Сколько шагов в день полезно проходить для отличной физической формы

Сколько шагов должен проходить в день человек, чтобы иметь нормальный вес и крепкое здоровье? Специалисты утверждают, что 10 000 шагов - это норма. Причем, учитываются не только шаги на прогулке, а и дома, и на работе, и на спортивной тренировке. Каковы преимущества этого вида двигательной активности?

10 000 шагов ежедневно – это своеобразная аксиома для сторонников здорового образа жизни. Она считается основной настройкой в фитнес-трекерах, шагомерах и комплексах по фитнесу. Почему именно это число шагов рекомендуется проходить ежедневно?

10 000 шагов в день: здоровая привычка или маркетинговая уловка

Из истории

В 1965 г. компания «Yamasa Clock & Instrument» представила на рынке шагомер Manpo-kei ("10 000 шагов в день"). Устройство моментально обрело известность среди тех, кто беспокоится о своем физическом состоянии, а магическое число «10 000» стало своеобразным компасом для приверженцев ЗОЖ.

Контролируем вес

Для поддержки оптимального веса на нагрузки полезно расходовать как минимум 2500 кал. в 7 дней, что соотносится приблизительно с 10 -12 тысячами шагов в сутки.

Если вам удалось сжечь ненавистные килограммы, и вы мечтаете желанный вес, в сутки потребуется выполнять больше, чем прохождение 12 000 шагов.

Избавляемся от ненужных килограммов

Результаты научных экспериментов свидетельствуют, что лица с избыточным весом, которые испытывают дефицит двигательной активности, смогли избавиться от лишних килограммов только тогда, когда стали проходить по 10 000 шагов в день.

Если на сегодняшний момент ваша активность насчитывает 2 000 – 3 000 шагов ежедневно, то вы можете ежедневно увеличивать эту цифру и быстро ощутите явное уменьшение охвата талии, даже без существенного изменения образа жизни.

Здоровая сердечно-сосудистая система

Люди, которые проходят менее 5000 шагов за день, имеют повышенный риск сердечно-сосудистых патологий, чем те, кто ходит больше.

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Минимум вероятности инсульта / инфаркта

Имеется непосредственная связь между числом шагов, которые мы проходим в день, и метаболическим синдромом (это целый комплекс патологий, он является факторами риска болезней сердца и сосудов, инсульта, инфаркта): если прибавлять 2 000 шагов к обычной дневной норме, вероятность указанного синдрома снижается на 29 процентов в продолжение шести лет.

Победа над депрессией

У лиц, которые проходили как минимум 12 500 шагов ежедневно, фиксировалось снижение депрессивных симптомов на 50 процентов в сравнении с теми, кто проходил менее 5 000 шагов ежедневно.

Снижение вероятности летального исхода

Специалисты проследили корреляцию между числом шагов и снижением показателя смертности: у людей преклонного возраста дополнительные 1 000 шагов ежедневно снижают вероятность смерти на 15процентов.

Научно подтвержденный факт

Итак, 10 000 шагов ежедневно — не выдумка и не маркетинговая хитрость, а доказанная наукой полезная привычка, которая позитивно отражается на состоянии здоровья и дарит долголетие.

Хорошая новость: шаги накапливаются не только во время прогулки. Они суммируются за весь день: во время домашней работы, в офисе, при занятиях спортом, уходом за близкими людьми — при любой физической активности.опубликовано econet

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