Синдром УКРАДЕННОЙ жизни

Гиперопека родителей - это патология, которая приводит к нездоровым последствиям для ребёнка. Любите своих детей, но не проживайте за них их жизнь!

Напомним, что гиперопека – это такая модель поведения родителей (чаще матери), при которой дети окружаются навязчивой заботой, повышенным вниманием, контролем, защитой от любых опасностей как настоящих, так и мнимых. Пассивные, не имеющие своих желаний и воли, избалованные и страдающие от «выученной беспомощности» взрослые дети гиперопекающих родителей представляют удручающее зрелище. Сегодня мы продолжим эту тему и познакомимся с еще одним сценарием развития событий.

Противостояние родительской гиперопеке

Поговорим о взрослеющих детях, которые сопротивляются любому проявлению родительской заботы - они уходят в глухую оборону, пытаясь оградить себя от навязчивой гиперопёки. Тогда противостояние и отстаивание права на свою автономность превращается в смысл жизни, и в отношениях родителя и ребенка повисает напряжение, глухое сопротивление, которое порой скрывает жгучую ненависть.

Как это происходит?

При гиперопекающих и слишком контролирующих отношениях воля ребенка как будто подменяется волей гиперопекающего взрослого. Мать все время как бы предупреждает все действия и желания ребенка. Она по поводу и без повода дает ему указания. «Что сидишь? Бери ешь» - как будто сам ребенок ни на что не способен. Даже начать есть самостоятельно.

Когда с ребенком так обходятся, он себя действительно чувствует себя очень тягостно, как будто ничего не может сам без матери.

Это называется проективной идентификацией. Когда мы принимаем на себя то, что чувствует и думает о нас другой человек, когда он навязывает нам свое собственное представление о нас.

И придраться вроде не к чему. Ведь тебя любят, о тебе заботятся, «я же чтоб тебе же лучше было». Поэтому такие взаимодействия тонко и незаметно опутывают нас своей липкой паутиной и заставляют быть покладистыми – до поры, до времени. Когда у ребенка появляется воля к отдельности, автономности, то в отношениях матери и ребенка (чаще это подростковый возраст) разворачивается настоящая холодная война, молчаливое противостояние.

Во многих случаях именно так развиваются отношения с матерями у подростков с анорексией. Тогда еда становится полем боя, где разворачиваются настоящие баталии.

Очень неприятно бывает наблюдать такие «насильственные» сцены:

Мать с девочкой лет 12-ти в гостях за столом с деловитым видом командует: «Ешь салат, что ты сидишь, ничего не ешь!». Девочка вроде бы и собиралась поесть, и не только салат, но после команды матери она мотает головой и угрюмо говорит: «Не хочу!». «Ешь, тебе говорят!», - мать повышает голос. Вечер испорчен, девочка теперь из принципа ни к чему не притронется.

Матиас Хирш пишет о подобной ситуации: "Это несчастье мальчика, который должен отказаться от пирога в день рождения тети, потому что мать заставляет его съесть пирог и пытается лишить его воли".

Виды гиперопеки

Существует потакающая гиперопека, когда ребенка обожают и восхваляют его в любой ситуации. Здесь мы говорим о гиперопеке, которая является доминирующей, при таком виде гиперопеки родитель реализуется за счет ребенка. Благодаря тому, что отнимает у ребенка его волю и желания, родитель проживает жизнь ребенка, а ребенок каждый свой шаг сверяет с родительской волей.

Последствия доминирующей гиперопеки

Если в детстве мы пережили слишком преследующий контроль со стороны родителей, то постепенно становится совсем не важно, что советует родитель - даже если ты сам хочешь этого же, важнее отказаться, сказать нет, ведь только тогда можно сохранить самоуважение и самостоятельность, свою волю. Для подростка это самое главное.

Дети гиперопекающих родителей, перерастая подростковость, остаются такими же упрямыми и непреклонными, продолжая бороться с ветряными мельницами всю жизнь.

Они бывают слишком чувствительными к любым проявлениям внимания и заботы к ним, принимая это за покушение на их свободу. Становясь взрослыми, они путают проявления настоящей заботы и навязчивой гиперопёки. Они болезненно относятся к собственной независимости, отстаивая ее там, где надо и не надо. Конечно, это влияет на качество жизни, на взаимоотношения, делая таких людей ершистыми и неудобными в общении.

Возможно развитие и другого типа характера – слабого, зависимого и подчиняющегося.

Гиперопёка – это нездоровое поведение родителей по отношению к своим детям. Она ведет к тому, что дети не могут стать взрослыми, самостоятельными, зрелыми людьми. Они вырастают либо инфантильными, робкими, зависимыми, нуждающимися в постоянном руководстве, либо, наоборот, протестующими и слишком щепетильно относящимися к своей независимости людьми. Причем в последнем случае взрослые дети ИЗБЕГАЮТ общения со своими родителями.

Чтобы исправить излишне опекающее поведение по отношению к ребенку, необходимо:

прежде всего осознать свое неправильное поведение, что бывает не всегда легко, ведь основной девиз гиперопекающих родителей - любовь;

разобраться в причинах своего гиперопекающего поведения, оно кроется в нереализованности родителя, желании доминировать, неуверенности в себе, внутренних конфликтах, неврозе;

если самостоятельно выйти из порочного круга неправильных взаимоотношений трудно, обратиться за помощью к психологу.

Любить своего ребенка - это нормально, но проживать за него жизнь, лишая его права на автономность – это патология, которая приводит к калечащим детей последствиям. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet