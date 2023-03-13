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Синдром усталости: как распознать проблему и помочь организму

Автор: Econet 13 марта 2023 6094
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Синдром хронической усталости - коварное состояние, которое может "накапливаться" годами. Проблема возникает при длительных умственных и эмоциональных нагрузках. Некоторые вирусы могут стать фактором развития постоянной усталости. Как избавиться от этого состояния?

Синдром усталости: как распознать проблему и помочь организму

Это не то приятное чувство, которое одолевает нас после активной физической деятельности и полностью проходит после полноценного сна и отдыха. Усталость после длительных интеллектуальных и эмоциональных перегрузок – нечто другое.

Чувство внутренней усталости

Хроническая усталость несовместима с мотивацией, желанием что-то делать, ее сопровождает депрессия и телесные недуги. Это синдром хронической усталости (СХУ). Ранее принято было считать, что проблема носит исключительно психологический характер, но исследования указывают и на изменения в функциях внутренних органов. 

Откуда берется хроническая усталость

Обычно СХУ рассматривают в связи с вирусными инфекциями. Среди них:

  • вирус Эпштейна-Барра,
  • энтеровирусы, 
  • ретровирусы, 
  • вирус Коксаки. 

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Другие факторы СХУ

  • Нехватка микроэлементов. Для нормальных функций организма необходимы цинк, селен, марганец и другие микроэлементы.  
  • Сбои функций иммунитета. Многих людей, страдающих СХУ, объединяют низкий показатель клеток-киллеров и повышенные интерлейкины и интерферон.
  • Нарушения на уровне клеток. Одна из гипотез: энергоистощение клеток из-за сбоя митохондриальных функций. Ухудшается доставка кислорода к тканям, а в мускулах быстрее откладывается молочная кислота.  
  • Психические патологии.
  • Стресс. Гормональный дисбаланс, как следствие стресса, один из факторов СХУ. 
  • Сидячий образ жизни. 
  • Дисбактериоз кишечника.

Синдром усталости: как распознать проблему и помочь организму

Как бороться с синдромом усталости

При СХУ применяют такие стратегии:

  • Коррекция распорядка дня. В режиме дня должно быть продуманное соотношение сна, труда и отдыха. Необходимы умеренная физическая активность, прогулки на свежем воздухе, тренировки в бассейне. 
  • Полноценный сон. Важно нормализовать сон: спать как минимум 7-8 часов в сутки, ложиться в постель до полуночи, в хорошо проветриваемой комнате, за 2 часа до отхода ко сну не пользоваться гаджетами.
  • Пищевой протокол. Рацион должен быть разнообразным, исключая продукты, которые тяжело перевариваются. Жареное мясо можно заменить рыбой, вводить в меню овощи, зелень и фрукты.  
  • Массаж. Задача массажа при СХУ – нормализовать кровообращение, отток лимфы из тканей и обеспечить мышечный тонус. 
  • Терапия хронических полезней. Часто гайморит, гастрит, угревые высыпания оказываются отягощающими факторами. 
  • Медикаментозная терапия. Если самостоятельно победить СХУ не удается, невропатолог или психиатр подберет правильные дозировки для курса терапии снотворными, антидепрессантами и другими препаратами.  

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Если необходимо взбодриться, помогут эти способы

  • перерыв на открытом воздухе;
  • проветривание помещения;
  • тонизирующие напитки (чай, кофе);
  • полстакана негазированной воды;
  • физическая разминка – несколько приседаний / махов, вращений руками;
  • здоровый перекус – фрукты, цитрусовые,
  • самомассаж.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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Комментарии (Всего: 1)
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      Александра

      Вообще усталость может говорить о низком уровне витамина Д, железа или йода в организме. Если чувствуете подобные симптомы, то стоит анализы сдать или общий комплекс пропить, посмотреть на результаты. У мужа состояние намного лучше стало, он мэнс формулу больше чем поливитамины принимал. Из мужских комплексов этот самый богатый по составу, всеми необходимыми микроэлементами обеспечивает и плюс для повышения энергии там экстратк женьшеня есть

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