Сколиоз, косой таз — гинекология, осложнения

Косой таз - это прямые предпосылки к неправильному предлежанию плода в поздние сроки беременности и патологическим родам.
Пространственное положение матки в малом тазу определяется её связками, которыми она по кругу прикрепляется к костям таза. Особенность этих связок в том, что они не просто прикрепляются к матке, а входят в нее, тут же трансформируясь в мышечные спирали матки, которые определяют её тонус во время беременности и согласованные сокращения во время схваток.
Если у женщины скрученный таз, то при этом происходит натяжение его мышц с одной стороны и расслабление с другой. Кости таза перекошены, не симметричны. Связки матки также натягиваются в сторону перекоса, формируя ее загиб или смещение. Все это создает напряжение мягких тканей таза, вызывает застойные явления. В таких условиях начинают формироваться различные нарушения в виде гормонального дисбаланса, появлением опухолей, эндометриоза. В последующем это может сказаться на возможность забеременеть, выносить и родить ребенка.
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Косой таз - это прямые предпосылки к неправильному предлежанию плода в поздние сроки беременности и патологическим родам.
Косой таз может проявляться:
Раздевшись, встаньте перед зеркалом, поставьте большие пальцы рук на крылья таза и посмотрите на одном ли уровне стоят эти пальцы и на равном ли расстоянии они находятся от средней линии.
Итак, Вы определили, что у Вас скрученный таз или сомневаетесь? Да, это не так просто, как кажется на первый взгляд. Надо непременно идти к остеопату особенно, если Вы страдаете болезненными месячными или собрались родить ребёнка.
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Перекос таза чаще вызывают блокировка подвздошно-крестцового сустава и врожденное укорочение ноги. Последствие этого - сколиотическое нарушение осанки. Страшного в этом нет, все легко можно исправить, главное вовремя обратиться. Таз выставляется с первой процедуры, а далее устраняются перекосы в позвоночнике и внутренних органах.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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