Смех, дневник и прогулки 5 действенных способов снизить стресс и немножко вес

Если вам приходится часто волноваться, важно научиться восстанавливать внутренний баланс. От стрессовых ситуаций никто не застрахован. Главное - как вы контролируете стресс и умеете ли успокаиваться. Вот пять доступных способов, которые помогут вам всегда быть в добром расположении духа.

Мы все знаем, что не надо переживать и волноваться. Но как совладать с нервами, если на работе отчет, дома непослушные дети, соседи сверху залили вашу квартиру, а по телевизору передают мрачные новости? Есть доступные способы снятия напряжения без каких-либо вложений и усилий.

5 стратегий, которые помогут взять стресс под контроль

Смех

Не упускайте возможности посмеяться над чем-то. Даже если вы делаете "механически", головной мозг все равно распознает это как неподдельную радость и ваш «натянутый» смех естественным образом превратится в настоящий. Когда мы хохочем, в кровь происходит выброс эндорфинов и даже качаются мышцы пресса.

А если в это время вас окружает зеленый цвет (это может быть интерьер, пейзаж), эффект будет двойной, ведь этот цвет помогает снизить стресс.

Медленное дыхание

Это простое упражнение помогает в стрессовых ситуациях обрести душевное равновесие. Вот как его выполнять:

Замедляем дыхание до 6 вдохов в минуту. В первое время вам понадобится засекать время и подбирать нужный ритм, но со временем такое дыхание станет вашей полезной привычкой. Это замедляет сердечный ритм и нормализует давление.

Рисование картин

Ваши способности к рисованию абсолютно не имеют значения в данном случае. Станьте абстракционистом. Вам понадобятся цветные карандаши / фломастеры или даже акварельные краски. Арт-терапия прекрасно справляется со стрессом и помогает отыскать внутренний баланс. Есть и другие занятия, которые помогают снять напряжение. Например, рукоделие, чтение.

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Отправляемся на прогулку

Гулять можно в любую погоду. Дождь? Возьмите зонт. Мороз? Оденьтесь потеплее. Размеренная ходьба полезна для сердечно-сосудистой системы, обмена веществ. Она помогает стать стройнее. Кроме того, на свежем воздухе улучшается настроение, а созерцание природы доставляет умиротворение и настраивает на спокойный лад. Если вы не хотите гулять в одиночестве, можно завести собаку. И у вас будет верный спутник для приятных прогулок.

Ведение дневника

Это известная стратегия, которая помогает собраться с мыслями, успокоиться и взвешенно решать жизненные проблемы. Известно, что перенесение на бумагу стрессового события дает пережить его с минимальными душевными потерями. При написании дневника вы изливаете свои сокровенные мысли и совершенно расслабляетесь. Это очень удобно и для тех людей, которые не любят выносить свои проблемы на обсуждение с близкими.опубликовано econet

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