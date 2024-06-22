Слабость, боль в мышцах, чувство тревоги: что еще вызывает нехватка фосфора?

Организм не может нормально функционировать при нехватке фосфора, поскольку этот микроэлемент отвечает за работу сердца, мозга, печени и других жизненно важных органов. Из этой статьи вы узнаете, чем грозит дефицит этого микроэлемента и как его восполнить.
На 85% из его микроэлемента состоят ткани зубов и костей, 15% участвует в процессе передачи нервных импульсов, синтезе ферментов и гормонов. Основными функциями фосфора являются:
Нехватка этого микроэлемента может привести к крайне неблагоприятным последствиям:
Дефицит может возникнуть по разным причинам: из-за длительного приема снижающих кислотность лекарственных препаратов, низкобелковой диеты, чрезмерного поступления кальция в организм, употребления газированных напитков в большом количестве.Оптимальный уровень потребления фосфора зависит от возраста человека. Так детям с рождения до полугода необходимо 100 мг микроэлемента в день, детям до года 275 мг, детям от одного до трех лет 460 мг, а до десяти лет – 500 мг. Подростки до восемнадцати лет нуждаются в 1250 мг фосфора в сутки. Взрослым людям необходимо 700 мг микроэлемента в сутки, так же, как и беременным, кормящим женщинам.
При небольшом дефиците микроэлемента человек может испытывать легкое недомогание, снижение работоспособности, потерю интереса к жизни, ухудшение аппетита и качества сна. Если при этом не увеличить количество фосфора, поступающее в организм вместе с едой, то появятся нарушения со стороны нервной системы: будут возникать постоянные перепады настроения, ухудшится интеллект и память. О значительном дефиците микроэлемента свидетельствуют следующие симптомы:
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Для этого рекомендуется включить в рацион:
Чтобы предотвратить дефицит фосфора обязательно нужно обогатить рацион свежими овощами, фруктам и зеленью.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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