и экспрессию генов

Так, было продемонстрировано снижение активности антивирусных иммунных клеток. Стресс также повышает уровень антител к распространенным вирусам, например, к вирусу Эпштейна-Барра — вполне возможно, что стресс может повторно активировать вирусы, «спящие» в организме.

Размышления о стрессовом инциденте, как доказано, повышают уровень C-реактивного белка (маркера воспаления). Кроме того, исследования показали, что различные типы стресса изменяют различные части иммунной системы.

Кратковременный стресс , например, выступление с речью или сдача экзамена, как правило, подавляет клеточный иммунитет (приобретенный иммунитет при посредничестве Т-лимфоцитов, участвующих в сопротивлении инфекционным заболеваниям), не затрагивая при этом гуморальный иммунитет (то есть выработку антител и сопутствующие процессы). В результате вы можете оказаться более уязвимыми к обычной простуде или гриппу.

, например, выступление с речью или сдача экзамена, как правило, подавляет клеточный иммунитет (приобретенный иммунитет при посредничестве Т-лимфоцитов, участвующих в сопротивлении инфекционным заболеваниям), не затрагивая при этом гуморальный иммунитет (то есть выработку антител и сопутствующие процессы). В результате вы можете оказаться более уязвимыми к обычной простуде или гриппу. Хронический стресс, например уход за партнером или родителем, страдающим слабоумием, подавляет оба компонента иммунной системы, вследствие чего вы становитесь более уязвимыми не только к инфекционным, но и ко всем заболеваниям.

Психическое состояние даже имеет негативные генетические последствия. В одном из исследований хроническое одиночество было связано с увеличением и уменьшением регулирования конкретных генов. Гены, участвующие в регулировании воспалительной реакции, регулировались избыточно, а гены, связанные с антивирусным контролем, регулировались недостаточно. В конечном результате снижалась иммунная функция. У социально активных людей этот процесс обратим.

Секреты счастливых людей

Способность проявлять позитивные эмоции и счастье — это, пожалуй, один из величайших даров, которые получило человечество. Но в некоторой степени, быть счастливым — это выбор, который нужно сделать, точно так же, как выбирать упражнения или правильное питание.

Счастье приходит изнутри — а не только с внешними факторами. Именно поэтому, если вы действительно хотите быть счастливыми, сначала необходимо поработать над собой.

Интересно, что самопринятие, как представляется, является одним из наиболее важных факторов, которые могут привести к более устойчивому ощущению счастья. В ходе опроса 5 000 человек, проведенного благотворительной Акцией счастья, людей попросили поставить себе оценки от 1 д 10 по 10 привычкам, которые, с научной точки зрения, связаны со счастьем.

И, хотя с общим удовлетворением от жизни тесно связаны все 10 привычек, «принятие» было самым сильным предиктором. Во всяком случае, в результате обследования был составлен список из 10 ключей к более счастливой жизни, которые вместе образуют фразу GREAT DREAM ("Великая мечта"):

Давать: Делать что-то для других

Делать что-то для других Связываться: Связываться с людьми

Связываться с людьми Занятия спортом: Заботиться о своем теле

Заботиться о своем теле Ценить: Замечать мир вокруг себя

Замечать мир вокруг себя Пытаться: Не прекращать изучать новое

Не прекращать изучать новое Направление: Поставить цели и идти к ним

Поставить цели и идти к ним Устойчивость: Найти способ приходить в себя

Найти способ приходить в себя Эмоция: Придерживаться позитивного подхода

Придерживаться позитивного подхода Принятие: Принять себя и быть этим довольным

Принять себя и быть этим довольным Значение: Быть частью чего-то большего

Улучшить свой коэффициент позитивности

По словам Барбары Фредриксон, д-ра наук, психолога и исследователя позитивных эмоций, у большинства американцев на каждый негативный опыт приходится два позитивных. Звучит неплохо, правда?

Увы, соотношения 2:1 едва достаточно. Чтобы процветать эмоционально, исследования Фредриксон показывают, что соотношение должно быть 3 к 1. То есть, на каждую негативную эмоцию нужно иметь три позитивных.

Только 20% американцев достигают этого критически важного соотношения, а остальные 80% — нет. Что еще хуже, более недавние исследования свидетельствуют о том, что почти 25 процентов людей не ощущают никакой радости от жизни, и показатели смертности в этой группе населения также являются самыми высокими по сравнению с теми, кто сообщил о более высоком уровне устойчивого удовольствия от жизни.

(Другие недавние исследования также подтверждают, что позитивный взгляд на жизнь в среднем возрасте соответствует более продолжительному сроку жизни.)

По данным Фредриксон, у тех, кто испытывает положительные эмоции, также возрастают интуиция и творчество, расширяя мышление. Расширенное мышление, в свою очередь, помогает создавать важные личные ресурсы, такие как социальные связи, стратегии преодоления последствий и знания об окружающем мире, которые помогают процветать.

В 2013 году выпускник Ник Браун с коллегами опубликовали критический ответ на работу Фредриксон, утверждая, что математические подсчеты были ошибочны и соотношение позитивности 3:1 является «абсолютно необоснованным». Несмотря на то, что «Американский психолог» официально отказался от математических выводов, представленных в работе, Фредриксон не отступает от своего. В опровержении она отмечает:

«Даже если не учитывать математическую модель Лосады, которая в настоящее время подвергается сомнению, многочисленные доказательства по-прежнему подтверждают вывод о том, что в пределах границ более высокие коэффициенты позитивного отношения являются предиктивными для цветущего психического здоровья и других положительных результатов... Наука, в ее лучшем проявлении, умеет исправлять свои ошибки.

Сейчас мы можем быть свидетелями такой самокоррекции в действии, поскольку математически точные выражения коэффициента позитивности позволяют делать такие эвристические заявления, как «чем выше, тем лучше, в пределах границ». И хотя это новое заявление, пожалуй, менее драматичное, оно не менее полезно».

Не пытайтесь избежать отрицательного опыта — сосредоточьтесь на создании позитивного

Чтобы быть счастливее, вы, наверное, думаете, что нужно избавиться от негативного опыта в своей жизни, но зачастую это вам неподвластно. Вместо этого уделите внимание увеличению своего положительного опыта. Это под силу практически каждому. Даже простые моменты могут быть источником большого удовольствия.

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Например, если у вас выдался свободный час, вы потратите его на что-то веселое? Или будете делать работу по дому, разбираться с еще одним трудным проектом на работе или еще как-то работать? Последняя — это «слабая форма безумия», уверен исследователь счастья Роберт Бисвас-Дьен, д-р наук.

Чтобы высвободиться из этой ловушки, заведите привычку планировать свою неделю с учетом событий (или обычных действий), благодаря которым вы чувствуете себя по-настоящему счастливым и живым.опубликовано econet

Автор доктор Джозеф Меркола

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