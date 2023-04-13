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Смена погода и головная боль: что поможет

Источник: Econet 13 апреля 2023 6172
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Если нас одолевает головная боль, мы чаще всего принимаем таблетку. Одна из причин головных болей - погодные условия. Метеозависимые люди очень страдают, когда за окном ветер или резко изменилось атмосферное давление. Что можно предпринять в таких случаях?

Смена погода и головная боль: что поможет

Головная боль не только ухудшает наше общее самочувствие, приносит страдания, но и снижает качество жизни. Мы не можем полноценно работать, не в состоянии отдыхать, вынуждены глотать таблетки. Случается, что причиной головной боли является погода. Что можно сделать в этой ситуации?

Вот несколько стратегий, которые помогут снять головную боль

1. Массаж

Если вы систематически страдаете от головных болей и как минимум 2-3 раза в неделю практикуете массаж, то приступы будут проходить примерно в 2 раза реже и на много слабее.

Процедуры массажа помогают нормализовать кровоснабжение и расслабляют. В результате снимаются спазмы – ключевой фактор боли. 

Массаж головы – приятная манипуляция. Выполняется деликатными круговыми движениями – в направлении от затылка ко лбу. А биологически активная точка, которая отвечает за артериальное давление, расположена под затылочным бугром.

2. Растяжка

Застой крови в воротниковой зоне приводит к тому, что мускулы затекают и твердеют. В результате рождаются боли напряжения. В этом случае полезно разминать шею, поднимая голову вверх, теперь опуская вниз, далее вправо-влево и в финале выполняем головой круговые движения. Это важно: в конечной точке каждого движения полезно выполнять шеей потягивающее движение и удерживать шею и голову в этой позиции примерно 10 сек. После этого - 5 сек. пауза и следующее движение.

3. Тепло - холод

Боль может быть пульсирующего характера, в таком случае рекомендуется приложить лед / мокрое полотенце к вискам – в этом месте находятся артерии, снабжающие кровью кору мозга. Незначительное снижение температуры поможет быстро снять головную боль. Если же боль давящая, то рекомендуется приложить тепло на заднюю часть шеи – так мы создадим отток крови и понизим артериальное давление.

Смена погода и головная боль: что поможет

4. Кофеин – под контролем

Кофеин имеет свойство сужать кровеносные сосуды вокруг головного мозга, а это провоцирует мигрень. Поэтому увлечение кофе может стать причиной болей. Еще один продукт – провокатор головных болей – это черный шоколад, он тоже имеет в составе кофеин.

4. Отказаться от еды всухомятку

Ткани, которыми окружен головной мозг, состоят на 90% из воды, и их обезвоживание может спровоцировать раздражение нервов и боль. Если в организме наблюдается дефицит жидкости, происходит сгущение крови, что усиливает болезненную реакцию на погодные условия. Рекомендуется пить 1,5-2 л воды каждый день. Твердую пищу непременно запиваем водой.

6. Орехи, бобы, имбирь  

Магний контролирует приток крови к мозгу и сахар в крови. Он присутствует в указанных выше продуктах. В комбинации с витамином В6 нормализует работу вегетативной нервной системы и снижает метеочувствительность. При головных болях помогает имбирь. Он содержит капсаицин, который блокирует действие соединений, провоцирующих воспаление сосудов и мигрень.  

7. Микроклимат

Человек не властен над погодой. Но мы вполне можем обеспечить себе комфорт в доме. После трудового дня посвятите время отдыху, включите приятную музыку, выполните дыхательные упражнения.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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