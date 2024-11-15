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Сколько витамина C нужно ребенку

Автор: Econet 15 ноября 2024 6552
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Многих родителей беспокоит, получают ли их дети достаточное количество витаминов из рациона и нужно ли вводить добавки. Поговорим о витамине C – почему он так важен для детского организма, какова оптимальная суточная норма витамина и чем грозит его дефицит.

Сколько витамина C нужно ребенку

Первым делом стоит отметить, что витаминные добавки нужно употреблять только в случае дефицита определенных микроэлементов в организме. И предварительно важно проконсультироваться с педиатром, поскольку при назначении добавки учитывается множество факторов – возраст ребенка, режим питания, образ жизни.

Какое количество витамина С требуется детям

Почему детям нужен C витамин и как его получить?

Витамин C или аскорбиновая кислота позволяет:

  • улучшить работу иммунной системы;
  • улучшить состояние кожи;
  • укрепить мышцы;
  • ускорить заживление ран;
  • ускорить усвоение железа.

Этот микроэлемент также необходим для производства коллагена – белка, формирующего здоровые сухожилия, укрепляющего кости и зубы.

Содержится витамин во многих овощах и фруктах:

  • сладком картофеле;
  • зеленых помидорах;
  • желтом перце;
  • брокколи;
  • клубнике;
  • цитрусовых.

Также можно рассмотреть вариант приобретения специальных витаминных комплексов, но только при условии предварительной консультации с врачом.

Сколько витамина C нужно ребенку

Общие рекомендации по приему C витамина

Для детей в возрасте от 1 года до 13 лет оптимальная дозировка составляет 15-45 мг. Детям в возрасте от 14 до 18 лет показано принимать 65-75 мг витамина в день. Но помните, что эти показатели могут меняться, поскольку организм каждого человека индивидуален.

Потребность в приеме C витамина особенно возрастает при воспалениях и инфекционных заболеваниях. Согласно исследованиям, у детей, принимающих по 200 мг витамина в сутки, на 14% снизился риск развития простуды. Эти 200 мг можно получить из продуктов питания, не обязательно принимать добавки.

Как определить дефицит C витамина и чем он грозит?

О нехватке микроэлемента чаще свидетельствуют следующие симптомы:

  • потеря аппетита;
  • кровотечение десен;
  • отек суставов;
  • боль в суставах.

Еще одним признаком нехватки C витамина является дефицит в организме железа, поскольку последний в этом случае не усваивается должным образом. Восполнить недостаток витамина поможет сбалансированное питание, но консультация педиатра обязательна.

Развитию дефицита витамина больше подвержены дети с кишечными расстройствами и некоторыми формами онкологии. Хроническая нехватка микроэлемента может привести к развитию цинги – это редкое заболевание, но вероятность его появления не стоит исключать.

Опасна ли передозировка?

Увеличивать дозировку витаминов без показаний врача нельзя. Избыток того или иного микроэлемента в детском организме может спровоцировать ряд неблагоприятных последствий.

При передозировке C витамина, в большинстве случаев появляются легкие симптомы, чаще кишечные расстройства. Этот витамин является водорастворимым, поэтому его избыток быстро выводится из организма и не оказывает такого токсичного воздействия, как избыток других микроэлементов.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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