В этой статье вы узнаете о причинах появления слабости в руках и как срочно необходимо обратиться в врачу. Будьте здоровы!

Слабость в руках – опасный симптом, с которым должен разбираться невролог. Целенаправленный опрос, выяснение сопутствующих признаков позволяет предположить, что произошло с человеком. остальные случаи, когда слабость возникает среди полного здоровья, повторяется или нарастает, требует скорейшей консультации врача.

Слабость в руках: причины и когда необходимо обратиться к врачу

Когда нужно обращаться к врачу

Частые случаи

Причин развития слабости множество, основная часть приходится на воспалительные и дегенеративные заболевания мышц, нервов и сосудов.

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Причины

В обобщенном виде причины развития слабости в руках выглядят так:

компрессия или сжатие спинного мозга, вызванная дегенеративно-дистофическими процессами в телах позвонков, суставах, связках, особенно межпозвоночные грыжи;

нарушения мозгового или спинального (в спинном мозге) кровотока, чаще всего ишемический инсульт;

травмы – бытовые, спортивные или производственные;

дефицит кальция;

врожденные дистрофии мышц или прогрессирующие миопатии;

аутоиммунные болезни – рассеянный склероз, синдром Гиейна-Барре, болезнь Шарко, системная красная волчанка, ревматоидный артрит;

поражение дуги аорты или ее ветвей;

различные васкулиты или воспаления сосудов – синдром Рейно, болезнь Бюргера;

артрозы и артриты;

синдром паркинсонизма;

гипертиреоз или повышенная функция щитовидной железы;

скаленус-синдром или передней лестничной мышцы, когда мышца сдавливает корешки плечевого сплетения;

воспаление или неврит одного из крупных нервов, питающих верхнюю конечность;

туннельный синдром, когда нерв сдавливается в каком-либо анатомически узком месте;

метастазы опухолей внутренних органов;

миастения;

поражение периферических нервов руки диабетической или алкогольной природы;

эмоциональное напряжение.

Когда нужно обращаться к врачу?

Если беспокоит только слабость в руках – одной или обеих, но больше ничего не беспокоит, то обращаться нужно в течение первых суток. Периферический нерв – чувствительное образование, его миелиновая оболочка, без которой невозможна нормальная передача импульса, разрушается при воспалении или сдавлении очень быстро.

При некоторых сдавлениях разрушается не только оболочка, но и центральное волокно – аксон. Если миелин можно восстановить в относительно короткие сроки (речь идет не о часах или днях, но о неделях и месяцах), то с аксоном дела обстоят сложнее. Чем раньше остановлено повреждение нерва, тем выше вероятность того, что человек сохранит трудоспособность.

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Если слабость в руках, пусть даже минимальная, сопровождается головокружением, головной болью, шаткостью походки, рвотой, то высока вероятность инсульта. В этом случае счет идет на часы. Врачебная помощь требуется немедленно, обращение нельзя откладывать ни на утро, ни даже на несколько часов. То же самое относится к черепно-мозговой травме, в остром периоде которой часто слабеют руки. Время в этих ситуациях поистине бесценно.

Частые случаи

Инсульт – слабость развивается чаще в руке и ноге одновременно, нижается сила мышц. Может нарушаться речь, изменяться уровень сознания, может сильно болеть голова. Все, кто видит это, должны срочно вызывать "скорую".

«Шейный радикулит» – болит рука и шея, рука слабеет. Теряют чувствительность несколько пальцев, иногда полоса кожи. Развивается иногда постепенно, иногда после рывка или травмы.

Миастения – часто двусторонняя, чем больше физическая нагрузка, тем слабее мышцы, симптомы нарастают к вечеру или после даже незначительной физической нагрузки, практически полностью регрессируя после отдыха.

Полинейропатия – практически всегда двусторонняя, развивается на фоне сахарного диабета или после запоя. Беспокоит жгучая боль и онемение по типу «перчаток», иногда до предплечья.

Болезнь Паркинсона и паркинсонизм – дрожать и слабеть начинает одна рука, затем вовлекается другая. Движения замедляются, ощущается выраженная скованность мышц, снижается точность движений.

Рассеянный склероз –слабость появляется внезапно, как при инсульте, но затем может самопроизвольно пройти проходит без лечения. Рассеянный склероз – тяжелое аутоиммунное заболевание, которое диффузно поражает разные отделы нервной системы (это и подразумевается под «рассеянностью»).опубликовано econet.ru.

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